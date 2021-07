Avis aux médias - La ministre Qualtrough sera sur place pour encourager Équipe Canada aux Jeux olympiques de Tokyo 2020





La ministre Qualtrough représentera le Canada à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Tokyo

TOKYO, le 21 juill. 2021 /CNW/ - Du 22 au 26 juillet 2021, l'honorable Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, se rendra à Tokyo pour encourager les athlètes d'Équipe Canada à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Tokyo 2020.

Après un report d'un an, les Jeux olympiques de Tokyo 2020 se dérouleront du 23 juillet au 8 août et accueilleront 11 090 athlètes en provenance de 206 pays. Grâce au soutien du Comité olympique canadien et de nos organismes nationaux de sports d'été, le Canada enverra une délégation de 371 athlètes dans 33 sports.

Le gouvernement du Canada est fier d'être le plus important bailleur de fonds du sport au pays et il a soutenu Équipe Canada durant la pandémie et dans sa quête d'excellence. Dans le cadre du Fonds d'urgence relatif à la COVID-19 pour soutenir les organismes chargés de la culture, du patrimoine et du sport, des fonds ont été distribués à des organismes de sport, y compris aux organismes nationaux de sport, aux organismes de services multisports et aux centres canadiens de sport, de même que directement aux athlètes pour aider Équipe Canada à se préparer aux Jeux de Tokyo. Grâce aux programmes de Sport Canada, la population canadienne contribue à la préparation, à la participation et à la célébration des athlètes de haut niveau du pays avant, pendant et après les Jeux.

Le gouvernement du Canada prend très au sérieux la santé et la sécurité d'Équipe Canada. Avec la collaboration des autorités sanitaires canadiennes, nous travaillons avec le Comité olympique canadien et le Comité paralympique canadien pour veiller à ce que les plans relatifs à la participation d'Équipe Canada aux Jeux de Tokyo respectent les directives de la santé publique du Canada et du Japon ainsi que les protocoles liés à la COVID-19.

« Je me joindrai à tous les Canadiens et Canadiennes pour encourager fièrement nos athlètes aux Jeux olympiques de Tokyo 2020. Nos athlètes passent des années et d'innombrables heures à s'entraîner en vue de participer à ce grand événement. J'invite toute la population canadienne à former une grande équipe pour encourager les athlètes et célébrer leurs succès. »

- L'honorable Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées

Veuillez noter que les informations pourraient changer. Les heures indiquées sont les heures locales.

ÉVÉNEMENT : point de presse

DATE : le vendredi 23 juillet 2021

HEURE : 10 h, heure normale du Japon

LIEU : mode virtuel

La ministre sera disponible de 10 h à 11 h 30, heure normale du Japon.

Les journalistes qui souhaitent réserver un créneau pour une entrevue de 15 minutes sont priés d'envoyer leur nom complet et le nom de leur média à pch.media-media.pch@canada.ca avant 7 h, heure normale du Japon, le vendredi 23 juillet 2021.

