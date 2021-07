Les produits Aqara font leur entrée sur les Apple Stores de toute l'Europe





Aqara, un des plus grands fournisseurs de produits et solutions de maison connectée, annonce que ses produits phares sont désormais disponibles sur Apple Store Online en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni. La gamme de produits comprend l'Aqara Hub M2, le tout dernier hub de maison connectée d'Aqara, et l'Aqara Camera Hub G2H, qui prend en charge HomeKit Secure Video et offre une fonction de hub. Parmi les autres produits disponibles figurent le capteur pour porte et fenêtre, le capteur de température et d'humidité, et le capteur de vibrations.

Ces dernières années, Aqara est devenu une des marques les plus prisées de maison connectée au sein de la communauté mondiale d'utilisateurs de HomeKit. La marque fournit une gamme exhaustive d'accessoires HomeKit aux utilisateurs mondiaux, notamment plus de 100 unités de gestion des stocks compatibles avec HomeKit dans diverses catégories, comme les hubs de maison connectée, les caméras de sécurité, les capteurs, les commutateurs intelligents filaires et sans fil, les prises intelligentes, les commandes de rideau et de store à enrouleur, et les serrures de porte intelligentes. La gamme de produits Aqara HomeKit est synonyme de qualité irréprochable, de prix abordables et d'intégration parfaite à HomeKit.

"Être capable de proposer des produits Aqara dans les Apple Stores d'Europe est une étape essentielle pour entrer en contact avec la communauté mondiale en pleine expansion d'utilisateurs de HomeKit, et nous projetons de renforcer nos gammes de produits dans un plus grand nombre d'Apple Stores en Europe et dans d'autres régions dans un avenir proche", déclare Cathy You, vice-présidente principale d'Aqara.

Les produits Aqara sont désormais disponibles dans les Apple Stores en Chine continentale, à Hong Kong, à Macao, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni, offrant ainsi aux consommateurs locaux dans ces régions un accès pratique et intuitif aux produits pour maison connectée d'Aqara. Aqara annonce également son projet de commercialiser ses produits dans les Apple Stores sud-coréens dans les mois à venir.

À propos d'Aqara

Fondé en 2016, Aqara est un important fournisseur de produits de domotique intelligente comptant des bureaux à New York et à Shenzhen. Nous proposons des solutions et des produits intelligents avancés pour la maison, abordables, faciles à utiliser et d'allure élégante. Notre offre de produits réunit une grande variété de capteurs, d'interrupteurs, de contrôleurs de rideaux et de dispositifs de verrouillage de porte. Nous avons ouvert plus de 400 points de vente Aqara Home dans le monde entier afin de proposer à nos clients des solutions intelligentes toujours plus personnalisées.

Nous continuons d'étendre notre présence mondiale aux États-Unis, dans l'Union européenne, en Russie, en Asie du Sud-Est, en Corée et en Chine. Nos appareils en ligne sont utilisés dans 192 pays et territoires par plus de 2 millions de clients. Nous aspirons à apporter des technologies intelligentes pour la maison à tous les foyers du monde.

