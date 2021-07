Plus de soutien au comportement positif dans quatre centres de services scolaires





QUÉBEC, le 21 juill. 2021 /CNW Telbec/ - L'Université TÉLUQ et les centres de services scolaires (CSS) de St-Hyacinthe, de la Riveraine, des Hautes-Laurentides et des Patriotes ont signé des conventions de recherche totalisant 160 000 $. Ce montant servira à implanter le système de Soutien au Comportement Positif (SCP) dans les écoles de chacun de ces centres de services scolaires au cours de l'année scolaire 2021-2022, et ce, sous la direction du professeur Steve Bissonnette, du Département Éducation.

Le Soutien au Comportement Positif permet une meilleure gestion des comportements des élèves afin de créer un milieu plus propice à l'enseignement et aux apprentissages.

« Je tiens à féliciter le professeur Bissonnette pour la signature de ces nouvelles conventions de recherche qui mettent de nouveau en évidence toute la richesse de son expertise en intervention en milieu scolaire. Fort de son expérience auprès des élèves en difficulté, tant aux niveaux primaire ou secondaire et en centres jeunesse, M. Bissonnette est un pionnier au Canada dans les recherches sur l'implantation de ce genre de système dans les écoles », a mentionné Lucie Laflamme, directrice générale de l'Université TÉLUQ.

« Depuis 2009, le système SCP a été instauré dans environ un centre de services scolaires sur trois. Les effets positifs de celui-ci sur le comportement des élèves sont au rendez-vous », déclare Steve Bissonnette, Le professeur Bissonnette collabore également à l'introduction du SCP en Alberta, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse ainsi qu'en Belgique.

