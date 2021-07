Planview annonce un T2 et un premier semestre record en 2021





Planview, un leader mondial des solutions de Gestion de portefeuille et de Gestion des tâches, a annoncé aujourd'hui un chiffre d'affaires et des réservations record au T2 2021 dans la continuité de la forte dynamique de croissance en 2021. Les réservations au deuxième trimestre de l'année ont atteint un niveau record, et le total des réservations au premier semestre 2021 a augmenté de 40 % en glissement annuel, sur une base consolidée. La hausse du nombre de réservations au second trimestre 2021 a été stimulée à la fois par le développement de nouveaux contrats et l'expansion de la clientèle dans les services financiers, les secteurs pharmaceutiques et manufacturiers. Le total des revenus récurrents annuels (ARR) issus de l'activité des logiciels au T2 a augmenté dans le même temps, atteignant un sommet sans précédent de plus de 300 millions USD.

« Nos clients se débattent avec le changement dont les effets se ressentent dans de multiples vecteurs : depuis l'évolution de la dynamique des marchés, la concurrence féroce et l'évolution des attentes des clients, jusqu'aux nouveaux modèles d'affaires, le changement de stratégie des entreprises,et des méthodes de travail radicalement nouvelles », a déclaré Razat Gaurav, président-directeur général de Planview. « Pour transformer ces évolutions en opportunités, la capacité d'adaptation et l'agilité d'une entreprise pour s'adapter et se transformer continuellement sont des éléments essentiels. Les solutions de Gestion de portefeuille et de Gestion des tâches, de Planview permettent aux clients de concevoir le changement comme une chance, sans perdre de vue les objectifs prioritaires ou la stratégie de l'entreprise. »

Dynamisme de la clientèle au T2 2021

Le dynamisme de Planview au T2 a été stimulé par le développement de nouveaux gros contrats et l'expansion de la clientèle. Au cours du trimestre, l'entreprise a gagné 112 nouveaux clients nets, pour atteindre un total de 225 nouveaux clients nets en 2021. Les clients ayant sélectionné ou renforcé leur position sur les marchés avec Planview lors du trimestre incluent notamment : Global Payments, KBI Biopharma, Lonza et Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co.

« KBI Biopharma s'appuie sur des normes techniques élevées et la rigueur scientifique, en tant qu'entreprise de premier plan dans la fabrication et le développement en sous-traitance (Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO) pour répondre aux besoins particuliers de chacun de nos partenaires », a souligné pour sa part Dirk Lange, président-directeur général de KBI Biopharma. « Nous avons choisi d'investir dans les logiciels de Planview, car ils nous offrent la précision et les connaissances qui nous sont nécessaires pour structurer et assurer de manière optimale les engagements de nos clients. Nous sommes prêts à poursuivre notre croissance avec le soutien de cette plateforme, pour faire progresser les solutions thérapeutiques qui sauveront la vie des patients. »

Direction de Planview

Suite à la conclusion de l'intégration de Clarizen et Changepoint dans Planview, l'entreprise a également annoncé son équipe dirigeante pour l'avenir :

Louise K. Allen, directrice des Produits

Todd Watts, directeur de la Clientèle

Matt Zilli, directeur des Recettes

Cameron van Orman, responsable Stratégie et directeur Marketing

Jay Nelson, directeur des Ressources humaines

Beth Weeks, vice-président et directeur de l'Information, Services nuagiques

Rob Reesor, directeur de la Technologie et vice-président directeur, Développement des produits

Chris Carsen, directeur juridique

« Je suis ravi de soutenir cette équipe dirigeante de classe mondiale, alors que nous intensifions notre activité », a confié M. Gaurav. « Le moment est venu pour nous de mettre en oeuvre la transformation numérique et de réinventer l'avenir du travail connecté dans l'entreprise. Nous nous devons de concrétiser ce potentiel de valeur remarquable en maintenant notre fidélité à nos valeurs fondamentales qu'incarnent l'innovation de nos produits, la réussite de nos clients, et celle de nos employés. »

À propos de Planview

Planview a un objectif : rendre possible le processus de transformation des organisations, à l'heure où ces dernières revoient leurs stratégies en profondeur afin d'être capables de se positionner sur les marchés d'aujourd'hui, très disruptifs et en constante évolution. Nos solutions permettent aux organisations de naviguer dans ce parcours et d'accélérer la mise en oeuvre des stratégies à l'échelle de l'entreprise. La gamme complète des solutions de Gestion de portefeuille et de Gestion des tâches, de Planview rend possible une focalisation organisationnelle sur les résultats stratégiques importants et permet aux équipes de fournir la meilleure performance possible, quelle que soit leur méthode de travail. La plateforme complète de Planview et le modèle de réussite de l'entreprise permettent à sa clientèle de proposer des produits, des services et des expériences client, à la fois innovants et compétitifs. Basée à Austin, au Texas, Planview compte plus de 1 000 employés, est au service de 4 500 clients, et compte 1,3 million d'utilisateurs à travers le monde. Pour en savoir plus, visitez : www.planview.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

