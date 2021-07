American Express a déclaré les dividendes sur ses actions privilégiées de série B et C





American Express (NYSE: AXP) a déclaré les dividendes suivants sur ses actions privilégiées de série B et C :

Un dividende trimestriel non cumulatif sur les actions privilégiées de la société à taux fixe/taux variable de 5,200 %, série B, de 9 059,25 $ par action (qui équivaut à 9,05925 $ par Depositary Share). Le dividende est payable le 16 août 2021 aux actionnaires inscrits au 1er août 2021.

Un dividende trimestriel non cumulatif sur les actions privilégiées de la société à taux fixe/taux variable de 4,900 %, série C, de 8 698, 80 $ par action (qui équivaut à 8,69880 $ par Depositary Share). Le dividende est payable le 15 septembre 2021 aux actionnaires inscrits au 1er septembre 2021.

