Mavenir accélère la création de services 5G grâce à sa plateforme d'activation numérique BSS

Mavenir, le fournisseur de logiciels réseau qui construit l'avenir des réseaux avec un logiciel natif du cloud, exécutable sur n'importe quelle infrastructure cloud, et qui transforme la façon dont le monde se connecte, a annoncé aujourd'hui sa solution Business Support System (BSS), sous la désignation de plateforme Mavenir Digital Enablement (MDE). La plateforme MDE permet aux Fournisseurs de services de communication (FSC) de créer rapidement et facilement de nouvelles offres numériques, grâce à un créateur d'expérience de service graphique simplifié. La MDE peut être déployée soit en tant que BSS autonome, soit en superposition sur le BSS existant du FSC.

Cette solution utilise une architecture éprouvée de Microservices, API-first, Cloud-Native, Headless (MACH) qui est alignée sur l'Open Digital Architecture (ODA) et les OpenAPI de TM Forum. Son interface utilisateur low/no-code permet la création d'une expérience dynamique. Avec un catalogue de produits unifié, la MDE permet aux FSC de développer et déployer facilement de nouveaux services, accélérant à la fois le délai de mise sur le marché et le délai de génération des revenus. La solution fournit également des outils de consolidation et de transformation des données d'utilisation et de non-utilisation du réseau, apportant ainsi des informations pertinentes qui permettent de fournir des offres et services hyperpersonnalisés, via une expérience omnicanale.

La technologie unique de Mavenir permet une architecture BSS « composable », de sorte que les FSC peuvent concevoir leur propre solution BSS, en assemblant la bonne combinaison de microservices à partir de la bibliothèque MDE. Elle est conçue pour aider les FSC à innover en toute confiance, sans être limités par la rigidité des systèmes BSS ou informatiques existants. Cela leur permet également de tirer parti de leur infrastructure BSS/TI existante, en déployant la place de marché MDE en tant que solution de superposition. Les cas d'utilisation incluent :

La prestation de services MNO entièrement nouveaux

L'habilitation d'un marché numérique regroupant les services des FSC avec des services partenaires, afin de générer de nouvelles sources de revenus

L'introduction d'une sous-marque, en réponse aux marques d'attaquants numériques, ou pour aborder un segment de niche sur le marché considéré

Le lancement d'un nouveau service MVNO, basé sur l'utilisation de la MDE BSS en tant que Mobile Virtual Network Enabler (MVNE)

La plateforme MDE BSS peut être déployée rapidement et facilement en tant que solution d'appoint, pour lancer de nouveaux services commerciaux tels que :

Des services 5G FWA/eMBB/RA/RV

Des services IdO pour les clients B2C/B2B/B2B2X

Des offres de connectivité pour les clients B2B

Une communication unifiée (UCC) et un centre de contact pour les clients B2B

Un service de Rich Business Messaging utilisant RCS pour les clients B2B

« La plateforme MDE de Mavenir permet aux FSC de tenir la promesse de la 5G et d'accélérer le retour sur leurs investissements 5G, en éliminant les processus perpétuellement lents et les barrières imposées par les BSS existants, en termes de coût et délai », a déclaré BG Kumar, président des Services de communication, chez Mavenir. « Grâce à ses API ouvertes, la MDE s'intègre facilement aux systèmes informatiques ou BSS imposés et peut fonctionner comme une solution de superposition, donnant aux FSC la possibilité d'échapper au verrouillage des fournisseurs existants et de s'affranchir des contraintes de développement sur les systèmes informatiques traditionnels. »

La solution est actuellement déployée avec divers FSC dans l'APAC, en Europe et sur le continent américain.

