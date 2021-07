Le gouvernement du Canada fait le point sur la COVID-19 chez les Autochtones et dans leurs communautés, semaine du 19 juillet





TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN NON CÉDÉ, OTTAWA, ON, le 21 juill. 2021 /CNW/ - Services aux Autochtones Canada (SAC) s'est engagé à soutenir les communautés autochtones dans leur lutte contre la COVID-19 et continue de travailler en étroite collaboration avec les organisations autochtones et les gouvernements provinciaux et territoriaux.

En date du 19 juillet 2021, le Canada et ses partenaires font état d'une incroyable réussite dans ses efforts de vaccination, puisque plus de 55 378 776 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été distribuées dans tout le pays. En date du 20 juillet 2021, plus de 82 % des personnes âgées de 18 ans et plus avaient reçu au moins une dose du vaccin contre la COVID-19 dans les communautés des Premières Nations pour lesquelles de l'information était disponible, et plus de 61 % avaient reçu deux doses.

En date du 20 juillet 2021, plus de 82 % des personnes âgées de 12 ans et plus avaient reçu au moins une dose du vaccin contre la COVID-19 dans les communautés des Premières Nations, des Inuits et des territoires. De ce groupe, plus de 59 % ont reçu leur deuxième dose. Selon l'Agence de la santé publique du Canada, plus de 78 % des personnes âgées de 12 ans et plus ont reçu une dose, 50 % ayant reçu deux doses en date du 16 juillet 2021.

Nous remercions tous ceux qui ont reçu leur première dose du vaccin et rappelons à tous les Canadiens de prendre rendez-vous pour leur deuxième dose afin de se protéger contre les conséquences graves de la maladie, comme l'hospitalisation et le décès, surtout dans le contexte du variant Delta. Bien qu'on observe encore certaines éclosions (10 cas et plus) qui touchent principalement les personnes non vaccinées ou partiellement vaccinées, on a constaté une baisse continue de plus de 90 % du nombre de cas actifs observés au cours des six derniers mois. Par exemple, une éclosion du variant Delta survenue à Hatchet Lake, dans le nord de la Saskatchewan, s'atténue graduellement étant donné les interventions en santé publique, notamment l'intensification des efforts de vaccination.

Cette semaine, le Nunavut a annoncé la fin de l'éclosion à Iqaluit. Les mesures de santé publique actuelles, comme le port obligatoire du masque, demeurent en vigueur.

Les provinces et les territoires continuent d'alléger les mesures restrictives en matière de santé publique, mais celles-ci dépendront du niveau de risque actuel dans leurs communautés et à proximité de celles-ci, notamment en ce qui concerne les taux de COVID-19, la présence de variants préoccupants, la couverture vaccinale dans chaque administration, la capacité en matière de santé publique et de soins de santé, ainsi que la vulnérabilité des communautés. Les membres du public doivent continuer de suivre les recommandations à l'intention de leur communauté sur les mesures de prévention personnelles, comme le port du masque, la distanciation physique et deux doses d'un vaccin contre la COVID-19 actuellement disponible au Canada.

En date du 20 juillet 2021, les données suivantes concernant la COVID-19 ont été confirmées :

32 766 cas positifs de COVID-19 confirmés

239 cas actifs

32 149 personnes rétablies

378 décès

Par l'entremise du Fonds de partenariat d'immunisation (FPI), le gouvernement du Canada contribue à appuyer des projets communautaires visant à accroître le taux de vaccination contre la COVID-19 chez les populations autochtones en milieu rural et urbain. Les organisations autochtones suivantes devraient recevoir du financement dans le cadre du FPI à l'appui de leurs projets :

Indigenous Primary Health Care Council

Mainline, un programme du Centre d'amitié autochtone Mi'Kmaw

Regina Treaty / Status Indian Services Inc.

Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec

Ma Mawi Wi Chi Itata Centre Inc.

De plus, dans le cadre du Défi de l'innovation communautaire des vaccins du gouvernement du Canada, plus d'une centaine d'initiatives communautaires sont lancées pour renforcer la confiance dans les vaccins et promouvoir les mesures de santé publique, dont 25 projets menés par des communautés autochtones. Ces initiatives auront lieu partout au pays, dans diverses langues autochtones. Des dirigeants communautaires et des messagers de confiance fourniront de l'information sur la vaccination contre la COVID-19 qui est adaptée à la culture, ciblée et éclairée.

Les Forces armées canadiennes (FAC) sont une composante essentielle de la réponse pangouvernementale du Canada à la pandémie. Les FAC sont heureuses de travailler en étroite collaboration avec les partenaires des provinces et des territoires ainsi que les dirigeants autochtones pour apporter un soutien d'urgence à tous les membres des communautés touchées par les récentes éclosions de COVID-19.

Les FAC continuent d'aider les communautés autochtones partout au pays. Dans le cadre de l'opération VECTOR, qui est le soutien des FAC aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pour la distribution des vaccins contre la COVID-19, des Rangers canadiens et d'autres membres des FAC offrent leur aide aux autorités provinciales de vaccination.

L'opération Remote Immunity 2.0 d'ORNGE, lancée le 31 mai 2021, vise à vacciner environ 6?000 jeunes âgés de 12 à 17 ans dans 31 communautés des Premières Nations du Nord de l'Ontario accessibles par avion et de Moosonee. Cette semaine, les cliniques de vaccination soutenues par Ornge des FAC se tiendront dans les Premières Nations de Marten Falls, d'Eabametoong, de Deer Lake et de Kitchenuhmaykoosib Inninuwug.

Dans le cadre de l'opération LASER, qui est la réponse des FAC à une situation de pandémie mondiale, des Rangers canadiens sont actuellement mobilisés dans la Première Nation de Kashechewan, en Ontario, et la Première Nation de Hatchet Lake, en Saskatchewan, afin de contribuer aux efforts de lutte contre la COVID-19 dans ces communautés.

Des Rangers canadiens sont aussi présents dans de nombreuses communautés au pays en tant que sentinelles pour aider à cerner les nouvelles demandes.

SAC collabore également avec d'autres ministères fédéraux pour répondre à la demande d'aide du gouvernement du Yukon. Le Ministère a communiqué avec le Conseil des Premières Nations du Yukon afin de déterminer si des communautés des Premières Nations ont des besoins particuliers qui pourraient être pris en charge par le Fonds de soutien aux communautés autochtones.

Le 19 juillet, d'autres annonces ont été faites en ce qui concerne l'assouplissement des restrictions à la frontière. À compter du 9 août 2021, le Canada prévoit autoriser l'entrée des citoyens et des résidents permanents des États-Unis qui demeurent actuellement aux États-Unis et qui ont été entièrement vaccinés au moins 14 jours avant leur arrivée au Canada pour un voyage non essentiel. À compter du 7 septembre, si le nombre de cas continue de diminuer, le gouvernement a l'intention d'ouvrir les frontières du Canada à tous les voyageurs entièrement vaccinés qui ont reçu la série complète des doses d'un vaccin accepté par le gouvernement du Canada au moins 14 jours avant leur arrivée au Canada et qui satisfont aux conditions d'entrée particulières.

Sous réserve d'exceptions limitées, tous les voyageurs doivent soumettre des renseignements sur leur voyage au moyen de l'application ou du portail Web ArriveCAN. S'ils peuvent entrer au Canada et qu'ils répondent à des critères précis, les voyageurs entièrement vaccinés n'auront pas à faire de quarantaine à leur arrivée au Canada.

