Parachute Solutions Numériques, Sonnet et Petline établissent de nouvelles relations au Canada





Parachute Solutions Numériques inc. (« Parachute »), une société de Munich Re, est fière d'annoncer ses nouvelles ententes avec Sonnet Assurance (« Sonnet ») et la Compagnie d'assurance Petline (« Petline »). Grâce à leur mission commune qui consiste à mettre l'accent sur la technologie, à être axés sur les données et à faire évoluer l'expérience traditionnelle de souscription d'assurance, ces alliances sont collectivement prêtes à offrir une assurance habitation, automobile, vie, maladie et pour animaux de compagnie aux employés, aux groupes à affinités et aux particuliers.

« Il est rare de voir le monde de l'assurance habitation et de dommages croiser celui de l'assurance vie et maladie par l'intermédiaire d'une plateforme d'assurance entièrement numérique, de bout en bout du processus. Non seulement les ententes entre ces mondes mettent-elles le secteur de l'assurance tel que bon nombre de personnes le connaissent au défi, mais elles misent également sur l'innovation pour combiner des processus qui ont presque toujours été mis en oeuvre par des entreprises différentes », a déclaré Richard Letarte, président-directeur général, Parachute Solutions Numériques. « Par conséquent, l'entente entre ces sociétés améliore la distribution et l'expérience client globale. Briser ce moule traditionnel a procuré et continuera de procurer de la valeur pour Parachute, Sonnet, Petline et leurs nombreux clients. »

La plateforme numérique de bout en bout du processus de pointe de Parachute complète l'approche novatrice et axée sur le client de Sonnet en matière de souscription d'assurance. Les groupes d'employés et d'associations de Parachute pourront accéder aux produits d'assurance auto et habitation de Sonnet. Les clients de Sonnet auront accès aux produits d'assurance vie et maladies graves sur la plateforme Parachute par l'intermédiaire de Connexions Sonnet.

« Depuis sa fondation, Sonnet a entrepris de changer l'assurance pour le mieux. En faisant équipe avec Parachute, nous adoptons une approche globale entièrement numérique pour compléter l'expérience de souscription d'une couverture de nos clients », a déclaré Roger Dunbar, vice-président principal, Sonnet. « Grâce à cette relation, il est plus rapide et plus facile pour nos clients d'accéder à la gamme complète de produits d'assurance personnelle. »

Étant donné la hausse des adoptions d'animaux de compagnie, l'entente entre Parachute et Petline permettra aux employés de souscrire une assurance pour animaux de compagnie Petsecure grâce à l'entente de marketing pour les régimes collectifs parrainée par leurs employeurs et leurs associations.

« Dans le cadre de cette nouvelle relation entre Petline et Parachute, nous sommes ravis d'offrir au nombre croissant de propriétaires d'animaux de compagnie canadiens de l'écosystème de Parachute l'occasion de protéger la santé de leurs animaux de compagnie maintenant, et dans l'avenir », a déclaré Raegan Ahlbaum, vice-présidente adjointe, Activités de Petline.

À propos de Parachute Solutions Numériques inc.

Parachute Solutions Numériques inc., une société de Munich Re, est une agence d'assurance qui offre une plateforme entièrement numérique, de bout en bout du processus, et une gamme de solutions d'assurance et de protection en collaboration avec nos partenaires. La plateforme de la société Parachute fournit aux assureurs, aux courtiers, aux employeurs, aux associations et aux détaillants les outils et les stratégies dont ils ont besoin pour assurer l'avenir de leurs activités et de leurs offres d'assurance. Pour en savoir plus, visitez https://parachutedigitalsolutions.com/fr-ca/. Suivez Parachute Solutions Numériques sur LinkedIn.

À propos de Munich Re

Munich Re est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de réassurance, d'assurance primaire et de solutions de gestion des risques liés à l'assurance. Depuis sa fondation en 1880, Munich Re est connue pour son expertise inégalée en matière de risque et sa bonne situation financière. L'entreprise joue un rôle clé dans la transformation numérique de l'industrie de l'assurance et, ce faisant, elle a accru sa capacité à évaluer les risques et élargi la gamme de services qu'elle offre. Ses solutions sur mesure et sa proximité avec ses clients font de Munich Re l'un des partenaires de risque les plus recherchés au monde pour les entreprises, les institutions et les particuliers. « Munich Re » est une marque déposée de Munich Re, Compagnie de réassurance.

À propos de Sonnet

Fondée en 2016, la Compagnie d'assurance Sonnet (Sonnet) est une société d'assurance sous réglementation fédérale. Sa mission est d'offrir aux Canadiens une méthode facile, transparente et personnalisée d'acheter une assurance habitation et auto en ligne. Découvrez l'avenir de l'assurance à l'adresse Sonnet.ca, et apprenez-en plus sur Twitter, Instagram, Facebook et LinkedIn.

À propos de Petline

Chef de file du marché de l'assurance pour animaux de compagnie depuis 1989, la Compagnie d'assurance Petline est la première compagnie d'assurance autorisée au Canada à se consacrer exclusivement à l'assurance pour animaux de compagnie. Petline exerce ses activités au sein de la famille de sociétés Assurance Economical et offre plusieurs gammes de produits. La marque phare de Petline est l'assurance pour animaux de compagnie Petsecure. Elle a lancé son option la plus abordable, l'assurance pour animaux de compagnie Peppermint, en 2018. Petline aide les animaux de compagnie canadiens à vivre plus longtemps et en meilleure santé en permettant à leurs propriétaires de leur offrir les meilleurs soins de santé possible.

Renseignements supplémentaires

