Stonebranch a été désigné comme un leader dans le rapport Grid® de G2 sur l'automatisation de la charge de travail pour l'été 2021





Les clients attribuent à Stonebranch l'indice de recommandation client (NPS) le plus élevé parmi tous les leaders mentionnés dans le rapport.

ALPHARETTA, Géorgie, 21 juillet 2021 /CNW/ - Stonebranch, un fournisseur de solutions d'orchestration de services et d'automatisation, a annoncé que G2 a reconnu la plateforme Universal Automation Center de Stonebranch comme un « Leader » dans le rapport sur l'automatisation de la charge de travail de G2 Grid publié à l'été 2021.

Le rapport Grid de G2 évalue les produits dans la catégorie de l'automatisation de la charge de travail à l'aide d'algorithmes fondés sur des données provenant des évaluations de produit partagées par les utilisateurs de G2 et des données recueillies auprès de sources en ligne et sur les réseaux sociaux. Les produits dans la catégorie « Leader » sont très bien cotés par les utilisateurs de G2 et ont reçu des notes élevées de présence sur le marché. Le rapport Grid de G2 évalue les produits selon quatre catégories : « Leader », « High Performer », « Contender » et « Niche ».

« Nous sommes honorés de recevoir la cote la plus élevée de G2 en tant que leader de l'automatisation de la charge de travail, a déclaré Giuseppe Damiani, chef de la direction de Stonebranch. Cette reconnaissance reflète directement nos résultats exceptionnels en matière de satisfaction de la clientèle. Dans le rapport, notre NPS est d'au moins 15 points supérieur à celui des autres leaders de la catégorie. »

Et selon celui-ci, les utilisateurs finaux ont classé Stonebranch au-dessus de la moyenne en ce qui concerne la probabilité de recommandation (94 %), la facilité de collaboration (93 %) et la qualité du soutien (93 %).

Les fonctions les mieux cotées du Universal Automation Center de Stonebranch comprennent l'ordonnancement des tâches, le traitement de la charge de travail et la console d'automatisation de la charge de travail de la plateforme, laquelle permet de centraliser l'automatisation dans l'ensemble de l'environnement de TI hybride à partir d'un seul centre de contrôle basé sur un navigateur.

« L'approche d'intégration des tiers de Stonebranch permet aux clients d'aller au-delà de l'automatisation traditionnelle sur place. Les utilisateurs finaux sont habilités à orchestrer l'automatisation pour l'infrastructure en nuage de façon centralisée, les chaînes d'outils de développement et d'exploitation et les pipelines de données complexes », a mentionné Giuseppe Damiani. « Par-dessus tout, notre plateforme est conçue pour s'adapter facilement aux environnements d'entreprise exploités sur place, dans le nuage et dans les microservices conteneurisés, ou un mélange des trois. »

Le dernier rapport Grid est maintenant disponible sur le site Web de G2 . G2 est le plus grand marché technologique au monde, au sein duquel les entreprises peuvent découvrir, évaluer et gérer les technologies dont elles ont besoin pour réaliser leur potentiel.

À propos de Stonebranch

Stonebranch conçoit des solutions d'orchestration et d'automatisation des TI qui transforment les environnements des TI en entreprise en les faisant passer de la simple automatisation des tâches de TI à l'automatisation sophistiquée des services opérationnels en temps réel. Peu importe le degré d'automatisation, la plateforme Stonebranch est simple, moderne et sûre. La plateforme Universal Automation Center de Stonebranch permet aux entreprises d'orchestrer de façon transparente les charges de travail et les données entre les écosystèmes technologiques et les silos. Établie à Atlanta, en Géorgie, et misant sur des points de contact et de soutien à l'échelle des Amériques, de l'Europe et de l'Asie, Stonebranch est au service de certaines des plus grandes institutions financières, manufacturières, de soins de santé, de voyage, de transport, d'énergie et de technologie au monde.

Personne-ressource pour les médias :

Scott Davis

scott.davis@stonebranch.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1089016/Stonebranch_Logo.jpg

SOURCE Stonebranch

Communiqué envoyé le 21 juillet 2021 à 10:54 et diffusé par :