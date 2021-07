Le réalisateur de films hollywoodiens Neill Blomkamp rejoint Gunzilla Games en tant que Directeur Général Visionnaire





FRANCFORT, Allemagne et LOS ANGELES, 21 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Gunzilla Games, un développeur de jeux vidéo établi pour créer la prochaine évolution des jeux de tir AAA multijoueurs avec un fort accent sur la narration, accueille Neill Blomkamp, un scénariste, réalisateur et producteur nommé aux Oscars, au poste de Directeur Général de la Vision du studio.

Neill Blomkamp rejoint l'entreprise pour définir la philosophie de jeu d'un jeu de tir AAA multijoueur non encore dévoilé pour PlayStation®5, Xbox Series X|S et PC, que Gunzilla est en train de développer dans ses bureaux de Francfort, en Allemagne (siège), Los Angeles, aux États-Unis, et Kiev, en Ukraine.

Gunzilla a une vision forte qui se démarque clairement. Avec une équipe de talents incroyables et de vétérans de longue date de l'industrie, elle crée un nouveau jeu de tir AAA multijoueur passionnant qui repousse les limites du gameplay, de la liberté du joueur, des options de personnalisation ainsi que de l'expérience narrative dans le genre du jeu de tir. Ma propre expérience cinématographique sur grand écran contribuera, je l'espère, à façonner de nouveaux modes de narration interactive et des visuels de nouvelle génération. Et en utilisant au mieux tout ce que les technologies actuelles de développement de jeux vidéo ont à offrir, nous créerons ensemble une expérience immersive comme nous n'en avons jamais vue », déclare Neill Blomkamp.

En tant que Directeur Général Visionnaire, Neill sera un membre clé de notre équipe. L'ajout de la perspective de la réalisation de films au développement de jeux vidéo porte le divertissement interactif à un niveau supérieur. Nous partageons tous la même vision, et Neill complète parfaitement les rôles de responsable de la narration et des arts visuels au sein de notre équipe. Nous sommes extrêmement fiers qu'il nous rejoigne - alors que nous créons notre propre univers, une partie de notre inspiration provient de ses oeuvres. Nous avons toujours espéré pouvoir ajouter un peu de sa magie à notre jeu - c'est maintenant chose faite. L'équipe a travaillé dur sur la pré-production au cours de l'année écoulée. Le fait que Neill nous rejoigne à ce stade nous rapproche de la réalisation de notre mission, qui est de proposer la prochaine évolution des jeux de tir », ajoute Vlad Korolev, PDG et cofondateur de Gunzilla Games.

Neill Blomkamp est le réalisateur et scénariste de nombreuses productions cinématographiques acclamées par la critique, notamment les thrillers de science-fiction District 9, Elysium, Chappie et bien d'autres encore. Son dernier titre, Demonic, sortira en salles et sur les chaînes de streaming le 20 août 2021.

À propos de Gunzilla :

Fondé en 2020, Gunzilla Games est un tout nouveau développeur AAA indépendant qui travaille sur son IP de jeu de tir multijoueur de nouvelle génération dans trois sites métropolitains : Francfort, Allemagne (siège social), Los Angeles, États-Unis, et Kiev, Ukraine. La société est dirigée par Alexander Zoll, ex-membre du conseil d'administration de Crytek et CSO, ainsi que par Vlad Korolev, entrepreneur en série et PDG. Gunzilla est fondée sur le désir d'innover et de repousser les limites de l'industrie. La formidable équipe de talents de Gunzilla provient d'une variété de studios et d'éditeurs leaders de l'industrie.

