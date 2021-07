The Lawn Mower® 4.0 par MANSCAPED® Maintenant disponible à l'international





Prêts pour un look au poil ? À vos tondeuses ! Aujourd'hui, MANSCAPED®, le leader mondial et créateur de la catégorie rasage sous la ceinture pour les hommes annonce l'internationalisation de sa tondeuse électrique quatrième génération, The Lawn Mower® 4.0. Spécialement conçue pour le rasage des parties intimes et du corps, le nouveau joyau de la marque mise sur des fonctionnalités intuitives, un rasage de haute performance pour garantir une expérience de rasage sous la ceinture incomparable.

Plus facile que le jardinage, gardez votre corps bien tondu avec The Lawn Mower 4.0, élue favorite par MANSCAPED dans sa catégorie d'outils de soins pour homme. Ce bijou de technologie pour tous les bijoux de famille tant attendu arrive au Royaume-Uni, dans l'Union Européenne, en Norvège, en Suisse, en Australie, et en Nouvelle-Zélande, en plus des États-Unis et du Canada. Elle n'arrive pas seule, des kits de rasage de luxe viendront s'ajouter à cette révolution du style masculin.

« Le lancement de la Lawn Mower 4.0 à l'international et de nos nouveaux kits de rasage signifie la prise en main de ce bijou de technologie par des millions d'hommes à travers le monde, » explique Paul Tran, le fondateur et PDG de MANSCAPED. « Ce sont des évènements marquants comme celui-ci qui nous amènent à élargir notre vision et à aller toujours plus loin dans notre vocation à changer la façon dont les hommes prennent soin d'eux-mêmes, le tout dans l'humilité et la fierté. »

À quoi devez-vous vous attendre avec le dernier bijou offert par l'expert du rasage ? La révolution masculine porte un nom :

The Lawn Mower® 4.0 tondeuse corps et parties intimes

Une nouvelle technologie de pointe s'ajoute à des fonctionnalités déjà populaires parmi ses utilisateurs afin de créer cette tondeuse au poil pour un rasage du corps et des parties intimes optimal.

Caractéristiques :

Technologie SkinSafe® permettant d'éviter les petites coupures et autres accidents

Un puissant moteur de 7 000 tr/min avec la technologie QuietStroke

Une batterie Li-Ion 600 mA rechargeable

Un design étanche pour une utilisation au sec comme sous la douche

Nouvelles améliorations :

Un système à induction électromagnétique pour une recharge sans fil

Un éclairage LED 4000k avec diffuseur pour vous accompagner dans votre rasage

Une lame céramique de pointe pour un rasage plus sécurisé

Des sabots ajustables de taille 1 à 4 pour des options de rasage à 3, 6, 10 ou 13 mm

Une finition moderne noire en deux tons et un packaging robuste

Une option verrouillage pour aider nos grands voyageurs à cumuler un maximum de miles

Pour un rasage au top ou pour offrir le cadeau ultime, pensez à explorer les kits de luxe MANSCAPED. À The Lawn Mower 4.0 s'ajoute une multitude d'outils, de produits et d'accessoires de pointe pour une meilleure confiance en soi et une hygiène irréprochable.

The Perfect Package 4.0

The Lawn Mower 4.0 tondeuse parties intimes

Crop Preserver®, le déodorant pour bijoux de famille - Sus aux odeurs désagréables et aux démangeaisons sous la ceinture tant redoutées. Infusé d'Aloe vera aux propriétés apaisantes, ce produit vous aidera à combattre la sueur et les odeurs indésirables

- Sus aux odeurs désagréables et aux démangeaisons sous la ceinture tant redoutées. Infusé d'Aloe vera aux propriétés apaisantes, ce produit vous aidera à combattre la sueur et les odeurs indésirables Crop Reviver® Spray rafraîchissant pour bijoux de famille - Ce spray est la solution pour maintenir fraîcheur et hygiène, même en déplacement. En une vaporisation, soulagez les zones à fortes frictions et les irritations après-rasage

- Ce spray est la solution pour maintenir fraîcheur et hygiène, même en déplacement. En une vaporisation, soulagez les zones à fortes frictions et les irritations après-rasage Ce pack rempli de cadeaux gratuits inclut la trousse de voyage de qualité supérieure The Shed et les boxers ultra populaires MANSCAPED® fabriqués à partir d'un mélange de microfibres

The Performance Package 4.0

Ajoutez cet outil essentiel à votre collection grâce à ce kit de rasage pour homme offrant les meilleurs outils MANSCAPED pour un rasage au-dessus de la ceinture.

La tondeuse pour nez et oreilles Weed Whackertm - MANSCAPED offre une solution sur mesure pour l'entretien des oreilles et du nez. Le rasage de ces zones sensibles devient confortable avec sa technologie SkinSafe et performant avec son moteur de 9 000 tr/min et son système à double lame rotative à 360 degrés

- MANSCAPED offre une solution sur mesure pour l'entretien des oreilles et du nez. Le rasage de ces zones sensibles devient confortable avec sa technologie SkinSafe et performant avec son moteur de 9 000 tr/min et son système à double lame rotative à 360 degrés The Lawn Mower 4.0 tondeuse parties intimes

Le déodorant pour bijoux de famille Crop Preserver

Le spray rafraîchissant pour bijoux de famille Ball Toner

La trousse de voyage The Shed et les boxers MANSCAPED

Pour en savoir plus et pour obtenir ces produits ou packs, visitez le site internet eu.manscaped.com, votre boutique à guichet unique taillée pour le Royaume-Uni, les pays de l'Union Européenne, la Norvège, la Suisse, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada. À noter : la liste des pays s'agrandira au courant de l'année.

À propos de MANSCAPED® :

Fondée par Paul Tran en 2016 à San Diego et faisant le bonheur de plus de 2 millions d'hommes à travers le monde, MANSCAPED est le leader mondial californien du rasage masculin et offre aux hommes une hygiène sous la ceinture irréprochable. Avec sa gamme incluant une sélection d'outils, de produits et d'accessoires de pointe, le rasage masculin passe au niveau supérieur. MANSCAPED propose un système à guichet unique sur manscaped.com et garantit une livraison dans plus de 30 pays, incluant les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, les pays de l'Union Européenne, la Norvège et la Suisse. Vous pourrez retrouver des sélections spéciales de produits ainsi que des coffrets uniques sur Amazon avec option de livraison Prime ou en point de collecte. Parmi les détaillants, on compte notamment Target, Best Buy et Macy's aux États-Unis et Hairhouse en Australie. Pour plus d'informations, visitez le site internet ou suivez MANSCAPED sur Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, et Triller.

