Via nomme l'ancien chef comptable de Goldman Sachs au conseil d'administration





Sarah Smith rejoint le conseil d'administration d'une grande entreprise de TransitTech pour présider le comité d'audit

NEW YORK, le 21 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Via, le leader mondial de TransitTech, annonce aujourd'hui que Sarah Smith a été nommée membre indépendant de son conseil d'administration pour présider le comité d'audit. Mme Smith est un ancien membre du comité de direction de Goldman Sachs, où elle a occupé les fonctions de chef comptable, de contrôleur et de chef de la conformité. Elle est également membre du conseil d'administration de la Financial Accounting Foundation, l'organisation mère du Financial Accounting Standards Board (FASB) et du Governmental Accounting Standards Board (GASB), et a déjà fait partie du comité consultatif du département du Trésor américain sur l'industrie de l'audit. M. Smith est membre de l'Institute of Chartered Accountants d'Angleterre et du Pays de Galles.

« Nous sommes absolument ravis d'accueillir Sarah au sein de notre conseil d'administration », a déclaré Daniel Ramot, cofondateur et directeur général. « Son leadership exceptionnel et son expérience au sein d'une grande entreprise mondiale seront d'une valeur inestimable pour le développement de notre activité TransitTech. Nous avons beaucoup de chance que Sarah ait accepté de nous rejoindre à ce moment charnière pour l'entreprise. »

Oren Shoval, cofondateur et directeur technique, a déclaré : « Sarah apporte une grande expertise, non seulement en matière d'audit et de conformité, mais aussi en matière de mise à l'échelle des systèmes et des processus. Nous sommes honorés d'accueillir Sarah au sein de notre conseil d'administration et nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec elle dans les années à venir, alors que nous fournissons des solutions de transport en commun efficaces, accessibles et durables aux communautés du monde entier. »

Cette nomination intervient à un moment important de la croissance de Via. La société fournit une plateforme logicielle basée sur le cloud qui permet aux villes, aux agences de transport, aux opérateurs de transport, aux districts scolaires, aux universités et aux entreprises de transformer leurs anciens systèmes de transport en réseaux numériques avancés. Au cours des six derniers mois, Via a vu son activité croître rapidement, alors que le monde recommençait à bouger, que les entreprises commençaient à planifier le retour au travail et que les villes s'adaptaient aux besoins de la communauté post-COVID. Le logiciel de la société alimente désormais plus de 500 services TransitTech dans 37 pays.

« Je suis ravi de rejoindre le conseil d'administration d'une entreprise qui a construit une technologie transformatrice et qui s'est fixée une mission aussi incroyable. Les transports sont essentiels à la reprise économique, à l'équité sociale et à l'efficacité des villes. C'est une période très excitante pour Via et j'ai hâte de travailler aux côtés de Daniel et d'Oren, ainsi que de l'équipe de direction exceptionnelle pour réaliser la vision de Via. »

À propos de Via :

Fondé en 2012, Via a joué le rôle de pionnier du secteur de la technologie des transports en alimentant les systèmes de mobilité publique avec les nouvelles technologies, ce qui a optimisé les réseaux dynamiques de navettes, d'autobus, de véhicules accessibles en fauteuil roulant, de bus scolaires et de véhicules autonomes du monde entier. Créant le réseau de transport le plus efficace, le plus équitable et le plus durable au monde pour tous les usagers, y compris les personnes à mobilité réduite, les personnes ne possédant pas de smartphone et les populations non bancarisées, Via collabore avec ses partenaires pour réduire les coûts des transports en commun et offrir des options accessibles qui rivalisent avec la commodité d'une voiture de particulier et dont l'impact environnemental est nettement inférieur. À l'intersection du transport et de la technologie, Via est un leader visionnaire du marché qui combine l'innovation logicielle avec une conception de service sophistiquée et une expertise opérationnelle pour améliorer fondamentalement la façon dont le monde se déplace, avec 500 partenaires mondiaux sur cinq continents, et ce n'est pas fini.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1577303/smith_200x300.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/944105/Via_Logo.jpg

