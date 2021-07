Les moteurs à gaz Jenbacher d'INNIO sont prêts pour l'hydrogène





Facilitateur clé et acteur incontournable de la transition énergétique, INNIO annonce ce jour le lancement de sa gamme "Ready for H 2 ", proposant notamment des moteurs Jenbacher H 2 alimentés à 100% à l'hydrogène. La gamme de moteurs à gaz "Ready for H 2 " d'INNIO est le fruit d'une longue histoire d'innovation, bâtie sur plus de 30 ans d'expérience et d'expertise dans l'utilisation de combustibles renouvelables et de combustibles riches en hydrogène, comme le gaz de synthèse et les gaz manufacturés pour la production d'électricité.

La gamme "Ready for H 2 " d'INNIO

Les moteurs à gaz Jenbacher Type 4 ? offrant une puissance estimée entre 500 et 900 kilowatts (kW)- sont disponibles dès aujourd'hui pour un fonctionnement avec 100 % d'hydrogène ou des mélanges de gaz naturel et d'hydrogène.

A partir de 2022, tous les moteurs à gaz Jenbacher d'INNIO seront proposés avec l'option "Ready for H 2 ", et pourront tourner avec des concentrations de volume d'hydrogène dans le gaz de pipeline allant jusqu'à 25%. Les moteurs pourront également être facilement convertis et passer d'une alimentation au gaz naturel à 100% d'hydrogène.

Par ailleurs, la plupart des moteurs au gaz naturel Jenbacher d'INNIO actuellement en opération pourront être modernisés pour fonctionner avec un volume d'hydrogène allant jusqu'à 25 % dans le gaz du pipeline, ou convertis du gaz naturel à une alimentation à 100 % d'hydrogène.

Les moteurs à gaz Jenbacher d'INNIO sont parfaitement positionnés pour la production d'électricité à partir d'hydrogène.

Le fruit de plusieurs décennies d'expérience

Il y a 20 ans, le premier moteur test Jenbacher de 150 kW tournait avec 100% d'hydrogène dans une usine de démonstration dans le nord de l'Allemagne. Deux décennies plus tard, en 2020, et après une série d'autres projets de démonstration, INNIO et HanseWerk Natur ont collaboré pour mettre au point des moteurs à gaz alimentés à l'hydrogène à l'échelle industrielle. Les deux entreprises ont présenté un projet phare utilisant des mélanges variables d'hydrogène et de gaz naturel, et notamment de l'hydrogène à 100 %, pour alimenter le tout premier moteur à gaz de 1 mégawatt (MW) au monde.

"Je suis particulièrement fier du lancement de la première gamme de moteurs "Ready for H 2 " d'INNIO dans le segment de la production d'électricité de 200 kW à 10,4 MW. Notre vaste gamme de moteurs à gaz Jenbacher, innovants et à alimentation variable - gaz naturel, biogaz neutre en carbone ou carburants riches en hydrogène ? contribue à poser les jalons d'un avenir énergétique plus vert," a commenté Carlos Lange, PDG d'INNIO. "Les moteurs à gaz Jenbacher alimentés aujourd'hui au gaz naturel pourront être convertis à l'alimentation H 2 lorsque l'hydrogène sera plus communément disponible. En choisissant d'investir aujourd'hui dans un moteur au gaz naturel Jenbacher, nos clients investissent également pour l'avenir."

Avec près de 90 projets liés à l'utilisation de l'hydrogène dans 28 pays, INNIO offre plus de 30 ans d'expérience dans les moteurs alimentés avec jusqu'à 70% de volume d'hydrogène, et générant plus de 250 MW. On retrouve ces installations sur tous les continents, avec de nombreux moteurs à gaz INNIO Jenbacher Type 2, Type 3, Type 4 et Type 6.

La puissance de l'hydrogène

L'hydrogène vert, en tant que vecteur énergétique pour le stockage d'énergie renouvelable volatile, permet de stocker de l'énergie renouvelable pendant des mois ou des saisons. Ce potentiel permettra de rendre les sources d'énergie renouvelable plus fiables et acheminables, et de soutenir ainsi l'accélération du remplacement des combustibles fossiles dans tout le secteur de l'énergie.

INNIO s'est engagé à montrer la voie dans le déploiement des moteurs H 2 qui permettra d'accélérer et d'assurer les transformations nécessaires au passage des combustibles fossiles aux sources d'énergie renouvelables. Les moteurs à gaz à hydrogène Jenbacher d'INNIO fonctionneront généralement dans une configuration de production combinée de chaleur et d'électricité, atteignant une utilisation de l'hydrogène proche de 90 %.

En 2021, EcoVadis a remis une médaille d'argent à INNIO Jenbacher pour honorer son engagement en faveur d'un futur énergétique neutre sur le plan climatique, plus écologique et plus sûr. INNIO Jenbacher se classe ainsi parmi les 17 % de ses pairs travaillant en faveur du développement durable.

À propos d'INNIO

INNIO est un important fournisseur de solutions et de services reposant sur le gaz renouvelable, le gaz naturel et l'hydrogène, pour la production d'énergie et la compression de gaz sur le lieu d'utilisation ou à proximité. Avec ses moteurs à gaz Jenbacher et Waukesha, INNIO contribue à fournir aux communautés, à l'industrie et au public un accès à une énergie durable, fiable et économique allant de 200 kW à 10 MW. Nous offrons également un support tout au long du cycle de vie et des solutions numériques pour les plus de 53 000 moteurs à gaz livrés à travers le monde, grâce à notre réseau de services établi dans plus de 100 pays. Nous fournissons une technologie innovante basée sur la décarbonisation, la décentralisation et la numérisation pour contribuer à tracer la voie vers un avenir plus vert. Sise à Jenbach, en Autriche, la société possède également des unités d'exploitation majeures à Welland, en Ontario (Canada), et à Waukesha, dans le Wisconsin (États-Unis). Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site Internet de la société à l'adresse www.innio.com. Suivez INNIO sur Twitter et LinkedIn.

