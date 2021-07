Cuso International annonce la nomination de Nicolas Moyer au poste de chef de la direction





OTTAWA, ON, le 21 juill. 2021 /CNW/ - Cuso International, l'un des plus anciens organismes canadiens de coopération volontaire et de développement international, vient d'annoncer la nomination de Nicolas Moyer à titre de chef de la direction. M. Moyer entrera en poste à partir du 1er octobre 2021.

Fondé par un groupe de jeunes visionnaires universitaires en 1961, Cuso International mène aujourd'hui des activités en Afrique subsaharienne, en Amérique du Sud, en Amérique centrale, dans les Caraïbes et dans le Nord du Canada. Grâce au travail acharné de ses coopérants-volontaires qualifiés et à la qualité de ses programmes, Cuso International continue à mettre de l'avant des solutions novatrices pour lutter contre la pauvreté aux côtés de la population locale et de ses partenaires sur le terrain. En qualité de chef de la direction de Cuso International, M. Moyer mettra à contribution ses 16 années d'expérience en coopération internationale, en aide humanitaire, en création de partenariats, en influence politique, en collecte de fonds et en direction stratégique d'un organisme sans but lucratif.

« Cuso International a énormément de chance d'avoir une personne de la trempe de Nicolas Moyer à la tête de son organisation, souligne Patricia Perez-Coutts, présidente de Cuso International. C'est un leader de haut calibre déterminé à autonomiser les gens et les communautés et à éradiquer la pauvreté. »

Au cours des trois dernières années, M. Moyer a occupé le poste de président-directeur général de Coopération Canada (auparavant le Conseil canadien pour la coopération internationale), un organisme qui s'emploie à influencer les politiques de développement international et à renforcer les capacités de ses membres. Il a aussi fondé et dirigé la Coalition humanitaire, qui réunit les chefs de file de l'aide humanitaire afin d'offrir à la population canadienne un moyen simple et efficace de donner un coup de main en cas de catastrophes humanitaires à l'international. Nicolas détient un baccalauréat en économie (Université de Montréal), un baccalauréat en relations internationales (Université MacQuarie, Australie) et un MBA pour cadres (Université Queen's). Épris de justice sociale, il a commencé sa carrière en développement international en Éthiopie, comme coopérant-volontaire au sein d'un organisme local de défense des droits des femmes.

« Je suis extrêmement honoré de joindre la grande famille de Cuso, souligne Nicolas Moyer. Cuso a accompli tellement de choses pour améliorer les conditions de vie des gens et donner lieu à des changements durables. Je suis ravi d'avoir l'occasion de travailler avec la fabuleuse équipe de Cuso et d'accroître encore davantage l'impact de Cuso sur le terrain. »

Nicolas Moyer succèdera à Glenn Mifflin, l'actuel chef de la direction de Cuso International, qui quittera son poste de 31 juillet 2021. M. Moyer se joindra à Cuso International à temps plein à partir du 1er octobre 2021. Le conseil d'administration a nommé la directrice financière Sylvie Dobinson chef de la direction intérimaire. C'est donc elle qui assurera l'intérim au mois d'août et septembre. « Je tiens, au nom du conseil d'administration, à remercier Glenn Mifflin pour son travail exemplaire comme chef de la direction au cours des quatre dernières années et demie, a tenu à ajouter Mme Perez-Coutts. Nous souhaitons le remercier pour ses précieux conseils, son expertise, son dévouement et sa détermination à soutenir notre mission, à savoir l'éradication de la pauvreté et des inégalités. »



Cuso International est un organisme de bienfaisance qui s'est donné pour mission de mettre fin à la pauvreté et aux inégalités. Cuso travaille avec ses partenaires locaux aux quatre coins du monde pour offrir l'égalité des chances, améliorer les perspectives économiques, favoriser l'autonomisation des femmes et des filles et promouvoir l'égalité entre les sexes. Son objectif : miser sur le partage de connaissances pour bâtir un avenir meilleur. Chaque année, Cuso multiplie son impact en mobilisant des centaines de professionnels qui donnent de leur temps et transmettent leurs compétences. www.cusointernational.org.

