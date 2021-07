Cognizant renforce ses offres de fabrication intelligente avec l'acquisition de TQS Integration





Les nouvelles fonctionnalités de data intelligence constituent la solution la plus complète pour permettre aux clients d'adopter l'industrie 4.0

TEANECK, N.J., 21 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Cognizant (Nasdaq: CTSH) a annoncé aujourd'hui qu'elle a accepté d'acquérir TQS Integration, une société privée de données et d'intelligence industrielle mondiale basée à Lismore, en Irlande. TQS fournit des renseignements sur les données de fabrication, des conseils en technologie globale et l'intégration de systèmes numériques pour aider les fabricants à accélérer leurs transformations numériques. Fondée en 1998, TQS offre ses services à des clients dans les secteurs des sciences de la vie, de l'alimentation et des boissons, ainsi que de l'énergie et des énergies renouvelables.

Alors que les fabricants adoptent l'industrie 4.0 et prennent conscience du pouvoir des données, les plateformes et les services de données industrielles sont essentiels pour obtenir une vue complète de la chaîne de valeur et prendre des décisions analytiques fondées sur les données afin d'améliorer les opérations globales. Les capacités d'intelligence des données de TQS, qui seront combinées aux compétences Industry+ et numériques fondamentales de Cognizant, utilisent l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique pour collecter, contextualiser et analyser les données de fabrication. Les fabricants peuvent ainsi prendre des décisions plus avisées et améliorer les coûts d'exploitation, la vitesse de mise en oeuvre, ainsi que la qualité et le rendement des produits.

« TQS renforce les capacités de Cognizant en matière d'usine intelligente de bout en bout, en aidant les clients à réaliser la convergence des technologies de l'information et des technologies opérationnelles et à conduire la transformation numérique de leurs opérations de fabrication », a déclaré Srinivas Shankar, vice-président senior et responsable des marchés mondiaux, Sciences de la vie, Cognizant. « Avec TQS, Cognizant devient non seulement l'une des solutions les plus complètes du secteur en matière de fabrication 4.0 pour les sciences de la vie. Nous renforçons également nos capacités d'historien des données et d'analyse pour aider tous nos clients du secteur manufacturier à exploiter la puissance de l'intelligence des données pour être plus compétitifs. »

TQS aide neuf des dix premières entreprises mondiales du secteur des sciences de la vie à mettre en place une fabrication intelligente. Cognizant, qui a précédemment renforcé ses capacités de fabrication dans le domaine des sciences de la vie avec l'acquisition de Zenith Technologies en 2019, combinera l'expertise de TQS avec la sienne pour aider les clients à passer à l'industrie 4.0 et à accélérer la production de médicaments qui changent la vie. Ces solutions de services, cette expertise et ce leadership éclairé profitent aux clients actuels de Cognizant dans le domaine des sciences de la vie, ainsi qu'aux clients du secteur manufacturier au sens large.

« Notre équipe de classe mondiale de consultants en intelligence des données et en technologie a fait ses preuves en aidant nos clients du secteur manufacturier des sciences de la vie à transformer leurs activités », a déclaré Máire Quilty, directeur général de TQS. « Avec Cognizant, nous sommes impatients d'élargir notre impact aux clients du secteur manufacturier dans d'autres industries qui cherchent à adopter l'industrie 4.0. »

TQS, un partenaire de premier plan d'OSIsoft, qui a récemment été acquis par AVEVA, fournit des solutions avancées pour le système Pi d'OSIsoft, offrant aux clients une visualisation et une analyse avancées des données temporelles et historiques pour les aider à prendre des décisions commerciales en temps réel.

« L'ajout de TQS renforcera et accélérera la collaboration que nous avons avec Cognizant », a déclaré Kerry Grimes, vice-président senior et responsable des partenaires mondiaux d'AVEVA. Cette acquisition combine la riche expérience d'AVEVA de Cognizant avec la connaissance d'OSIsoft de TQS. À l'instar de notre récente acquisition d'OSIsoft, cette acquisition porte sur les capacités communes dont nos clients ont besoin pour mener à bien leur transformation numérique. Nous nous réjouissons des opportunités de marché uniques que nous pourrons présenter ensemble à nos clients et partenaires. »

TQS est la cinquième acquisition de Cognizant en 2021. Depuis 2019, Cognizant a accéléré sa croissance dans les domaines de l'Internet des objets, des données et de l'analytique avec des acquisitions, notamment Zenith Technologies, Bright Wolf, et ESG Mobility. TQS renforce la présence de Cognizant en Irlande, une plaque tournante pour les plus grands experts mondiaux de la fabrication des sciences de la vie et un lieu idéal pour fournir des conseils et des services d'industrie 4.0 aux clients européens de la fabrication.

La transaction devrait être conclue au troisième trimestre de 2021, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture. Les détails financiers n'ont pas été divulgués.

À propos de TQS Integration

TQS Integration est une entreprise mondiale d'intelligence des données qui fournit des solutions clés en main en matière d'architecture de systèmes et de conception d'applications, d'ingénierie, d'intégration de systèmes, de gestion de projets, de mise en service et de services d'assistance 24x7 « follow the sun » à ses précieux clients. TQS est à l'avant-garde de l'intelligence des données depuis plus de 20 ans, travaillant avec une vaste base de clients dans les secteurs de la pharmacie, des sciences de la vie, de l'alimentation et des boissons, de l'énergie et des énergies renouvelables. En tant que partenaire incontournable pour la collecte de données, la contextualisation, la visualisation, l'analyse et les services gérés, nous sommes les principaux moteurs des grandes entreprises mondiales - en les aidant à devenir des leaders de l'industrie 4.0.

À propos de Cognizant

Cognizant (Nasdaq-100: CTSH) est l'une des principales entreprises de services professionnels au monde, transformant les modèles commerciaux, opérationnels et technologiques de ses clients pour l'ère numérique. Notre approche unique de consultation axée sur l'industrie aide les clients à envisager, à bâtir et à exploiter des entreprises plus novatrices et plus efficaces. Basée aux États-Unis, Cognizant se place à la 185eposition dans le classement Fortune 500 et figure régulièrement parmi les entreprises les plus admirées dans le monde. Découvrez la manière dont Cognizant aide ses clients à diriger leur entreprise avec le numérique sur www.cognizant.com ou suivez-nous @Cognizant.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations qui peuvent constituer des déclarations prévisionnelles faites conformément aux dispositions de la sphère de sécurité du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, dont l'exactitude est nécessairement sujette à des risques, des incertitudes et des hypothèses quant aux événements futurs qui peuvent s'avérer inexacts. Ces déclarations comprennent, sans s'y limiter, des déclarations prospectives expresses ou implicites relatives aux attentes concernant la clôture anticipée de l'acquisition de TQS et l'impact de l'acquisition de TQS sur les activités et les perspectives de Cognizant. Ces déclarations ne sont ni des promesses ni des garanties, mais sont soumises à divers risques et incertitudes, dont beaucoup sont indépendants de notre volonté, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans ces déclarations prospectives. Les investisseurs actuels et potentiels sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date du présent document. Les facteurs susceptibles d'entraîner des différences importantes entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus comprennent les conditions économiques générales, les modifications de l'environnement réglementaire, notamment en matière d'immigration et de fiscalité, ainsi que les autres facteurs abordés dans notre dernier rapport annuel sur le formulaire 10-K et dans d'autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Cognizant ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la législation applicable en matière de valeurs mobilières l'exige.

