XCMG expédie 972 unités de machines de construction en Amérique du Sud





Un solide réseau d'alliances mondiales aide XCMG à respecter ses engagements durables

Les 972 unités représentent la plus importante commande d'exportation de machines de la Chine au cours des cinq dernières années

LIANYUNGANG, Chine, 21 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Le 20 juillet, XCGM (000425.SZ), le principal fabricant de machines de construction, a expédié 972 unités de machines de construction à des clients en Amérique du Sud via COSCO Shipping à partir de Lianyungang, en Chine. Les livraisons en lots de XCMG, comme les pelleteuses, les chargeuses et les niveleuses, ont été chargées dans 935 conteneurs, ce qui représente la plus importante expédition outre-mer en cinq ans et la deuxième en importance depuis le projet V58 en 2011.

« L'événement de livraison en partenariat avec COSCO Shipping revêt une grande importance pour XCMG et nos partenaires. Nous avons surmonté l'énorme difficulté liée à la conservation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19 et rehaussé la confiance des clients à l'échelle mondiale », a déclaré Lu Chuan, président de XCMG.

XCMG et COSCO Shipping ont formé une alliance puissante depuis que XCMG a remporté l'appel d'offres pour un grand projet en Amérique du Sud au début de 2021, mais ont ensuite fait face à l'énorme défi de livrer tous les produits dans un court laps de temps pendant la pandémie, alors que la chaîne d'approvisionnement mondiale et la logistique du fret maritime étaient grandement limitées. COSCO Shipping a agi rapidement pour affecter des ressources et a fourni un plan de solution personnalisé à XCMG afin de résoudre les problèmes de transport des conteneurs et ainsi assurer un transport rapide et ordonné.

À la fin du premier semestre de 2021, le volume des exportations de XCMG avait augmenté de 70 % par rapport à la même période l'année précédente. L'entreprise vend maintenant ses produits dans 187 pays, dont 97 % des pays de la Belt and Road Initiative, et régions du monde. XCMG détient maintenant la plus grande part du marché d'exportation dans 30 pays.

Le projet XCMG-Venezuela V58 en 2011, d'une valeur totale de 744,6 millions de dollars américains, constituait la commande d'exportation la plus importante de machines de construction chinoises à ce jour. Le gouvernement vénézuélien a publié un plan de prestations de 2 millions d'habitations pour résoudre les problèmes de logement des résidents, ce qui a nécessité un grand nombre de machines de construction. Offrant des gammes complètes de produits, une qualité fiable et des capacités de production et de maintenance de pointe, XCMG a signé la plus importante commande d'exportation de 6 025 unités d'équipement.

La formation d'alliances solides avec les ministères, les entreprises, les institutions financières et les organisations pertinentes a permis à XCMG de créer des plateformes de collaboration stratégique à l'étranger et d'offrir un meilleur soutien en matière de produits et de services, ce qui apporte plus de valeur et d'avantages pour toutes les parties.

Au cours des deux dernières années, China Railway Transportation Logistics (« CRTL »), également l'un des partenaires mondiaux de XCMG, a aidé à livrer plus de 1 000 conteneurs d'expédition de grande taille avec les machines de XCMG aux pays européens via le service express de transport ferroviaire Chine-Europe. Adapté à la technologie de transport intermodal de CargoBeamer, CRTL permet de réduire le temps de remplacement des bogies lors des traversées des frontières entre la Chine et l'Europe.

Grâce à une coopération accrue, XCMG et ses alliés mondiaux peuvent élargir leurs gammes de produits, leurs chaînes de valeur et leur portée mondiale respectives en ouvrant de nouveaux marchés et en partageant des ressources avantageuses afin de créer une plateforme novatrice et durable pour l'ensemble de la chaîne de valeur.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1577541/image_1.jpg

Communiqué envoyé le 21 juillet 2021 à 15:10 et diffusé par :