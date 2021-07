COVID-19 - Renouvellement de l'état d'urgence sur le territoire de l'agglomération

La pandémie de COVID?19 continue d'être une source de stress et de causer de l'anxiété à de nombreux membres de la population canadienne, particulièrement à ceux qui n'ont pas accès à leur réseau de soutien habituel. Le portail Espace mieux-être...

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, pour les dernières 24 heures, au Québec, font état de : 103 nouveaux cas, pour un total de 376 519 personnes infectées; 364 594 personnes rétablies; 0 nouveaux décès, mais un total de 11 235...

Unilabs, l'un des plus grands groupes de Diagnostic en Europe et Ibex Medical Analytics, pionnier du diagnostic du cancer par intelligence artificielle, signent un accord pour l'usage de la plateforme d'IA d'Ibex dans les Laboratoires de pathologie...

PartenaireSanté Canada a le plaisir d'annoncer la nomination de Pierre Couture au poste de Directeur général de PartenaireSanté Québec. Pierre possède plus de 30 années d'expérience en gestion dans les domaines social, culturel et des...