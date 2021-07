Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix annonce ses résultats du trimestre et du semestre clos le 30 juin 2021





Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix (« Propriétés de Choix » ou la « Fiducie ») (TSX : CHP.UN) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers consolidés pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2021. Le rapport du deuxième trimestre de 2021 aux porteurs de parts pourra être consulté sous l'onglet « Investisseurs » de son site Web, à l'adresse www.choicereit.ca, ainsi que sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

« Nous sommes ravis d'avoir connu, une fois de plus, un excellent trimestre. En effet, nous avons dégagé au deuxième trimestre des résultats financiers et d'exploitation stables, notre portefeuille de grande qualité ayant continué à générer des résultats solides et un taux élevé de recouvrement des loyers, et ce malgré un contexte d'exploitation qui a été marqué par des confinements régionaux dans tout le Canada, a déclaré M. Rael Diamond, président et chef de la direction de la Fiducie. « Outre nos résultats solides, nous avons continué à faire progresser nos projets d'aménagement et à générer une appréciation significative de la valeur liquidative grâce à notre portefeuille existant et à assainir notre bilan. Au cours du trimestre, notre valeur liquidative par part a augmenté de 3,6 % en raison essentiellement des profits enregistrés au sein de notre portefeuille d'immeubles industriels, nous avons transféré 149 000 pieds carrés de nouvelle SLB vers les actifs productifs de revenus et nous avons réduit notre ratio d'endettement grâce au remboursement anticipé de 200 millions de dollars de débentures. »

Sommaire des résultats financiers selon les PCGR

(en milliers de dollars, sauf indication contraire) (non audité) Trimestres Semestres 2021 2020 Variation 2021 2020 Variation Bénéfice net (perte nette) 84 621 $ (95 813) $ 180 434 $ 22 423 $ 236 929 $ (214 506) $ Bénéfice net (perte nette) par part après dilution 0,117 (0,137) 0,254 0,031 0,338 (0,307) Produits locatifs 323 936 314 885 9 051 650 475 639 796 10 679 Profit (perte) lié(e) à la juste valeur des parts échangeables1) (288 924) 70 193 (359 117) (506 607) 456 255 (962 862) Profits (pertes) lié(e)s à la juste valeur, compte non tenu des parts échangeables2) 265 973 (216 603) 482 576 325 193 (352 268) 677 461 Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation 122 655 205 289 (82 634) 271 287 309 436 (38 149) Nombre moyen pondéré de parts en circulation après dilution 723 265 565 700 600 087 22 665 478 723 120 099 700 604 088 22 516 011

1. Les parts échangeables sont comptabilisées à leur juste valeur selon le cours des parts de fiducie sur le marché, ce qui a une incidence défavorable sur les résultats financiers lorsque le prix des parts de fiducie augmente et une incidence favorable lorsque leur prix diminue. 2. Les profits (pertes) lié(e)s à la juste valeur, compte non tenu des parts échangeables, comprennent des ajustements de la juste valeur des immeubles de placement et de la rémunération fondée sur des parts.

Résultats trimestriels

Propriétés de Choix a comptabilisé un bénéfice net de 84,6 millions de dollars au deuxième trimestre de 2021, comparativement à une perte nette de 95,8 millions de dollars au deuxième trimestre de 2020. L'augmentation trimestrielle par rapport à l'exercice précédent est attribuable essentiellement à la hausse de 511,7 millions de dollars de la juste valeur des immeubles de placement, y compris ceux détenus par l'intermédiaire de coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, à un recul de la charge au titre des créances douteuses de même qu'à l'augmentation des produits locatifs qui découle essentiellement de l'apport net des acquisitions et des transferts de projets d'aménagement achevés au cours des 12 derniers mois. Ces augmentations ont été contrées en partie par la variation défavorable de 359,1 millions de dollars de l'ajustement de la juste valeur des parts échangeables de la Fiducie. Pour le trimestre, la charge au titre des créances douteuses s'est élevée à 1,5 million de dollars selon les PCGR (1,8 million de dollars selon une base proportionnelle), comparativement à une charge au titre des créances douteuses de 14,1 millions de dollars selon les PCGR et (14,6 millions de dollars selon une base proportionnelle) au cours du deuxième trimestre de 2020.

Les résultats du deuxième trimestre de 2020 avaient subi l'incidence d'une correction de valeur pour pertes de crédit attendues non récurrente de 7,8 millions de dollars au titre d'un prêt hypothécaire spécifique et des primes de remboursement anticipé de 6,8 millions de dollars payées en juin 2020 à l'égard de deux séries de débentures non garanties de premier rang qui seraient venues à échéance en 2021.

Résultats cumulatifs de l'exercice en cours

Propriétés de Choix a déclaré un bénéfice net de 22,4 millions de dollars pour le semestre clos le 30 juin 2021, comparativement à un bénéfice net de 236,9 millions de dollars pour le semestre clos le 30 juin 2020. Pour l'exercice à ce jour, la diminution par rapport à l'exercice précédent découle essentiellement d'une variation défavorable de 962,9 millions de dollars de l'ajustement de la juste valeur des parts échangeables, laquelle a été en partie contrebalancée par une variation favorable de 720,8 millions de dollars de la juste valeur des immeubles de placement, y compris ceux détenus par l'intermédiaire de coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, par un recul de la charge au titre des créances douteuses de même que par l'augmentation des produits locatifs qui découle essentiellement de l'apport net des acquisitions et des transferts de projets d'aménagement achevés au cours des 12 derniers mois.

Pour l'exercice à ce jour, la charge au titre des créances douteuses s'est élevée à 3,2 millions de dollars selon les PCGR (3,7 millions de dollars selon une base proportionnelle), comparativement à une charge au titre des créances douteuses de 15,0 millions de dollars selon les PCGR (15,5 millions de dollars sur une base proportionnelle) pour le semestre clos le 30 juin 2020.

Sommaire des résultats financiers selon une base proportionnelle1)

À la date indiquée ou pour la période close à cette date

(en milliers de dollars, sauf indication contraire)

(non audité) Trimestres clos les Semestres clos les 30 juin 2021 30 juin 2020 Variation 30 juin 2021 30 juin 2020 Variation Produits locatifs1) 338 857 $ 330 203 $ 8 654 $ 680 465 $ 670 620 $ 9 845 $ Résultat d'exploitation net (« REN »), selon la méthode de la comptabilité de trésorerie1), 3) 233 188 216 431 16 757 462 821 447 962 14 859 REN des actifs comparables, selon la méthode de la comptabilité de trésorerie1), 3) 214 937 202 656 12 281 429 331 418 613 10 718 Ajustement de la juste valeur des immeubles de placement1) 280 801 (230 867) 511 668 341 696 (379 073) 720 769 Taux d'occupation (% de la SLB) 96,9 % 96,8 % 0,1 % 96,9 % 96,8 % 0,1 % Fonds provenant des activités d'exploitation (« FPAE »)2) 171 842 140 645 31 197 342 450 311 315 31 135 FPAE2) par part après dilution 0,238 0,201 0,037 0,474 0,444 0,030 Montant ajusté des fonds provenant des activités d'exploitation (« montant ajusté des FPAE »)2) 158 700 131 173 27 527 314 016 282 946 31 070 Montant ajusté des FPAE2) par part après dilution 0,219 0,187 0,032 0,434 0,404 0,030 Ratio de distribution du montant ajusté des FPAE2) après dilution 84,3 % 98,8 % (14,5) % 85,2 % 91,6 % (6,4) % Distributions en trésorerie déclarées 133 767 129 557 4 210 267 473 259 118 8 355 Nombre moyen pondéré de parts en circulation après dilution 723 265 565 700 600 087 22 665 478 723 120 099 700 604 088 22 516 011

1. Mesure non conforme aux PCGR qui comprend des montants attribuables aux biens détenus directement et aux coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence. 2. Mesure non conforme aux PCGR. 3. Comprend une provision pour créances douteuses et des réductions de loyer.

Résultats trimestriels et depuis l'ouverture de l'exercice

Les fonds provenant des activités d'exploitation (les « FPAE », mesure non conforme aux PCGR) du trimestre clos le 30 juin 2021 se sont établis à 171,8 millions de dollars, soit 0,238 $ par part après dilution, comparativement à 140,6 millions de dollars, soit 0,201 $ par part après dilution, pour le trimestre clos le 30 juin 2020. Les FPAE du semestre clos le 30 juin 2021 se sont établis à 342,5 millions de dollars, soit 0,474 $ par part après dilution, comparativement à 311,3 millions de dollars, ou 0,444 $ par part après dilution, pour le semestre clos le 30 juin 2020.

Pour le trimestre clos le 30 juin 2021, les FPAE ont augmenté de 31,2 millions de dollars en raison surtout d'un recul de 12,7 millions de dollars de la charge au titre des créances douteuses et d'une diminution de 14,6 millions de dollars attribuable à des éléments de charges non récurrents. Pour le semestre clos le 30 juin 2021, les FPAE se sont accrus de 31,0 millions de dollars, du fait surtout d'un recul de 11,7 millions de dollars de la charge au titre des créances douteuses et d'une diminution de 14,6 millions de dollars des éléments de charges non récurrents. Les éléments de charges non récurrents pour le trimestre clos le 30 juin 2020 comprenaient : i) une correction de valeur pour pertes de crédit attendues de 7,8 millions de dollars au titre d'un prêt hypothécaire spécifique et ii) des primes de remboursement anticipé de 6,8 millions de dollars payées à l'égard de deux séries de débentures non garanties de premier rang qui seraient venues à échéance en 2021.

Le nombre moyen pondéré de parts en circulation de la Fiducie a augmenté au 30 juin 2021 sous l'effet i) des parts de fiducie émises en contrepartie de l'acquisition de deux actifs auprès de Wittington Properties Limited en juillet 2020 et ii) des parts échangeables émises en contrepartie de l'acquisition de six actifs auprès de Weston Foods (Canada) Inc., filiale entièrement détenue de George Weston Limited, en décembre 2020.

Activités liées aux transactions

Le 21 juin 2021, Choice Properties Limited Partnership a remboursé, à leur valeur nominale majorée des intérêts courus et impayés, la totalité des débentures non garanties de premier rang de série 9 d'un capital global de 200,0 millions de dollars portant intérêt au taux de 3,60 %, dont la date d'échéance initiale était le 20 septembre 2021.

Le 24 juin 2021, la Fiducie a prorogé de trois ans, soit jusqu'au 24 juin 2026, la date d'échéance de sa facilité de crédit renouvelable engagée non garantie de 1,5 milliard de dollars.

La Fiducie a également poursuivi ses investissements dans son programme d'aménagement grâce à des dépenses totalisant 39,0 millions de dollars, pour le trimestre selon une base proportionnelle1). Au cours du trimestre, la Fiducie a également transféré des biens en voie d'aménagement achevés de 63,1 millions de dollars vers les immeubles à revenu, ce qui a permis d'augmenter de 149 000 pieds carrés la SLB selon une base proportionnelle1).

Perspectives

Propriétés de Choix est une fiducie de placement immobilier chef de file qui crée une valeur durable en détenant, en exploitant et en développant des propriétés résidentielles et commerciales de grande qualité. Nous avons pour objectif d'offrir, dans une perspective à long terme, une appréciation de notre valeur liquidative, une croissance stable de notre résultat d'exploitation net et la préservation du capital. Bien que l'incidence à long terme de la pandémie de COVID-19 demeure incertaine, Propriétés de Choix demeure convaincue que son modèle économique et son approche disciplinée en matière de gestion financière continueront de bien la servir.

Notre portefeuille diversifié d'immeubles de commerce de détail, d'immeubles industriels et d'immeubles de bureaux affiche un taux d'occupation de 96,9 %. De plus, nous pouvons compter sur des locataires de grande qualité partout au Canada. Notre portefeuille est principalement loué à des magasins d'alimentation, à des pharmacies et à d'autres détaillants de biens de première nécessité, de même qu'à des fournisseurs de services logistiques, qui continuent d'afficher un bon rendement dans le contexte actuel et procurent une stabilité à notre portefeuille dans son ensemble. Cette stabilité est mise en évidence par notre taux de recouvrement des loyers au cours des 12 derniers mois.

Nous continuons de faire progresser notre programme d'aménagement, lequel constitue pour nous le meilleur moyen d'ajouter à notre portefeuille des biens immobiliers de grande qualité et à un coût raisonnable et d'accroître notre valeur liquidative au fil du temps. Nos projets d'aménagement en cours sont diversifiés par la taille, l'ampleur et la complexité. Ils comprennent à la fois des projets de densification d'immeubles de commerce de détail, des nouveaux projets d'aménagement industriels et des projets résidentiels locatifs situés dans des marchés urbains et axés sur l'accessibilité du transport en commun. Notre programme d'aménagement en cours est axé sur l'expansion de notre portefeuille de location résidentielle. Nous prévoyons achever deux de nos projets liés à des locations résidentielles en cours à Toronto plus tard au cours de l'exercice, et nous avons commencé la construction de deux autres projets d'immeubles résidentiels de grande hauteur, le premier étant situé près de la station Mount Pleasant du réseau GO à Brampton et le second, dans le quartier Westboro d'Ottawa. Nous faisons également progresser un nouveau projet d'aménagement industriel qui prévoit la construction d'une installation logistique moderne de plus de 350 000 pieds carrés située dans un quartier industriel de premier plan à Surrey, en Colombie-Britannique.

En plus de nos projets en cours, nous disposons d'un important programme de projets plus complexes d'aménagement d'immeubles à usage mixte de plus grande envergure, comme notre centre commercial Golden Mile de Toronto, lesquels contribueront collectivement à une croissance significative de notre valeur liquidative à l'avenir.

La solidité de notre bilan et notre approche disciplinée en matière de gestion financière sous-tendent tous les aspects de notre modèle économique. Nous adoptons une démarche prudente à l'égard du risque lié à l'endettement et au financement qui consiste à maintenir d'excellents ratios d'endettement et à échelonner les échéances de nos emprunts. Grâce au remboursement anticipé de nos débentures non garanties de premier rang de série 9 d'un capital de 200 millions de dollars, nous avons des dettes d'approximativement 250 millions de dollars arrivant à échéance d'ici la fin de l'exercice. Nous avons l'intention de refinancer cette dette à l'aide de titres d'emprunt à plus long terme ou de rembourser au moyen de son excédent de trésorerie. Pour ce qui est des liquidités, la Fiducie a accès à environ 1,5 milliard de dollars de trésorerie disponible, montant qui comprend la tranche inutilisée de 1,4 milliard de dollars de la facilité de crédit renouvelable de la Fiducie ainsi que 28,7 millions de dollars de trésorerie et d'équivalents de trésorerie et environ 12,6 milliards de dollars d'actifs non grevés.

Mise à jour sur la perception des loyers

Le taux de recouvrement des loyers pour le deuxième trimestre est demeuré élevé, ce qui s'explique par la stabilité des locataires offrant des produits de première nécessité au sein du portefeuille de la Fiducie.

Pour le trimestre clos le 30 juin 2021, la Fiducie a perçu ou prévoit percevoir environ 98 % des loyers contractuels :

Pourcentage des loyers recouvrés Deuxième trimestre de 2021 Immeubles de commerce de détail 98 % Immeubles industriels 99 % Immeubles de bureaux 98 % Total 98 %

Pour déterminer les pertes de crédit attendues sur les loyers à recevoir, la Fiducie prend en compte l'historique de paiement et les attentes futures quant aux cas de défaut probables (c'est-à-dire les demandes d'allègement de loyer, les demandes d'allègement de loyer par l'intermédiaire de programmes gouvernementaux ou, encore, les déclarations de locataires indiquant qu'ils n'effectueraient pas de paiement de loyer à la date d'échéance) compte tenu des dossiers d'insolvabilité ou des propositions concordataires d'entreprise déposés ou attendus, des reports probables des paiements dus ainsi que des réductions de loyer qui pourraient être accordées par un propriétaire. Ces évaluations sont faites au cas par cas selon le locataire.

L'évaluation, par la Fiducie, des pertes de crédit attendues est intrinsèquement subjective en raison de la nature prospective des évaluations. Par conséquent, la valeur de la perte de crédit attendue comporte un certain degré d'incertitude et est établie sur la base d'hypothèses qui pourraient ne pas se révéler exactes compte tenu de l'incertitude causée par la COVID-19. Sur la base de son examen, la Fiducie a comptabilisé une charge de 1,8 million de dollars au titre des créances douteuses dans les charges d'exploitation liées aux immeubles, selon une base proportionnelle1), pour le semestre clos le 30 juin 2021, un montant correspondant ayant été inscrit en tant que perte de crédit attendue en réduction du montant à recevoir au titre des loyers.

(en milliers de dollars) Semestre clos le

30 juin 2021 En % Total des montants récurrents facturés aux locataires 748 541 $ 100,0 % Déduire : Montants reçus et reports remboursés à ce jour (735 432) 98,2 % Solde impayé 13 109 1,8 % Total des loyers devant être recouvrés aux termes d'ententes de report (749) (0,1) % Total des loyers devant être recouvrés, compte non tenu des

reports recouvrables 12 360 1,7 % Déduire : Provision comptabilisée au titre des montants récurrents facturés aux locataires (3 745) (0,5) % Solde qui devrait être recouvré dans les délais prévus 8 615 $ 1,2 % La provision de la Fiducie pour les montants récurrents facturés aux locataires pour le semestre clos le 30 juin 2021 comprend ce qui suit :

(en milliers de dollars) Semestre clos le

30 juin 2021 Provisions au titre des locataires ayant négocié des réductions de loyer (696) $ Provisions au titre des pertes de crédit attendues additionnelles (3 049) Total de la provision comptabilisée au titre des montants récurrents facturés aux locataires (3 745) $

Compte tenu de l'incertitude persistante découlant de la pandémie, il n'est pas possible d'estimer avec précision la durée et la gravité des incidences de la COVID-19 sur les résultats financiers et les activités de la Fiducie et de ses locataires, ainsi que sur le comportement des consommateurs et sur l'économie en général. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les risques que présente la COVID-19 sur la Fiducie, il y a lieu de se reporter à la rubrique 12 « Risques d'entreprise et gestion des risques » du rapport de gestion de la Fiducie pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 et à sa notice annuelle pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Mesures financières non conformes aux PCGR et informations financières supplémentaires

Outre les mesures de performance déterminées conformément aux Normes internationales d'information financière (les International Financial Reporting Standards ou « IFRS » ou, encore, les « PCGR »), Propriétés de Choix utilise certaines mesures non conformes aux PCGR pour évaluer sa performance, et elle fournit ces mesures dans le présent communiqué de presse afin que les investisseurs puissent en faire de même. Ces mesures ainsi que les montants par part connexes ne sont pas définis aux termes des IFRS et, par conséquent, ne devraient pas être considérés comme des mesures de substitution au bénéfice net ou aux flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation établis selon les IFRS. Par ailleurs, les mesures supplémentaires utilisées par la direction pourraient ne pas être comparables à des mesures semblables présentées par d'autres fiducies de placement immobilier ou d'autres entreprises immobilières. Ces expressions, dont la comptabilisation selon une base proportionnelle lorsqu'il est question des « coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence », le résultat d'exploitation net (« REN »), les fonds provenant des activités d'exploitation (« FPAE ») et le montant ajusté des fonds provenant des activités d'exploitation (« montant ajusté des FPAE ») sont définies à la rubrique 13, « Mesures financières non conformes aux PCGR », du rapport de gestion de Propriétés de Choix pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2021, et sont rapprochées à la mesure conforme aux PCGR la plus comparable.

Les états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités et le rapport de gestion de Propriétés de Choix pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2021 sont publiés sur le site Web de Propriétés de Choix, à l'adresse www.choicereit.ca, ainsi que sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com. Les lecteurs sont priés de consulter ces documents afin d'obtenir de plus amples renseignements sur les résultats financiers de Propriétés de Choix ainsi qu'une analyse détaillée de ceux-ci.

Rapport de gestion, états financiers consolidés et notes afférentes

L'information figurant dans le présent communiqué de presse est un bref sommaire des résultats. Le présent communiqué de presse devrait être lu à la lumière du rapport du deuxième trimestre de 2021 aux porteurs de parts de Propriétés de Choix, qui comprend les états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités et le rapport de gestion de la Fiducie et qui est publié à l'adresse www.choicereit.ca, et sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

Téléconférence et webémission

La direction tiendra une téléconférence (en anglais seulement) le jeudi 22 juillet 2021 à 9 h (heure de l'Est) et diffusera simultanément une webémission audio. Pour accéder à la téléconférence, veuillez composer le 236-389-2653 ou le 1?833?921?1643. L'enregistrement sera disponible deux heures après l'événement au 236-389-2653 ou au 1-833-921-1643, en composant le code d'accès 1276758. Pour accéder au lien vers la webémission audio, veuillez cliquer sur l'onglet « Événements et webémissions » de la section « Investisseurs » du site Web de la Fiducie, à l'adresse www.choicereit.ca.

À propos de la Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix

Propriétés de Choix est une fiducie de placement immobilier chef de file qui crée une valeur durable en détenant, en exploitant et en développant des propriétés résidentielles et commerciales de grande qualité.

Nous croyons que la création d'espaces qui améliorent la façon de vivre, de travailler et de créer des liens de nos locataires et de nos communautés génère de la valeur. Nous nous efforçons de comprendre les besoins de nos locataires et de gérer nos propriétés selon les normes les plus élevées. Nous aspirons à développer des communautés viables et résilientes en mettant au premier plan la durabilité sociale, économique et environnementale. Dans tout ce que nous faisons, nous sommes guidés par une série de valeurs communes ancrées dans les piliers Engagement, Tenir à coeur, Respect et Excellence. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web de Propriétés de Choix, à l'adresse www.choicereit.ca, et le profil d'émetteur de Propriétés de Choix sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

Mise en garde concernant énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs qui portent sur les activités de Propriétés de Choix et sur le contexte dans lequel la Fiducie évolue. Ils sont fondés sur les attentes, estimations, prévisions et projections de la direction et ne sont pas garants de la performance future de la Fiducie. Ils comportent de nombreux risques et incertitudes qui sont indépendants de sa volonté et difficilement prévisibles. Par conséquent, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qu'expriment ces énoncés prospectifs. Les lecteurs ne devraient donc pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. Qui plus est, un énoncé prospectif n'est valable qu'à la date à laquelle il est formulé. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, la direction ne s'engage aucunement à publier une mise à jour de ces énoncés de manière à rendre compte de nouvelles informations, de l'occurrence de nouveaux événements ou d'un changement éventuel de circonstances.

Bon nombre de risques et incertitudes pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Fiducie diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés explicitement ou implicitement ou de ceux qui sont prévus dans les énoncés prospectifs, notamment ceux qui sont décrits à la rubrique 12, « Risques d'entreprise et gestion des risques », du rapport de gestion de la Fiducie pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, lequel comprend le détail des risques et de l'information à présenter à l'égard de la COVID-19 et de son incidence sur la Fiducie, ainsi que ceux présentés dans la notice annuelle de la Fiducie pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.

