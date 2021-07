SkipTheDishes a été nommée l'application de livraison de nourriture officielle du Comité olympique canadien en prévision des Jeux olympiques de Tokyo 2020





Skip contribuera à souligner l'importance des familles et amis des athlètes olympiques canadiens en leur livrant des repas par l'entremise du portail officiel Famille et amis d'Équipe Canada, alors que ceux-ci encourageront leurs favoris dans le confort de leur foyer





WINNIPEG, MB, le 21 juill. 2021 /CNW/ - La plus importante et plus fiable application de livraison de nourriture au pays se joint à Équipe Canada en tant qu'application de livraison de nourriture officielle du Comité olympique canadien dans le cadre d'une entente qui couvre également les Jeux olympiques de Paris en 2024.

En tant que fière marque canadienne, Skip livrera des repas diversifiés aux amateurs des Jeux olympiques de plus de 250 villes au pays qui encourageront les athlètes d'Équipe Canada en compétition à Tokyo cet été. En cette période sans précédent, Équipe Canada et Skip sont d'avis que la diffusion des Jeux olympiques favorisera le rassemblement des gens et des communautés d'un océan à l'autre. Pendant la pandémie, Skip a mis l'accent sur l'agrandissement de son réseau à l'échelle du pays. Ce partenariat lui donne les moyens de créer encore plus d'occasions pour les Canadiens qui souhaitent savourer leurs repas préférés tout en appuyant Équipe Canada à partir de la maison.

« Ce partenariat renforce l'engagement de Skip envers le sport de haut niveau, et nous sommes honorés d'appuyer les athlètes canadiens qui représentent notre pays sur la scène internationale, a déclaré Kevin Edwards, chef de la direction de SkipTheDishes. Nous sommes très heureux de lancer notre partenariat et de rendre hommage à nos athlètes canadiens à travers cette entente pluriannuelle. »

Alors que les Canadiens encourageront Équipe Canada à partir de la maison cette année, Skip appuiera également les familles des athlètes en leur livrant des repas par l'entremise du tout premier portail Famille et amis du Comité olympique canadien. Le portail est un lieu de rassemblement numérique pour les proches des athlètes d'Équipe Canada, où ils pourront participer à des séances de « visionnement et de clavardage » pendant les événements, partager des photos et s'impliquer en tant que communauté à partir du Canada. Avec l'aide de Skip, ils pourront passer une commande auprès de leurs restaurants locaux favoris à n'importe quelle heure, afin de ne manquer aucun moment de l'action.

« Nous sommes fiers d'accueillir SkipTheDishes au sein de la famille olympique canadienne, a déclaré David Shoemaker, chef de la direction et secrétaire général du Comité olympique canadien. Nous le savons, Skip nourrit une passion pour les sports et nos collectivités partout au Canada, et nous avons hâte de voir Skip livrer une gamme de repas vaste et diversifiée dans nos foyers, pendant que nous encourageons les athlètes olympiques canadiens depuis nos divans et nos tables de cuisine. »

En tant qu'application de livraison de nourriture officielle de Hockey Canada et de la LNH, SkipTheDishes est ravie d'accroître son engagement en vue de soutenir tous les sports olympiques au Canada et, en collaboration avec Équipe Canada, de rejoindre des millions d'amateurs partout au pays.

À propos de Skip

SkipTheDishes fait partie de Just Eat Takeaway.com, un important chef de file mondial du marché de la livraison de nourriture en ligne. SkipTheDishes permet à des millions de clients d'entrer en contact avec plus de 40 000 restaurateurs partenaires au Canada. Depuis le début de la pandémie, SkipTheDishes a travaillé en collaboration avec ses partenaires pour les aider à composer avec les conséquences négatives de la COVID-19. À ce jour, Skip a versé plus de 71 millions de dollars à ses partenaires restaurateurs sous forme de remise sur les commissions et d'initiatives visant à augmenter le volume de commandes, tout en demeurant l'option la plus abordable pour les clients qui souhaitent profiter de services de livraison de nourriture partout au pays.

À propos du Comité olympique canadien

Le Comité olympique canadien veille au succès de l'équipe olympique canadienne et à l'avancement des valeurs olympiques au Canada. Organisme indépendant financé principalement par des fonds privés, le Comité olympique canadien fournit aux athlètes d'élite canadiens les ressources dont ils ont besoin pour être tous les jours au sommet de leur forme afin de tout donner. En racontant l'histoire de nos athlètes, nous inspirons les Canadiens par le pouvoir du sport, et ce, 24 heures sur 24, 365 jours par année.

