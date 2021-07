Olivier Forget, finaliste dans la région des Laurentides au concours Tournez-vous vers l'excellence!





L'ASSOMPTION, QC, le 21 juill. 2021 /CNW Telbec/ - La Financière agricole du Québec est heureuse d'annoncer qu'Olivier Forget, de la Ferme Forget, est finaliste de la 16e édition du concours Tournez-vous vers l'excellence! Olivier a été sélectionné parmi les candidats de 2021 en raison de la haute qualité de son profil d'entrepreneur, de ses réalisations et de ses compétences de gestionnaire.

« Ce concours fait l'éloge de l'excellence, du leadership et du sens entrepreneurial chez les jeunes agriculteurs. Nos finalistes incarnent toute la diversité et le dynamisme qui soutiennent l'agriculture d'aujourd'hui. C'est un privilège de découvrir leurs parcours pour contribuer à l'agriculture et à la vitalité des régions. Ils portent en eux les valeurs et les tendances fortes de la société actuelle, entre autres en matière de développement durable, de valorisation de l'environnement, d'économie circulaire, de création d'emplois. Je vous invite à aller découvrir leurs univers respectifs. »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

« Je lève mon chapeau à monsieur Olivier Forget, un entrepreneur d'excellence. À travers son dossier de candidature, il a su faire valoir ses compétences comme agriculteur et comme gestionnaire. Il a de plus démontré un sens du leadership hors du commun. Je suis très fière que notre organisation puisse mettre en lumière publiquement ses réalisations et ses efforts. C'est une marque de reconnaissance qui lui donnera sans doute encore davantage de détermination et de créativité pour continuer à relever ses défis. Sa réussite rejaillit également de façon positive sur tous les producteurs de la relève et tout le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire de notre région. »

Mme Béatrice Cacopardo, directrice régionale à La Financière agricole du Québec

À propos d'Olivier Forget

Ferme Forget (production laitière, Saint-Jérôme)

Pour Olivier, le parcours était tracé et linéaire. Il a entrepris des études en gestion et technologies d'entreprise agricole, puis il est devenu la quatrième génération de sa famille à s'établir sur la ferme laitière. Comme entrepreneur, il vise la rentabilité, la diversification des secteurs et l'optimisation continue. Il obtient d'excellents résultats en reproduction et en production laitière. « Nous nous maintenons dans le groupe de tête depuis quelques années ! » Pour lui, l'une des clés du succès est de travailler en continu avec le Groupe conseil agricole de sa région. D'autres objectifs que la rentabilité lui tiennent tout autant à coeur. « Je souhaite implanter dans notre communauté une entreprise financièrement en santé qui respecte l'environnement, qui agit pour le bien-être animal et qui favorise la famille et le bien-être des gens qui travaillent au sein de la ferme. » En raison de sa proximité avec les zones urbaines, il dit avoir le devoir de promouvoir la mise en valeur du territoire et de l'économie agricole locale, notamment auprès des jeunes. Sa ferme est aussi reconnue depuis près de 50 ans pour ses produits de l'érable. Olivier aura aussi donné son apport à ce volet de l'entreprise, notamment en ajoutant la livraison à domicile.

