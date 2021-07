FNCC-CSN : Annick Charette assumera l'intérim de la présidence





MONTRÉAL, le 21 juill. 2021 /CNW Telbec/ - La présidence de la Fédération nationale des communications et de la culture (FNCC-CSN) sera assumée sur une base intérimaire par sa secrétaire générale, Annick Charette, et ce, jusqu'au prochain congrès de la fédération en janvier prochain. Les membres du comité exécutif de la fédération ont adopté une résolution en ce sens à la suite de la démission de Pascale St-Onge lors de son passage en politique active.

Diplômée en communications de l'UQAM et des HEC, Annick Charette a travaillé plusieurs années comme journaliste avant d'agir, depuis 1997, en tant que chargée de programmes et de projets multimédias à Télé-Québec. À ce titre, elle a accompagné la mise au monde de plusieurs émissions phares de la société d'État, parmi lesquelles on retrouve Les Appendices, Ça manque à ma culture, Les Brutes, Di Stasio, Les Francs-tireurs, Belle et bum et de plusieurs balados, dont Trafic. Depuis 2000, elle a occupé les fonctions de vice-présidente et de présidente du Syndicat général des employé-e-s de Télé-Québec, avant d'être élue au comité exécutif de la FNCC-CSN en 2015.

C'est dans un contexte de bouleversements du milieu de la presse écrite et des médias en général et de reprise graduelle du secteur culturel, grandement affecté par la pandémie, que la FNCC-CSN tiendra son congrès triennal en janvier prochain.

La FNCC-CSN regroupe 6000 membres dans 80 syndicats oeuvrant dans les domaines des communications, du journalisme et de la culture. Elle est l'une des huit fédérations de la CSN qui réunit 300?000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec.

SOURCE Fédération nationale des communications et de la culture (FNCC?CSN)

Communiqué envoyé le 21 juillet 2021 à 14:31 et diffusé par :