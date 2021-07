Porter Airlines propose plus d'options de paiement pour ses vols





PayPal, WeChat et Uplift sont tous disponibles

TORONTO, le 21 juill. 2021 /CNW/ - Porter Airlines propose plus d'options de paiement pour les clients qui achètent des vols sur le site Web de la compagnie.

Porter s'est associé à Ingenico pour proposer d'autres méthodes de paiement sécurisées et pratiques, en commençant par PayPal et WeChat. De nouveaux canaux sont également envisagés pour un ajout futur.

En outre, les clients qui désirent voyager, mais qui préfèrent étaler leurs coûts, peuvent financer des achats de 300 $ ou plus en payant par des versements mensuels faciles grâce à Uplift. Les clients verront le coût total de leur voyage au moment de la réservation, ainsi que le montant du paiement mensuel, afin qu'ils puissent facilement établir leur budget et apprécier le voyage qu'ils méritent. Il n'y a pas de frais de retard ou de pénalités de prépaiement, et les clients peuvent voyager avant même d'avoir fini d'effectuer leurs paiements.

«?Les clients adoptent de nouvelles façons de faire leurs achats et nous voulons leur offrir plus de choix lorsqu'ils font des achats avec Porter?», a déclaré Kevin Jackson, vice-président exécutif et directeur commercial de Porter Airlines. «?Ces options offrent la souplesse budgétaire et la commodité que beaucoup de personnes recherchent.?»

Les clients peuvent sélectionner ces options de paiement dès aujourd'hui pendant le processus d'achat en ligne à www.flyporter.com . Les agents de voyages peuvent également sélectionner le financement des paiements pour leurs clients lorsqu'ils font une réservation sur le site Web de Porter.

À propos de Porter Airlines



Porter Airlines propose une approche chaleureuse et conviviale de l'hospitalité, ramenant le prestige et le raffinement dans les voyages aériens. Porter est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD.



Porter dessert actuellement Toronto, Ottawa, Montréal, Québec, Fredericton, Saint John, Moncton, Halifax, St. John's, Thunder Bay, Sault-Sainte-Marie, Sudbury, Timmins, Windsor, New York (Newark), Chicago (Midway), Boston et Washington (Dulles), et elle offre des vols saisonniers à destination de Mont-Tremblant (Québec), Muskoka (Ontario), Myrtle Beach (Caroline du Sud) et Stephenville (Terre-Neuve-et-Labrador).



Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter. Les détails des plans de croissance en vue fournir un service à l'échelle de l'Amérique du Nord sont disponibles sur flyporter.com.

