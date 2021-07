Xsolla lance sa Plateforme d'investissement dans le jeu





Xsolla, principale société de commerce de jeux vidéo, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa solution innovante pour les développeurs de jeux et les investisseurs, la Plateforme Xsolla d'investissement dans le jeu (Xsolla Game Investment Platform).

Les outils de commerce de jeux vidéo, de la société ont déjà aidé plus de 1 500 développeurs et éditeurs à intensifier leurs efforts pour commercialiser, vendre, connecter et optimiser plus de 2 400 jeux. Son objectif est de faciliter la commercialisation de jeux encore plus prometteurs, via la Plateforme Xsolla d'investissement dans le jeu.

La plateforme est conçue pour atteindre ces objectifs importants :

Simplifier le processus de levée de fonds pour les développeurs indépendants et leur donner accès aux capitaux.

Présenter aux investisseurs accrédités des projets de jeux sélectionnés par les experts de Xsolla.

Aligner les intérêts des développeurs de jeux indépendants, sur celui des investisseurs accrédités, grâce à une structure de répartition des revenus.

Les investisseurs ont ainsi la possibilité de diversifier le capital et le risque sur plusieurs projets.

« Nous sommes très heureux d'annoncer une nouvelle catégorie de titres, qui génèrent un retour sur les revenus du jeu. Les développeurs de jeux indépendants ont peu de moyens de donner vie à leurs projets, et de nombreux investisseurs n'ont aucun moyen facile de filtrer et comprendre les opportunités dans ce segment en constante expansion, du marché du jeu », a souligné Chris Hewish, président de Xsolla. « Nos compétences d'experts en monétisation de jeux vidéo, combinée à un vaste réseau de développeurs de jeux indépendants, nous permet de tirer parti de notre position pour mettre en relation les développeurs avec des investisseurs sérieux et accrédités ; et nous sommes impatients de voir le résultat en assistant au décollage du prochain grand jeu. »

Arrière-plan et contexte

L'industrie du jeu a atteint 174,9 milliards USD en 2020, et les petits développeurs indépendants représentant une part croissante et importante de l'industrie. Pourtant, le capital disponible pour étayer ce segment de l'industrie est fragmenté, ce qui rend la tâche difficile pour les développeurs indépendants à la recherche du bon investisseur qui soutiendra leurs efforts.

La Plateforme Xsolla d'investissement dans le jeu offrira aux développeurs de jeux une autre possibilité d'obtenir le financement qui leur permettra de terminer et lancer leurs projets, tout en gardant le contrôle sur leur produit. Plutôt que de passer du temps à rechercher des opportunités d'investissement sur le marché des jeux, les investisseurs peuvent les trouver, ainsi que leurs projets, sur la Plateforme Xsolla d'investissement dans le jeu. Xsolla fait passer l'idée d'investir dans le jeu vidéo au niveau supérieur. La Plateforme Xsolla d'investissement dans le jeu mettra directement en relation les investisseurs accrédités avec les développeurs de jeu, dont les projets sont déjà en développement et en attente de financement supplémentaire.

Les conditions des opportunités d'investissement, prévues pour la Plateforme Xsolla d'investissement dans le jeu seront basées sur la répartition des revenus, ce qui offrira aux investisseurs la possibilité de recevoir des retours sur les ventes de jeux, plutôt que d'attendre un événement de liquidité dans le cas des investissements en actions. La structure de répartition des revenus des titres du jeu est développée sur la base de l'expérience de Xsolla dans la promotion de solides relations commerciales dans l'ensemble du secteur, et en partenariat avec les principaux studios de jeux indépendants.

Xsolla intègre activement chaque semaine une sélection d'investisseurs et de développeurs de jeux, pour continuer à créer une communauté d'investisseurs de haute qualité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.xsolla/gip.

À propos de Xsolla

Xsolla est la société de commerce de jeu vidéo qui, grâce à ses moteurs Transaction Engine et Business Engine, aide les développeurs et les éditeurs à commercialiser, vendre, se connecter et optimiser leurs jeux dans le monde entier. Au service exclusif de l'industrie du jeu vidéo, le moteur Transaction Engine de Xsolla alimente la suite complète d'outils basés sur le cloud, pour promouvoir et monétiser les projets, tandis que le moteur Business Engine de Xsolla fournit aux clients une feuille de route qui leur permet de maximiser ces outils et rejoindre des partenariats du secteur pour développer leurs activités. Les deux fonctionnent parfaitement ensemble pour les entreprises de toutes tailles, des développeurs indépendants aux entreprises fermement établies, pour résoudre les complexités en termes de distribution, de marketing et de monétisation, afin d'augmenter l'audience, les ventes et les revenus des clients. Depuis son siège à Los Angeles et ses bureaux dans le monde entier, Xsolla opère en tant que négociant et vendeur officiel pour des entités de premier plan liées au jeu, comme Valve, Twitch, Roblox, Ubisoft, Epic Games et KRAFTON. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.xsolla.com.

Message important

Les informations contenues dans ce document ne sont pas des conseils d'investissement et ne sauraient constituer une incitation à acheter ou vendre un titre, ni une recommandation selon laquelle une transaction convient à des fins spécifiques ou à une personne spécifique ; elles sont fournies à titre d'information uniquement. Chaque investisseur se doit de toujours examiner attentivement les investissements dans chaque titre, et d'avoir une bonne compréhension de l'investissement considéré. Le présent document ne constitue pas une offre de vente ou d'échange, ni la sollicitation d'une offre d'achat ou d'échange de tout titre, quel qu'il soit ; et aucune vente de ces titres n'aura lieu dans toute juridiction, quelle qu'elle soit, où une telle offre, vente ou prócédure échange serait illégale avant son enregistrement ou son accréditation, en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction. Les investisseurs accrédités seront tenus de fournir des pièces justificatives prouvant leur statut accrédité. Toutes les opportunités d'investissement disponibles sur la Plateforme Xsolla d'investissement dans le jeu seront présentées via une documentation d'investissement définitive, que les investisseurs potentiels doivent examiner et soumettre à leurs conseillers juridiques, fiscaux et financiers, avant d'investir. Xsolla n'est pas un conseiller en investissement, un courtier ou un portail de financement participatif, et ne s'engage dans aucune activité nécessitant une telle inscription.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

