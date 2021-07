23 Logements abordables pour les femmes autochtones en difficulté à Montréal





MONTRÉAL, le 21 juill. 2021 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. La crise suscitée par la pandémie de COVID-19 a montré clairement que le logement abordable est essentiel à la reprise au Canada, alors que partout au pays, les personnes les plus vulnérables, ont du mal à se trouver un logement sûr et abordable.

Aujourd'hui, l'honorable Mark Miller, ministre des Services aux Autochtones et député de Ville-Marie--Le Sud-Ouest--Île-des-Soeurs, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), a annoncé un investissement de près de 1,7 million de dollars du gouvernement fédéral pour la construction de la Maison de 2e étape du Foyer pour Femmes Autochtones de Montréal (FFAM) qui comptera 23 logements abordables destinés à des femmes autochtones en difficulté et à leurs enfants.

Cet investissement du gouvernement du Canada est rendu possible grâce au Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) de la Stratégie nationale sur le logement (SNL).

Le projet, qui sera réalisé par le groupe de ressources techniques Bâtir son quartier, offrira des services professionnels d'accompagnement pour promouvoir l'autonomie des locataires et comprendra une clinique de pédiatrie sociale qui offrira ses services aux enfants et familles de la Maison de 2e étape, ainsi qu'auprès de la communauté.

Citations :

« Tout le monde mérite d'avoir un chez-soi sûr, sécuritaire et abordable. Un endroit où un enfant peut apprendre et grandir dans un environnement stable. C'est pourquoi notre gouvernement soutient la construction de ces 23 logements pour les femmes autochtones en difficulté et leurs enfants. Ces refuges leur donneront la possibilité de reconstruire leur vie et d'acquérir leur indépendance, et leur donneront accès à des services de soutien essentiels. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'oeuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

« La tranquillité d'esprit que procure un logement sûr et stable n'a pas de prix. Le gouvernement du Canada est fier d'apporter son soutien au Foyer pour femmes autochtones de Montréal pour la réalisation de ces logements. Ils fourniront aux femmes autochtones en difficulté et à leurs enfants un endroit où ils pourront commencer à refaire leur vie, à retrouver leur autonomie et à se sentir appuyés et en sécurité. » - L'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones et député de Ville-Marie--Le Sud-Ouest--Île-des-Soeurs

« Le Foyer pour femmes autochtones de Montréal est fier d'ouvrir une maison de 2e étape avec services de soutien pour les femmes autochtones et leurs enfants. Cette initiative était en cours de planification depuis plus de dix ans. Nous sommes également heureux d'inclure et d'étendre les services de pédiatrie sociale de la Fondation du Dr Julien, qui bénéficieront aux familles autochtones de Montréal. » - Nakuset, directrice du Foyer pour femmes autochtones de Montréal

Faits en bref :

La Maison de 2e étape du FFAM vise à réaliser des économies d'énergie et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 25 % par rapport aux exigences du Code national de l'énergie pour les bâtiments - Canada 2015.

2e étape du FFAM vise à réaliser des économies d'énergie et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 25 % par rapport aux exigences du Code national de l'énergie pour les bâtiments - 2015. Tous les logements respecteront les critères d'accessibilité universelle prescrit par le programme AccèsLogis Montréal et les espaces communautaires mis à la disposition des locataires seront universellement accessibles.



Tous les logements auront des loyers équivalents à 60,8% du loyer médian du secteur et L'abordablité sera maintenue pour un minimum de 35 ans. De plus, les locataires bénéficieront du Programme de supplément au loyer de la SHQ, ce qui leur permettra de débourser seulement 25% de leurs revenus pour se loger.

Par l'intermédiaire du FNCIL, le gouvernement du Canada collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et rénover jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires.

collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et rénover jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires. Aux termes du FNCIL, on prévoit aussi des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des refuges pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour personnes âgées et 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.

Pour aider les Canadiens à trouver des logements abordables, le budget de 2021 propose d'ajouter 2,5 milliards de dollars en nouveau financement sur sept ans et de réaffecter 1,3 milliard de dollars du financement déjà annoncé pour accélérer la construction, la réparation et le soutien de plus de 35 000 logements supplémentaires.

Dans le budget de 2021, il est proposé de verser 750 millions de dollars en financement existant dans le cadre du FNCIL jusqu'en 2021- 2022 et 2022-2023. Cela accélérera la création de 3 400 logements et la réparation de 13 700 logements. Un montant de 250 millions de dollars du financement existant sera également affecté pour soutenir la construction, la réparation et les coûts d'exploitation d'environ 560 logements de transition et places en centre d'hébergement pour les femmes et les enfants fuyant la violence. Le versement de ces fonds aidera le gouvernement à lutter contre la violence fondée sur le genre.

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 70 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi. Plus de 13 milliards de dollars ont été engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne de 2020.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

