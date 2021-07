Protéger son mode de vie et son héritage avec Conseils d'assurance privés TD Assurance





Lancement de conseils personnalisés pour offrir aux Canadiens aisés la protection spécialisée et sur mesure qu'ils recherchent

TORONTO, le 21 juill. 2021 /CNW/ - Le nouveau service Conseils d'assurance privés TD Assurance est le premier service d'assurance complet du Canada directement destiné aux consommateurs qui vise à mieux protéger les Canadiens aisés et leur famille en leur offrant une expérience spécialisée en conseils d'assurance.

« Pour bon nombre de nos clients, la préservation du patrimoine est aussi importante que sa création, et pourtant, c'est souvent l'un des objectifs financiers le plus négligés, affirme James Russell, président et chef de la direction, TD Assurance. Dans de nombreux cas, les Canadiens qui ont besoin d'une assurance personnalisée sont mal servis, et donc, mal assurés. Conseils d'assurance privés TD Assurance est un service hautement spécialisé et directement destiné aux consommateurs dont le but est d'éliminer la complexité associée au décodage et à la souscription de plusieurs produits d'assurance provenant d'assureurs différents. Cette abondance de produits peut involontairement donner lieu à des écarts entre les besoins et la couverture, ce qui expose les gens à certains risques. »

Les clients de Conseils d'assurance privés ont une plus grande tranquillité d'esprit en sachant qu'ils collaborent avec des conseillers en assurance très expérimentés, dévoués et spécialisés en évaluation et en gestion des enjeux de protection complexes qui sont propres à chaque client. Notre service d'indemnisation, qui offre une expérience fluide, est doté d'un expert en sinistres-spécialiste et d'un réseau de centres auto exclusif à TD Assurance permettant de commencer rapidement les réparations.

« Conseils d'assurance privés TD Assurance accompagnera davantage les clients dans leur planification financière axée sur les objectifs, explique Paul Clark, vice-président à la direction, Groupe Banque TD et chef, Services privés et Planification financière, Gestion de patrimoine. La TD proposera des conseils exhaustifs en gestion de patrimoine qui visent à accroître la valeur nette des clients, à mettre en oeuvre des stratégies fiscales efficaces et à transmettre un héritage, combinés à des services d'assurance personnalisés grâce à l'expérience exceptionnelle offerte par Conseils d'assurance privés, qui contribuera à protéger ce qui compte le plus pour les clients. »

La couverture consiste aussi à préserver le confort et la jouissance que les clients tirent de leurs biens assurés. Souvent, les clients à valeur nette élevée courent des risques plus grands pour leur style de vie, leur patrimoine et leurs biens les plus précieux en cas de sinistre personnel ou professionnel important. Habitation, auto, oeuvres d'art, bijoux, etc. : l'équipe de Conseils d'assurance privés possède l'expertise nécessaire pour gérer tous les aspects du portefeuille des clients qui, souvent, ne sont pas suffisamment couverts par les polices d'assurance traditionnelles.

Les services de Conseils d'assurance privés TD Assurance sont entre autres les suivants :

Assurance propriétaire (maison et chalet)

Responsabilité civile complémentaire

Protection des biens précieux (bijoux, collections de bouteilles de vin ou d'oeuvres d'art, etc.)

Assurance auto et véhicules récréatifs

Assurance des yachts et des embarcations

Assurance contre les cyberrisques et les fraudes

Évaluation gratuite de propriété pour prévenir les pertes

Pour en savoir plus sur Conseils d'assurance privés TD Assurance ou prendre rendez-vous avec un conseiller, consultez la page www.tdassurance.com/conseilsdassuranceprives.

