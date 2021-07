Le gouvernement du Canada rend hommage à une défenseuse des droits autochtones par une désignation historique





Femme mississauga du milieu du XIXe siècle, Nahnebahwequay est reconnue comme une personne d'importance historique nationale

GATINEAU, QC, le 21 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Nahnebahwequay (1824-1865) était une défenseuse mississauga qui s'est battue contre les politiques coloniales qui ont chassé les peuples autochtones de leurs terres. Reconnue pour ses talents d'oratrice, elle a voyagé et défendu les droits fonciers des Premières Nations et les droits des femmes, jusqu'à s'adresser directement à la reine Victoria.

Aujourd'hui, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, Jonathan Wilkinson, a annoncé la désignation de Nahnebahwequay comme une personne d'importance historique nationale dans le cadre du Programme national de commémoration historique.

Nahnebahwequay (« Nahnee ») est née sur les plaines de la rivière Credit, fille de Myawekeshigoqua (Mary ou Polly) du clan de la Loutre et de Tyatiquob (Bunch Sunegoo) du clan de l'Aigle, et a grandi à la mission de Credit. Enfant, Nahnebahwequay s'est rendue en Angleterre avec Kahkewaquonaby (également connu sous le nom de révérend Peter Jones), qui a adressé une pétition à la Couronne en faveur des droits fonciers des Premières Nations. À la fin des années 1850, elle est intervenue dans un conflit foncier entre le ministère des Affaires indiennes et les Anishinaabe à Nawash, sur la péninsule Saugeen, ce qui lui a valu d'être élue par les dirigeants de la communauté pour se rendre en Angleterre afin de présenter leur cas directement à la reine Victoria. En chemin, elle a établi un soutien international par le biais de conférences publiques. En 1860, elle a rencontré la reine, qui n'a pas donné suite à sa demande.

À son retour au Canada, Nahnebahwequay a continué à dénoncer les politiques foncières coloniales et à s'opposer aux restrictions légales supplémentaires imposées aux femmes autochtones. Son expérience est représentative des efforts déployés par les dirigeants et les activistes autochtones pour obtenir un soutien et présenter leurs doléances à la Couronne au milieu de l'ère victorienne.

Les désignations historiques nationales nous encouragent à reconnaître les expériences, les luttes et les conflits qui ont façonné le Canada, et nous aident à réfléchir à la façon de bâtir une société plus inclusive pour les générations actuelles et futures. Le gouvernement du Canada, par le biais de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, reconnaît les personnes, lieux et événements d'importance nationale afin d'aider les Canadiens et les Canadiennes à se rapprocher de leur passé. En communiquant ces histoires à la population canadienne, nous espérons favoriser la compréhension et la sensibilisation à l'égard du patrimoine riche et complexe du Canada.

Le processus de désignation dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose en grande partie sur des propositions du public. À ce jour, plus de 2 200 désignations ont été effectuées à l'échelle nationale. Pour soumettre la candidature d'une personne, d'un lieu ou d'un événement historique d'importance nationale dans votre collectivité, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada pour de plus amples renseignements : https://www.pc.gc.ca/fr/culture/clmhc-hsmbc/ncp-pcn/application.

« Nahnebahwequay a été toute sa vie une championne de la lutte pour les droits fonciers des Autochtones à une époque où les peuples autochtones étaient déplacés de force et dépossédés de leurs terres. Ses nombreuses réalisations sont d'autant plus remarquables qu'il s'agissait d'une femme autochtone qui a remis en question les politiques foncières coloniales ainsi que les conceptions des femmes de son époque. Nahnebahwequay signifie « femme honnête » dans la langue ojibwé. Au nom du gouvernement du Canada, c'est un honneur pour moi de commémorer l'importance historique nationale de cette défenseuse mississauga qui incarnait tant son nom et a servi sa cause avec dignité. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de l'Agence Parcs Canada

« J'ai été impressionné par la dignité et la détermination de « Nahnee » lorsqu'elle s'efforçait de résoudre ses griefs et ceux de son peuple. Largement inconnue ou oubliée par les membres de notre Première Nation, elle émerge de notre passé comme une personne exemplaire. Elle donne des leçons sur la persévérance, la résilience et l'intégrité en affrontant le gouvernement de l'époque; elle remet en question les stéréotypes concernant les femmes et les Premières Nations que les gens avaient dans le passé et qui existent encore aujourd'hui. Dans l'histoire de notre Première Nation, elle est la femme autochtone la plus éminente qui nous est parvenue du passé. Ce n'est qu'à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle que les femmes leaders apparaissent en bonne place dans la gouvernance de notre Première Nation. Espérons que l'exemple de Nahnee et son engagement en faveur de la justice inspireront d'autres personnes, au sein de notre Première Nation et ailleurs, à oeuvrer en faveur des droits des Autochtones. »

Darin P. Wybenga

Première Nation des Mississaugas de Credit, coordonnateur, connaissances traditionnelles et utilisation des terres

Le gouvernement du Canada s'est engagé dans un processus de réconciliation avec les peuples autochtones et de renouvellement des relations avec ces derniers sur la base de la reconnaissance des droits, du respect, de la coopération et du partenariat. En collaboration avec de nombreux groupes autochtones au Canada , Parcs Canada et les peuples autochtones sont des partenaires lorsqu'il s'agit de préserver le patrimoine naturel et culturel et de faire connaître les histoires de ces endroits précieux.





s'est engagé dans un processus de réconciliation avec les peuples autochtones et de renouvellement des relations avec ces derniers sur la base de la reconnaissance des droits, du respect, de la coopération et du partenariat. En collaboration avec de nombreux groupes autochtones au , Parcs Canada et les peuples autochtones sont des partenaires lorsqu'il s'agit de préserver le patrimoine naturel et culturel et de faire connaître les histoires de ces endroits précieux. L'Agence Parcs Canada est déterminée à collaborer avec la population canadienne afin de raconter des récits de vaste portée et inclusifs dans les lieux administrés par l'Agence. Afin d'aider à atteindre cet objectif, le Cadre pour l'histoire et la commémoration présente une nouvelle approche complète et attrayante pour présenter l'histoire du Canada selon diverses perspectives, notamment en exposant des périodes tragiques et difficiles du passé du Canada .





présente une nouvelle approche complète et attrayante pour présenter l'histoire du selon diverses perspectives, notamment en exposant des périodes tragiques et difficiles du passé du . Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada pour la désignation de lieux, de personnes et d'événements d'importance historique nationale dans le cadre du Programme national de commémoration historique.

