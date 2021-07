Nouveau Conseil des jeunes sur l'environnement et les changements climatiques pour discuter des principaux défis environnementaux





OTTAWA, ON, le 21 juill. 2021 /CNW/ - Inquiets de leur avenir, les jeunes Canadiens mènent la charge pour améliorer la santé de notre planète, rendre l'air et l'eau plus propres et créer de bons emplois maintenant et pour les générations à venir.

Aujourd'hui, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a établi le premier Conseil des jeunes sur l'environnement et les changements climatiques du Canada et a lancé le processus de mise en candidature pour les jeunes souhaitant en devenir membre.

Le Conseil des jeunes créera de véritables occasions de dialogue entre les jeunes Canadiens et le gouvernement fédéral sur les principaux défis de notre époque : lutte contre les changements climatiques, lutte contre la perte rapide de biodiversité et meilleure protection de notre environnement naturel. Les premiers membres se pencheront en particulier sur les principales priorités du Canada, notamment l'atteinte de la carboneutralité d'ici 2050 et l'objectif de zéro déchet de plastique d'ici 2030. Les membres du Conseil des jeunes échangeront des idées, exprimeront leurs préoccupations et contribueront à définir la politique environnementale du Canada, tout en acquérant une expérience et des compétences inestimables pour démarrer ou faire progresser leur carrière.

Le Conseil des jeunes sera composé de dix Canadiens âgés de dix-huit à vingt-cinq ans. Les jeunes intéressés sont invités à envoyer leur candidature au moyen du lien présenté plus bas avant le 18 août 2021, à 23 h 59 (HAP).

Citations

« Devant les grands défis de notre époque, soit les changements climatiques, la perte de biodiversité et la pollution par les plastiques, les jeunes demandent à leurs gouvernements de se montrer à la hauteur de la situation. Le nouveau Conseil des jeunes sur l'environnement et les changements climatiques offrira à de jeunes Canadiens une excellente occasion de se faire entendre dans l'élaboration des importants plans et politiques du domaine de l'environnement qui façonneront leur avenir. J'encourage tous les jeunes intéressés à présenter leur candidature et j'ai bien hâte de collaborer avec le Conseil des jeunes. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

Les membres du Conseil des jeunes auront un mandat de deux ans sur une base volontaire et se réuniront tous les quatre mois. Ils peuvent s'attendre à consacrer environ cinq heures par mois à des activités liées au Conseil.

La composition du Conseil des jeunes visera à refléter la population canadienne en ce qui concerne la représentation régionale, l'identité de genre, la diversité linguistique, ethnique et culturelle et les expériences de vie.

Tous les candidats doivent indiquer une organisation liée au mandat d'Environnement et Changement Climatique Canada ou à la mobilisation des jeunes qui est prête à soutenir leur candidature en les mettant en nomination. Voici les types d'organisations visées :

organisations sans but lucratif, p. ex. organismes de bienfaisance et de bénévolat, associations professionnelles et organisations non gouvernementales;



organisations, gouvernements, conseils, commissions, collectivités, associations et autorités autochtones;



organisations locales, p. ex. associations et groupes communautaires, groupes de jeunes et clubs philanthropiques.

En 2019, le gouvernement du Canada a annoncé sa toute première politique jeunesse, créée par des jeunes, pour les jeunes, afin d'aider les jeunes adultes à mieux orienter les priorités gouvernementales et les mesures prises par le gouvernement. Cette politique vise à sensibiliser aux diverses préoccupations des jeunes et à s'assurer qu'un plus grand nombre de jeunes puissent participer au processus décisionnel fédéral. Elle respecte également les différentes cultures, traditions et valeurs du Canada ainsi que les diverses opinions des jeunes Autochtones.

Le ministre Wilkinson a également annoncé aujourd'hui la création de 1 297 emplois pour des jeunes dans les secteurs de l'environnement et des technologies propres dans le cadre du Programme de stages Horizons Sciences pour les jeunes.

Liens connexes

