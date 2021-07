Jim Woodgett, éminent scientifique de Toronto, prend la direction de l'Institut de recherche Terry Fox le 1er août





VANCOUVER, BC, le 21 juill. 2021 /CNW/ - Le conseil d'administration de l'Institut de recherche Terry Fox (IRTF) annonce la nomination de Jim Woodgett, un scientifique chevronné de l'Institut de recherche Lunenfeld-Tanenbaum (IRLT), qui fait partie de Sinai Health à Toronto, à titre de nouveau président et directeur scientifique à compter du 1er août.

« M. Woodgett est un chef de recherche accompli et un scientifique chevronné qui a fait ses preuves en matière d'excellence et de collaboration pendant plusieurs décennies », a déclaré Christopher Paige, président du conseil d'administration de l'Institut de recherche Terry Fox. « Nous sommes convaincus qu'il est le bon choix pour mener à bien notre projet de recherche et nous faire progresser, alors que nous explorons de nouveaux horizons avec de nouveaux partenaires et des partenaires existants partout au pays, et au-delà, dans notre vision commune de travailler ensemble visant à améliorer la médecine de précision pour les Canadiens. »

« Je me réjouis à l'idée de tirer parti du leadership et de l'initiative exemplaires de M. Victor Ling pour faire progresser la vision durable et inspirante de Terry Fox. À cette fin, nous réunirons les meilleurs esprits scientifiques du Canada pour lutter contre le fléau du cancer et trouver des remèdes », a déclaré M. Woodgett.

M. Woodgett a récemment quitté ses fonctions de directeur de l'Institut de recherche Lunenfeld-Tanenbaum de Sinai Health, poste qu'il a occupé pendant 15 ans. Il continue d'exercer ses fonctions de scientifique principal et de biologiste de renommée internationale au sein de l'IRLT à l'Hôpital Mount Sinai, où il mène des recherches sur les voies de signalisation cellulaire et de transduction du cancer, ainsi que sur le diabète et les maladies neurologiques. Il a reçu du financement en tant que chercheur principal, il a été examinateur du comité des subventions, éducateur, ainsi que dirigeant et administrateur. Titulaire d'un doctorat en biochimie de l'université de Dundee (Écosse), il a rédigé quelque 350 publications, donné des cours de biologie moléculaire, supervisé des centaines d'étudiants diplômés en plus d'avoir donné des conférences dans le monde entier.

M. Woodgett succède au président fondateur de l'IRTF, M. Victor Ling, O.C., O.B.C., titulaire d'un doctorat, qui dirige l'Institut depuis sa création en 2007.

« Ce fut un plaisir d'être président de l'IRTF depuis 14 ans et je suis ravi de passer le flambeau à M. Woodgett, a déclaré M. Victor Ling, président fondateur et directeur scientifique de l'IRTF. L'IRTF et notre communauté de recherche pancanadienne profiteront énormément du leadership dynamique de Jim, de ses nombreuses réalisations scientifiques et de son engagement envers l'excellence en recherche. Je lui souhaite beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions. »

M. Woodgett dirigera l'IRTF, qui est sur le point de mettre en oeuvre deux nouveaux projets pancanadiens qui changeront l'avenir de la recherche et des soins en cancérologie au Canada. L'Institut élargit son mandat afin d'améliorer la médecine de précision pour les Canadiens grâce à deux nouvelles initiatives : le Marathon of Hope Cancer Centres Network (MOHCCN) et la Digital Health and Discovery Platform (DHDP).

M. Woodgett est un ardent défenseur de la vision et de l'héritage de Terry Fox, y compris des programmes qui ont contribué à établir la réputation de Terry Fox comme chef de file mondial de l'excellence en recherche et en collaboration scientifique au cours des quatre dernières décennies, principalement par le biais des subventions de projet du Programme Nouvelles frontières et du Prix du nouveau chercheur. Il est aussi un ancien chercheur financé par Terry Fox (2011-2019) et un ancien membre du Comité scientifique sur l'excellence en recherche de l'IRTF (2016-2018).

M. Woodgett continuera de travailler à l'Institut de recherche Lunenfeld-Tanenbaum à Toronto et dirigera l'IRTF à partir de cet endroit ainsi qu'à Vancouver.

Citations sélectionnées

« L'Institut de recherche Terry Fox a été créé à la fin de 2007 et a continué d'évoluer en tant que chef de file national et porte-parole de la recherche sur le cancer, tout en connaissant une croissance extraordinaire de la collaboration scientifique sous le leadership et la direction de M. Victor Ling. Nous partageons le même enthousiasme, la même excitation et la même confiance au moment où M. Jim Woodgett prend la relève en tant que président et directeur scientifique de l'IRTF, dans un contexte favorable, alors que l'IRTF lance le Marathon of Hope Cancer Centres Network. »

- M. Darrell Fox au nom de la famille de Terry Fox

« Je suis très reconnaissant à M. Ling pour l'héritage incroyable qu'il a laissé à l'IRTF. Au nom de notre conseil d'administration et de notre équipe, je suis ravi d'accueillir M. Woodgett au sein de la famille Terry Fox et j'ai vraiment hâte de travailler avec lui pour bâtir l'avenir sur cet héritage, alors que nous travaillons ensemble pour atteindre l'objectif de Terry de guérir le cancer. »

- M. Michael Mazza, directeur exécutif de la fondation Terry Fox

« Jim est un leader mobilisant, qui a joué un rôle déterminant pour attirer des chercheurs exceptionnels au sein de l'IRLT, tant au Canada qu'à l'étranger. Sa passion pour la valorisation de l'investissement dans la recherche auprès du grand public continuera de profiter aux deux institutions. Nous nous joignons à l'IRTF pour féliciter Jim de sa nouvelle nomination. »

- M. Gary Newton, président et chef de la direction de Sinai Health

« En tant que codirecteur du Marathon of Hope Cancer Centres Network au Québec, je suis heureux d'accueillir M. Jim Woodgett à titre de directeur scientifique de l'IRTF. Jim est reconnu pour ses compétences en leadership, son excellence scientifique et son engagement à bâtir et à soutenir la prochaine génération de leaders scientifiques canadiens. »

- Mme Morag Park, directrice, Rosalind and Morris Goodman Cancer Institute, Université McGill

« En tant que chef de l'IRTF au Québec, j'ai hâte de travailler avec M. Woodgett. Il est l'un des plus éminents scientifiques du Canada, et apporte sa passion, sa science et son expertise administrative à ce poste de leadership. »

- Mme Anne-Marie Mes-Masson, directrice associée de la recherche fondamentale au Centre de recherche du CHUM (CRCHUM)

À propos de l'IRTF : Créé en 2007, l'IRTF investit dans des équipes et des partenariats de recherche collaborative de calibre mondial sur le cancer. De concert avec ses partenaires de recherche et de financement, l'Institut de recherche Terry Fox s'efforce d'inspirer la transformation de la recherche sur le cancer au pays en regroupant les principales organisations du secteur de la recherche sur le cancer et du traitement de cette maladie au Canada et en renforçant leur autonomie dans le cadre du Marathon of Hope Cancer Centres Network et de la Digital Health and Discovery Platform. www.tfri.ca; www.marathonofhopecancercentres.ca; www.dhdp.ca

À propos de l'IRLT : L'Institut de recherche Lunenfeld-Tanenbaum, qui fait partie de Sinai Health, est un centre de recherche biomédicale de premier plan qui se classe parmi les meilleurs instituts de recherche biomédicale au monde. Créé en 1985, l'institut fait progresser considérablement la compréhension de la biologie humaine dans le domaine de la santé et des maladies. Bon nombre des percées qui ont commencé par la recherche fondamentale ont permis de trouver de nouvelles et meilleures façons de prévenir, de diagnostiquer et de traiter les maladies prévalentes. L'institut est affilié à l'Université de Toronto et se concentre sur la santé des femmes et des nourrissons, la biologie du cancer, la biologie des cellules souches et la médecine régénérative, la neurobiologie, le diabète, l'arthrite, la recherche sur les systèmes de santé, les services et les solutions pour la santé de la population et la biologie des systèmes. www.lunenfeld.ca.

