Réunion des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux pour la collaboration en faveur du bien-être des personnes en situation de handicap





GATINEAU, QC, le 21 juill. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, les ministres* fédéral, provinciaux et territoriaux responsables des services sociaux se sont réunis virtuellement. Les ministres participants ont discuté de la possibilité d'améliorer la collaboration pour mieux soutenir les personnes en situation de handicap. La réunion d'aujourd'hui était coprésidée par la ministre fédérale de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough, ainsi que par le ministre du Développement social du Nouveau-Brunswick, Bruce Fitch.

La ministre Qualtrough a saisi l'occasion pour informer ses collègues à propos du projet de loi C-35, la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées, qu'elle a récemment déposé à la Chambre des communes et des travaux actuellement effectués par le gouvernement fédéral dans le cadre de son Plan pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. La prestation pour personnes en situation de handicap vise à fournir un soutien financier supplémentaire à long terme aux personnes en situation de handicap et à contribuer au bien-être financier de celles-ci partout au Canada.

Les ministres reconnaissent que les Canadiens en situation de handicap sont plus souvent confrontés à des inégalités en matière d'emploi, à l'insécurité financière et à des difficultés que ceux qui ne sont pas en situation de handicap. Ils ont également souligné que la pandémie mondiale de COVID-19 a exacerbé les défis sociaux et économiques et que l'élimination des obstacles pour les personnes en situation de handicap sera essentielle à la reprise économique post-pandémique du Canada à court et à long terme.

Les ministres reconnaissent que les collectivités rurales, éloignées et nordiques ainsi que les communautés autochtones ont des défis uniques à relever et qu'il est important de travailler avec les communautés et les organisations autochtones pour améliorer la vie des personnes en situation de handicap.

Les ministres présents ont convenu de se rencontrer à nouveau avant la fin de l'année pour discuter d'autres possibilités de collaboration.

* La Nouvelle-Écosse n'a pas participé en raison d'une élection provinciale.

Citations



« En réalité, trop de personnes en situation de handicap vivent dans la pauvreté au Canada et, en créant une prestation canadienne pour personnes en situation de handicap, nous investissons dans la concrétisation d'une société pleinement inclusive. L'engagement à collaborer pris aujourd'hui représente une étape importante, car les provinces et les territoires joue un rôle de premier plan dans la prestation de mesures de soutien et de services aux Canadiens en situation de handicap. »

- Ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough

«?Au Nouveau-Brunswick, nous travaillons constamment, et continuerons à travailler à améliorer les services offerts aux personnes en situation de handicap. Nous sommes impatients de collaborer avec nos partenaires fédéraux, provinciaux et communautaires sur le projet proposé de prestation canadienne pour personnes en situation de handicap. Celui-ci complétera le travail que nous faisons sur la réforme de l'aide sociale au Nouveau-Brunswick qui vise à cibler les lacunes et à déterminer les possibilités de service qui répondent le mieux aux personnes en situation de handicap.?»

- Ministre du Développement social du Nouveau-Brunswick, Bruce Fitch

Les faits en bref



Selon l'Enquête canadienne sur l'incapacité de 2017, près de 850?000 (21 %) Canadiens en situation de handicap en âge de travailler vivent dans la pauvreté. Les personnes ayant une incapacité grave (26 %) et très grave (31 %) sont particulièrement vulnérables et présentent un taux de pauvreté élevé, près de trois fois supérieur à celui des personnes sans incapacité (11 %).

Dans son discours du Trône de 2020, le gouvernement du Canada s'est engagé à élaborer le premier Plan pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, qui comprendra :

s'est engagé à élaborer le premier Plan pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, qui comprendra : une prestation canadienne pour personnes en situation de handicap?;



une stratégie d'emploi robuste qui ciblera les Canadiens en situation de handicap?;



un meilleur processus pour déterminer l'admissibilité aux prestations et aux programmes fédéraux qui visent les personnes en situation de handicap.

Dans son budget de 2021, le gouvernement fédéral s'est engagé à entreprendre des consultations qui contribueront directement à l'élaboration de la nouvelle prestation pour personnes en situation de handicap, y compris la consultation des provinces et des territoires, qui jouent un rôle central dans le soutien apporté à de nombreux Canadiens en situation de handicap.

L'enquête de participation publique portant sur le Plan pour l'inclusion des personnes en situation de handicap menée par le gouvernement fédéral est ouverte jusqu'au 31 août 2021. Les Canadiens sont encouragés à répondre au questionnaire en ligne et à partager leur point de vue, afin d'aider à orienter l'élaboration du Plan.

Liens connexes

Droits des personnes handicapées - Canada.ca

Bâtir un Canada accessible pour les personnes en situation de handicap

Les Canadiens invités à façonner le premier plan pour l'inclusion des personnes en situation de handicap

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Communiqué envoyé le 21 juillet 2021 à 20:35 et diffusé par :