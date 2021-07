IMMOBILIER - Ignace Meuwissen découvre un nouveau marché d'acheteurs pour l'immobilier de luxe en Mongolie et dans les pays voisins





LUCERNE, Suisse, 21 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Ces dernières années, Ignace Meuwissen s'est forgé une réputation d'expert en matière de délocalisation d'oligarques et de vente de biens immobiliers de luxe. Récemment, son attention s'est principalement portée sur le marché mongol. Comme toujours, il a cherché une manière forte d'aborder le marché. Il a développé la mini-série « Object X », dans laquelle l'intérêt humain est lié à l'immobilier de luxe. La diffusion de « Object X » sur la chaîne Bloomberg TV Mongolia a connu un succès indéniable, ce qui a notamment permis à Meuwissen d'être le premier Belge à être interviewé par Bloomberg TV Mongolia. En raison de ce succès, il a décidé de réaliser une série de suivi sur « Object X », en collaboration avec « De Rijkste Belgen », la première édition en Belgique de The Rich List.

La première série d'Object X se compose de cinq épisodes dans lesquels le téléspectateur se voit présenter autant de projets immobiliers uniques. En France, nous découvrons le domaine viticole Village Castigno, près de Béziers, qui a été développé par l'entrepreneur flamand Marc Verstraeten et son épouse en une combinaison unique d'immobilier, de luxe et de gastronomie. En Italie, nous débarquons sur l'Isola Santa Cristina, un lagon d'une beauté inégalée au large de la côte vénitienne, actuellement propriété de la famille Swarovski. À Laren, nous découvrons la villa la plus extravagante et la mieux sécurisée des Pays-Bas. Pour finir à Kapellen, en Belgique, où un millionnaire chinois veut construire un palais exclusif pour ses pigeons primés.

La série « Object X » est actuellement vendue dans 7 pays et est diffusée en anglais, néerlandais et mongol. La série a également été programmée sur le site web de « De Rijkste Belgen ». Pour Meuwissen, il s'agissait d'une ouverture sur le marché mongol, qui se caractérise par une classe croissante de nouveaux individus fortunés. L'un des acheteurs potentiels mongols de la villa à Laren, aux Pays-Bas, a été contacté par l'intermédiaire d'Object X. Cela a notamment convaincu Meuwissen d'enregistrer une saison suivante, à nouveau ancrée dans la combinaison unique de l'immobilier de luxe et des facteurs humains qui se cachent derrière elle. La deuxième saison est réalisée en collaboration avec « De Rijkste Belgen ».

À propos d'Ignace Meuwissen

Ignace Meuwissen a 25 ans lorsqu'il réalise sa première transaction dans le secteur immobilier. En 2008, il fonde, avec son épouse Naomi El Haimer, sa propre entreprise Property4East. Il se concentre sur l'immobilier de luxe pour les oligarques et industriels d'Europe de l'Est. Meuwissen lui-même s'occupe des ventes, sa femme s'occupe de la mise en scène. Les deux sont étroitement liées. Les mises en scène de Naomi et le réaménagement des bâtiments qui en découlent ont permis de réaliser des transactions remarquablement. Ignace Meuwissen est le gardien des industriels d'Europe de l'Est qui souhaitent s'installer en Europe pour des raisons stratégiques. Il est donc un invité recherché des chaînes de télévision et des rédacteurs en chef des médias du monde entier.

En 2018, Meuwissen a signé un partenariat avec l'homme d'affaires britannique Mohammad Zahoor, basé en Ukraine, pour lancer Property4East.com, la première plateforme numérique pour les courtiers et les propriétaires de biens immobiliers de luxe spécialisés pour les clients russes, kazakhs et ukrainiens, en collaboration avec les chaînes de télévision d'Europe de l'Est. En 2019, un accord suit avec une banque privée pour déplacer de 15 à 20 familles d'origine d'Europe de l'Est du Kazakhstan, de Russie et d'Ukraine de Londres vers de nouveaux sites dans le Benelux, en réponse au Brexit. En 2020, Meuwissen vendra l'ensemble du portefeuille à un partenaire international russe. Il restera au sein de l'entreprise jusqu'en 2025.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=XElvPu-TNYU

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1577667/Ignace_Meuwissen.jpg

Pour en savoir plus : Alexandra Satarova

Contact : +41 79 157 56 35

E-mail : board@friends4east.com

Site internet : www.friends4east.com

Communiqué envoyé le 21 juillet 2021 à 09:14 et diffusé par :