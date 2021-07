OUTFRONT annonce l'acquisition d'Icewerx Consulting Inc.





NEW YORK, le 21 juill. 2021 /CNW/ - OUTFRONT Media Inc. (NYSE : OUT), l'une des plus importantes entreprises d'affichage en Amérique du Nord, est fière d'annoncer l'acquisition d'Icewerx Consulting, Inc. par l'intermédiaire de sa filiale, Outfront Media Canada LP.

En tant que chef de file de l'affichage sur le marché canadien, cette acquisition servira à renforcer la présence dominante d'OUTFRONT à Edmonton en ajoutant des actifs clés à l'inventaire existant d'OUTFRONT dans ce marché figurant parmi les cinq plus grands au pays.

« L'acquisition d'Icewerx démontre l'engagement d'OUTFRONT à poursuivre sa croissance et son développement sur le marché canadien. Nous avons eu le plaisir d'assumer la responsabilité de la représentation commerciale de cet inventaire au cours des quatre dernières années et, à ce titre, nous connaissons très bien les emplacements. Le fait d'être propriétaire nous donne un contrôle total sur les opérations des panneaux d'affichage. Nous allons également investir dans des mises à niveau techniques qui amélioreront la performance des panneaux. L'éventail d'OUTFRONT à Edmonton comprend actuellement 33 écrans numériques, 266 panneaux statiques et 124 faces en mobilier urbain, avec une couverture totale et complète du marché générant environ dix millions d'impressions quotidiennes », a déclaré Michele Erskine, PDG d'OUTFRONT Canada. « OUTFRONT est sortie de la pandémie en position de force et est prête pour la reprise, ce qui est démontré par notre investissement continu dans nos actifs. »

Grâce à l'acquisition d'Icewerx, nous ajoutons 19 nouveaux écrans numériques à notre inventaire situé à des emplacements convoités le long des routes principales d'Edmonton, pour un nouveau total de 50 dans ce marché. Cette acquisition augmente considérablement le nombre d'impressions numériques quotidiennes disponibles dans le marché et renforce considérablement l'empreinte d'OUTFRONT à Edmonton. Enfin, ces actifs rejoignent le réseau numérique national existant d'OUTFRONT dans les marchés principaux du Canada, notamment Toronto, Vancouver, Montréal, Calgary, Ottawa, Winnipeg et Halifax.

À propos de OUTFRONT Media Inc.

OUTFRONT (NYSE : OUT) tire parti de la puissance de la technologie, de l'emplacement ainsi que de la créativité pour relier les marques aux consommateurs à l'extérieur de leur domicile grâce à l'un des services les plus importants et les plus diversifiés de panneaux publicitaires, de moyens de transport et d'actifs mobiles en Amérique du Nord. Grâce à sa plateforme technologique, OUTFRONT changera fondamentalement la façon dont les annonceurs mobilisent leur public en déplacement.

