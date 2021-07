Christophe Drouin, finaliste dans la région de Lanaudière au concours Tournez-vous vers l'excellence!





L'ASSOMPTION, QC, le 21 juill. 2021 /CNW Telbec/ - La Financière agricole du Québec est heureuse d'annoncer que Christophe Drouin, de la Cédrière Del-Fino, est finaliste de la 16e édition du concours Tournez-vous vers l'excellence! Christophe a été sélectionné parmi les candidats de 2021 en raison de la haute qualité de son profil d'entrepreneur, de ses réalisations et de ses compétences de gestionnaire.

Citations

« Ce concours fait l'éloge de l'excellence, du leadership et du sens entrepreneurial chez les jeunes agriculteurs. Nos finalistes incarnent toute la diversité et le dynamisme qui soutiennent l'agriculture d'aujourd'hui. C'est un privilège de découvrir leurs parcours pour contribuer à l'agriculture et à la vitalité des régions. Ils portent en eux les valeurs et les tendances fortes de la société actuelle, entre autres en matière de développement durable, de valorisation de l'environnement, d'économie circulaire, de création d'emplois. Je vous invite à aller découvrir leurs univers respectifs. »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

« Je lève mon chapeau à monsieur Christophe Drouin, un entrepreneur d'excellence. À travers son dossier de candidature, il a su faire valoir ses compétences comme agriculteur et comme gestionnaire. Il a de plus démontré un sens du leadership hors du commun. Je suis très fière que notre organisation puisse mettre en lumière publiquement ses réalisations et ses efforts. C'est une marque de reconnaissance qui lui donnera sans doute encore davantage de détermination et de créativité pour continuer à relever ses défis. Sa réussite rejaillit également de façon positive sur tous les producteurs de la relève et tout le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire de notre région. »

Mme Béatrice Cacopardo, directrice régionale à La Financière agricole du Québec

À propos de Christophe Drouin

Cédrière Del-Fino (production horticole ornementale, Lavaltrie)

Ses 34 000 cèdres produits chaque année sont vendus principalement au Québec, mais également exportés en Ontario, au Nouveau-Brunswick et aux États-Unis. Il souhaite faire monter la production à 100 000 cèdres par année. La particularité est que la moitié sera en champs, et l'autre moitié en contenants compostables, soit une méthode plus écologique et facilitante pour la plantation. Depuis son intégration dans l'entreprise, Christophe a fait grimper les ventes de 100 000 $ à 250 000 $ pour un seul volet de son entreprise. Économiste de formation, il se concentre sur la mise en marché de ses arbres, car elle lui paraît être la voie incontournable pour rendre l'entreprise durable et pérenne, « même si nous produisons les plus beaux cèdres de l'Amérique du Nord. » Il a par ailleurs réalisé des investissements pour l'automatisation de certaines tâches et, surtout, il a intégré un regroupement de producteurs qui effectuent des recherches sur l'amélioration constante des rendements et le développement des meilleures techniques et approches culturales.

