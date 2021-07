La Banque de l'infrastructure du Canada investira jusqu'à 400 millions de dollars pour la transition de la Ville de Brampton vers 450 autobus à zéro émission





Des véhicules de transport en commun durables aideront à faire de Brampton une ville verte

Available in English

BRAMPTON, ON, le 21 juill. 2021 /CNW/ - La Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) et la Ville de Brampton (la Ville) sont fières d'annoncer leur entente de principe qui prévoit un financement de la BIC allant jusqu'à 400 millions de dollars pour contribuer à l'achat d'un nombre allant jusqu'à 450 autobus à zéro émission par la Ville de Brampton d'ici 2027.

L'investissement de la BIC contribuera aux coûts d'investissement initiaux des AZE et de l'infrastructure de recharge connexe. Il s'agit du troisième engagement d'investissement de la BIC dans une municipalité pour appuyer l'une des plus grandes conversions de véhicules de transport en commun au Canada à ce jour.

Les AZE peuvent améliorer la qualité de vie des résidents et des résidentes qui bénéficieront d'options de transport plus propres. La transition vers un parc d'autobus entièrement électrique s'inscrit dans l'engagement de la Ville à réduire son empreinte carbone et à devenir une ville verte.

L'électrification des véhicules de transport en commun est une étape essentielle dans le plan de la Ville qui vise à réduire de 80 % les GES générés à Brampton d'ici 2050. Une fois les 450 autobus en circulation, les AZE devraient réduire les gaz à effet de serre de 57 000 tonnes annuellement.

La BIC et la Ville de Brampton envisagent d'atteindre la clôture financière d'ici la fin de 2021.

La BIC a comme objectif d'investir 1,5 milliard de dollars dans les autobus à émission zéro et les infrastructures connexes, ce qui fonctionne en tandem avec les programmes d'Infrastructure Canada.

Citations

Je suis ravi que la BIC fasse un investissement majeur pour soutenir l'expansion massive du parc d'autobus à zéro émission de la ville de Brampton. Notre partenariat aidera Brampton à devenir une ville verte et à offrir des transports publics plus propres pour les générations à venir. Il s'agit d'une occasion formidable de contribuer à la modernisation des infrastructures municipales. La BIC continuera de faire des investissements qui améliorent la qualité de vie des Canadiens et des Canadiennes et soutiennent des collectivités plus durables.

Ehren Cory, président-directeur général de la Banque de l'infrastructure du Canada

Un air plus pur, des rues plus calmes et une planète sûre pour nos enfants - voilà notre objectif. En s'associant à la Ville de Brampton, la Banque de l'infrastructure du Canada aidera à mettre en circulation jusqu'à 450 nouveaux autobus à zéro émission à Brampton. Cela est conforme à notre engagement de mettre en service 5 000 autobus à zéro émission de plus partout au pays. Ce projet fait partie du plan du gouvernement du Canada visant à améliorer la qualité de vie de tous les Canadiens en créant de bons emplois et en relançant l'économie, en luttant contre les changements climatiques et en bâtissant des collectivités plus inclusives.

Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

Je suis fier d'accueillir cet engagement d'investissement de plusieurs millions de dollars de la BIC dans Brampton Transit. Nous révolutionnons le transport en commun au Canada avec notre objectif d'acheter jusqu'à 450 autobus à émission zéro et de les mettre en circulation à Brampton au cours des six prochaines années. Brampton est une ville verte et ensemble nous pouvons réduire notre empreinte carbone et devenir une ville encore plus moderne et durable.

Patrick Brown, maire de la Ville de Brampton

Faits en bref :

L'initiative des autobus à zéro émission de 1,5 milliard de dollars de la BIC aide les agences de transport et les exploitants d'autobus scolaires à moderniser leur parc automobile en les équipant de véhicules écologiques.

aide les agences de transport et les exploitants d'autobus scolaires à moderniser leur parc automobile en les équipant de véhicules écologiques. La BIC s'active à investir jusqu'à 5 milliards de dollars CA dans des projets de transport en commun qui sont dans l'intérêt public et soutiennent la croissance économique durable du Canada .

s'active à investir jusqu'à 5 milliards de dollars CA dans des projets de transport en commun qui sont dans l'intérêt public et soutiennent la croissance économique durable du . Les investissements de la BIC sont soumis à une revue diligente et à l'approbation de son conseil d'administration.

Pour en savoir plus :

www.cib-bic.ca

www.brampton.ca (en anglais seulement)

SOURCE Canada Infrastructure Bank

Communiqué envoyé le 21 juillet 2021 à 11:28 et diffusé par :