COYO rachète la plateforme française d'engagement des employés Jubiwee

COYO, la plus importante plateforme d'intranet social et de communications avec les employés, réalise une belle opération avec l'acquisition de la plateforme d'analyse du personnel Jubiwee basée à Paris. Ces 5 dernières années, Jubiwee a doublé ses opérations et sa clientèle chaque année. Plus de 40 entreprises françaises de tout premier rang utilisent Jubiwee pour évaluer la motivation du personnel ou pour soutenir des projets de transformation. En unissant ses forces à celles de Jubiwee, COYO accélère son internationalisation en dehors de la région DACH (Autriche, Allemagne et Suisse) et ajoute une boîte à outils essentielle à sa proposition de lieu de travail numérique.

Depuis que le virus a accéléré l'adoption du télétravail, d'innombrables entreprises ont appris que leur efficacité opérationnelle dépendait fortement, dans le cadre de scénarios décentralisés, de l'engagement des employés. Avec les outils d'analyse de l'engagement de Jubiwee et sa propre plateforme de communications et intranet, COYO propose maintenant sur le marché une offre complète pour l'engagement des employés. Les clients pourront pallier les limites du télétravail et le rendre plus fructueux, aussi bien pour les employeurs que pour les employés.

Afin d'assurer une continuité et une stabilité aussi bien au niveau société qu'au niveau produit, Thibaud Martin, cofondateur de Jubiwee, rejoindra l'équipe de direction de COYO. Le bureau de Jubiwee à Paris deviendra le siège social français de COYO. Les clients de Jubiwee ont déjà été informés que leur produit de choix sera maintenu et même amélioré.

Avec l'ambition de créer des ?logiciels professionnels séduisants et engageants', l'entrepreneur technologique Jan Marius Marquardt, basé à Hambourg, a fondé COYO en 2010. La plateforme actuelle est une application moderne d'intranet social et pour les employés qui permet aux organisations de favoriser l'engagement des employés et d'améliorer la culture du lieu de travail. La plateforme compte plus de 400 clients, desservant plus d'un million d'utilisateurs finaux. Jan Marius Marquardt, fondateur et PDG de COYO, a déclaré : « Je suis très heureux que nous unissions nos forces à celles de Jubiwee : c'est une étape qui semble logique, faisant passer la société et le produit au niveau supérieur et accélérant notre expansion en France, l'un de nos marchés prioritaires. En plus d'être une technologie géniale, il n'y a pas de meilleur moyen pour commencer à établir une présence en France qu'en s'associant avec une équipe française qui a déjà démontré son succès et qui partage nos valeurs. Cet ajout constitue la prochaine grande étape pour devenir la plateforme de communications avec les employés la plus largement adoptée au monde. »

Les deux entreprises ont un ADN européen, partagent la même culture et la même vision et sont très orientées produit : L'expérience utilisateur et l'interface utilisateur sont essentielles, tandis que l'adoption par les utilisateurs est supérieure à celle du marché. Le produit technologique et centré sur l'expérience utilisateur de Jubiwee résonne fortement avec la philosophie des produits de COYO. Jan Marius Marquardt explique : « Une solution efficiente d'analyse de l'engagement est primordiale dans une offre de communications avec les employés véritablement à 360° et apportera beaucoup de valeur aux clients. La fusion représente donc une excellente opportunité pour les clients allemands et français actuels. »

Jubiwee a été fondée en 2016 par Thibaud Martin, Victor Mustar et Antoine Bellion. La société propose une plateforme d'analyse de l'engagement de nouvelle génération avec une approche centrée sur l'utilisateur pour améliorer l'expérience, réduire la rotation et améliorer la rétention des employés. Thibaud Martin, cofondateur et PDG de Jubiwee, explique : « Le marché de l'analyse du personnel et de l'engagement global des employés s'est fortement développé ces derniers mois, en partie en raison de la crise liée à la COVID. Par ailleurs, les clients sont devenus plus matures et plus exigeants. Pour profiter de ce changement, nous avons décidé de nous associer avec une entreprise solide, renommée et ambitieuse qui partage les mêmes valeurs : COYO. Unir nos forces à celles de COYO est le meilleur moyen pour construire une offre plus complète et accélérer en ce moment crucial. »

Les deux solutions seront maintenues sous leur forme actuelle et développées conformément à leurs feuilles de route respectives. Les ambitions à court terme incluent la poursuite de la croissance de Jubiwee en France, la vente croisée des solutions respectives aux clients existants et potentiels, ainsi que l'introduction de l'offre COYO en France. Les ambitions à long terme incluent une intégration des deux solutions pour offrir une suite complète pour l'engagement des employés, permettant aux entreprises de communiquer et de prendre le pouls de leurs collègues de manière moderne, efficace et transparente. Globalement, les solutions des deux sociétés sont complémentaires et représentent ensemble une offre solide, tant en termes de profondeur que d'étendue. En ajoutant deux solutions de premier ordre très compétentes, COYO et Jubiwee créent une suite extrêmement convaincante.

