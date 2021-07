Programme de subventions salariales de 3 M$ pour fournir des jeunes talents en STIM à l'économie verte





Alors que le Canada commence à émerger de la pandémie de COVID-19, l'économie verte a besoin de jeunes talents pour poursuivre sa croissance rapide. Pour contribuer à cet essor, BioTalent Canada a annoncé aujourd'hui qu'Environnement et Changement climatique Canada a renouvelé son soutien financier au programme de stages Horizon Sciences pour les jeunes. La subvention de trois millions de dollars permettra de financer 103 stages.

Horizons Sciences pour les jeunes offre aux employeurs du secteur de l'environnement et de la technologie propre des subventions salariales pour embaucher de récents diplômés de programmes d'études postsecondaires. Cette annonce survient quelques semaines après que BioTalent Canada eut publié son rapport Assurer la croissance de la bioéconomie ? pleins feux sur les jeunes, lequel souligne le succès du programme Horizons Sciences pour les jeunes.

« La subvention salariale d'Horizons Sciences pour les jeunes a connu un succès constant depuis 2017, a déclaré Robert Henderson, président et chef de la direction de BioTalent Canada. Les employeurs de l'économie verte reconnaissent que les nouveaux diplômés procurent un rendement substantiel sur l'investissement. De plus, les organisations continuent de fonctionner avec des budgets serrés, si bien que des programmes comme Horizons Sciences pour les jeunes soulagent les contraintes financières liées à l'embauche de talents pouvant apporter une précieuse contribution. »

De 2019 à 2021, plus de 80 employeurs d'un océan à l'autre ont embauché des nouveaux diplômés dans le cadre du programme Horizons Sciences pour les jeunes. Les stages se sont transformés en emplois permanents pour 81 % des participants.

L'une des principales raisons du taux de réussite est l'incidence immédiate des nouvelles embauches sur les organisations. À titre d'exemple, lorsque les activités sur le terrain prévues pour l'été ont été annulées en raison des restrictions imposées par la COVID-19, Juno Garrah, nouveau talent embauché par Water Rangers, a développé un programme en ligne et aidé l'organisation à atteindre un public plus large que jamais auparavant.

« En tant que petite entreprise sociale, nous n'aurions pas été en mesure d'embaucher Juno sans la subvention de BioTalent Canada, explique Kat Kavanagh, fondateur et directeur exécutif à Water Rangers. Et nous n'aurions pas pu nous adapter au nouveau format sans sa pensée créative. Des jeunes comme Juno apportent un autre type d'énergie pour le changement, ce qui peut vraiment aider à vous faire avancer. »

Pour contribuer à l'expansion de l'économie verte du Canada, le programme de stages Horizons Sciences pour les jeunes offre une subvention salariale pouvant atteindre 80 % pour des stages à temps plein de six à douze mois dans des postes de STIM liés à l'économie verte.

Robert Henderson demeure à votre disposition pour en discuter.

En ce moment, BioTalent Canada accepte les candidatures. Pour obtenir de plus amples renseignements, cliquez biotalent.ca/horizonsscience.

Ce projet bénéficie du soutien financer de : Environnement et Changement climatique Canada

À propos de BioTalent Canada

BioTalent Canada soutient les gens derrière la science essentielle. Reconnue comme la source incontournable de renseignements sur le marché du travail, BioTalent Canada guide les intervenants de la bioéconomie avec des données factuelles et des normes axées sur l'industrie. BioTalent Canada s'efforce de catalyser l'intelligence en bioéconomie, de combler le fossé entre les talents prêts à l'emploi et les employeurs et d'assurer l'agilité, la résilience et la durabilité de l'un des secteurs les plus vitaux du Canada.

Figurant depuis peu sur la liste des 50 meilleurs lieux de travail au Canada dans la catégorie des employeurs de 10 à 50 employés et détenteur de la certification Great Place to WorkMD 2021, BioTalent Canada applique en son sein les mêmes normes que celles qu'elle recommande à ses partenaires. Ces distinctions lui ont été attribuées après une analyse rigoureuse et indépendante effectuée par Great Place to WorkMD.

Pour en savoir plus, allez à biotalent.ca.

À propos du programme de stages Horizons Sciences pour les jeunes

Le programme de stages Horizons Sciences pour les jeunes est une initiative de subventions salariales qui aide les jeunes diplômés admissibles en sciences, en technologie, en ingénierie et en mathématiques (STIM) à acquérir de l'expérience de travail dans un domaine lié à l'économie verte. Pour en savoir plus, cliquez ici.

