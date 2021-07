NSO Group répond aux dernières allégations mensongères de Forbidden Stories





TEL AVIV, Israël, 21 juillet 2021 /PRNewswire/ -- À propos de la publication d'allégations mensongères d'un consortium de médias, un porte-parole de NSO Group a déclaré :

« La liste ne représente pas une liste de cibles ou de cibles potentielles du logiciel Pegasus.

Les numéros de téléphone figurant sur la liste ne sont aucunement liés à NSO Group.

Toute allégation selon laquelle un nom inscrit sur la liste est nécessairement associé à une cible ou à une cible potentielle de Pegasus est erronée et fausse. »

À propos de NSO Group

NSO Group est un développeur de technologies de premier plan qui octroie des licences d'utilisation de solutions logicielles aux gouvernements et aux forces de l'ordre afin de leur permettre d'enquêter sur les actes terroristes et de les empêcher, de lutter contre la criminalité et de renforcer la sécurité publique. L'utilisation des produits de NSO Group a été fructueuse dans les applications suivantes :

Prévenir le terrorisme, y compris la violence armée, les attentats à la voiture piégée et les attentats-suicides à la bombe dans les centres de transport, les parcs publics, les marchés, les salles de concert, les stades et d'autres lieux publics

Démanteler les réseaux d'exploitation des enfants, de trafic de drogue et de trafic sexuel; mettre fin aux opérations de blanchiment d'argent

Trouver et secourir des enfants kidnappés

Aider les équipes de recherches et de sauvetage d'urgence à localiser les survivants coincés sous des bâtiments qui se sont effondrés à cause de catastrophes naturelles ou de défaillances de construction

DIFFUSÉ PAR MERCURY PUBLIC AFFAIRS, LLC, UN AGENT ÉTRANGER ENREGISTRÉ, AU NOM DE Q CYBER TECHNOLOGIES LTD. D'AUTRES RENSEIGNEMENTS SONT INSCRITS AU DOSSIER DU DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE DES ÉTATS-UNIS, À WASHINGTON, DC.

