Les employés canadiens veulent un lieu de travail flexible, où ils peuvent travailler n'importe où, selon le nouveau rapport d'Accenture

MONTRÉAL, le 21 juill. 2021 /CNW/ - Alors que les entreprises du monde entier planifient le retour au travail de leurs employés, le dernier rapport d'Accenture (NYSE : ACN) révèle que 61 % des Canadiens préfèrent un modèle de travail hybride ou à distance.

Le rapport, réalisé auprès de 9 326 travailleurs dans 11 pays, est intitulé « Le futur du travail : productif partout ». Celui-ci révèle qu'alors que 37 % des travailleurs au Canada estiment qu'ils peuvent être productifs et bien portants en travaillant principalement à distance, 41 % d'entre eux disent pouvoir être productifs et bien portants n'importe où, que ce soit entièrement à distance, sur place, ou - alors que le lieu de travail hybride émerge - en combinant les deux.

De façon globale, 85 % des personnes qui affirment pouvoir être productifs et bien portants n'importe où disent également avoir l'intention de rester longtemps dans leur entreprise. Cependant, il peut s'avérer difficile de trouver un modèle hybride qui convienne à toutes les générations : trois membres de la génération Z sur quatre (74 %) souhaitent avoir plus d'occasions de collaborer avec leurs collègues en face à face, un pourcentage plus élevé que celui des membres de la génération X (66 %) et des baby-boomers (68 %).

Alors que l'étude internationale révèle que 42 % des répondants sont stimulés, seulement 26 % des Canadiens s'identifient comme tels, ce qui témoigne d'un moins grand optimisme et d'une plus grande fatigue de la main-d'oeuvre canadienne par rapport au reste du monde. Environ un quart (28 %) des Canadiens estiment que leur entreprise répond à leurs besoins en matière de bien-être émotionnel (contre 36 % à l'échelle mondiale), et seulement 26 % disent que leur entreprise répond à leurs besoins en matière de bien-être physique (contre 34 % à l'échelle mondiale).

« Les Canadiens se sont adaptés et sont rapidement devenus des travailleurs productifs n'importe où », constate Janet Krstevski, directrice générale et responsable du programme Talent & Organisation / Potentiel humain au Canada chez Accenture. « Cependant, l'état de santé mentale des Canadiens est préoccupant et, en tant que leaders responsables, nous devons faire progresser le dialogue sur l'avenir du travail pour qu'il ne soit pas uniquement axé sur le lieu de travail, mais également sur ce qui stimule la productivité, le bien-être et la résilience des travailleurs. »

Le rapport révèle que ce qui différencie les travailleurs canadiens qui sont productifs partout (41 %) de ceux qui sentent déconnectés et insatisfaits (11 %), ce n'est pas le stress, mais le fait qu'ils disposent des bonnes ressources au niveau individuel et organisationnel pour les aider à être productifs partout. Ces ressources vont de l'autonomie professionnelle et d'une bonne santé mentale à un leadership favorable et à une organisation numériquement mature.

De plus, les entreprises qui permettent à une main-d'oeuvre résiliente d'être plus productive et en meilleure santé partout en retirent également des avantages financiers : 56 % des entreprises canadiennes à forte croissance de revenus ont déjà mis en place des modèles de productivité en tout lieu.

« Les personnes qui ont la possibilité de travailler dans un modèle hybride sont plus à même de gérer les problèmes de santé mentale, ont des relations de travail plus solides et prévoient de rester longtemps dans leur entreprise », ajoute madame Krstevski. « Alors que les discussions sur l'avenir du travail continuent d'être au coeur des préoccupations des entreprises, il est impératif de comprendre comment les dirigeants peuvent maximiser le potentiel de leurs employés, quel que soit leur lieu de travail. »

Alors que les dirigeants responsables examinent les différentes options qui s'offrent à leur main-d'oeuvre, ils doivent aller au-delà d'une focalisation sur l'emplacement physique pour façonner un avenir du travail qui offrira à leurs collaborateurs les ressources dont ils ont besoin pour être productifs en tout lieu. Accenture recommande aux entreprises d'envisager ces actions spécifiques :

Adopter des pratiques de ressources humaines modernes - Le monde qui nous entoure a changé, et les politiques et pratiques de ressources humaines doivent évoluer. Développez une stratégie qui garantit que les travailleurs sont Net Better Off - à travers six dimensions du lieu de travail, notamment relationnelles, physiques, émotionnelles et mentales - lors de leur transition vers de nouveaux espaces de travail, équipes et rôles.





- Le monde qui nous entoure a changé, et les politiques et pratiques de ressources humaines doivent évoluer. Développez une stratégie qui garantit que les travailleurs sont Net Better Off - à travers six dimensions du lieu de travail, notamment relationnelles, physiques, émotionnelles et mentales - lors de leur transition vers de nouveaux espaces de travail, équipes et rôles. Concevoir le travail autour des personnes - Les entreprises doivent reconnaître et répondre à tous les besoins de chaque type de travailleur. Les entreprises qui favorisent la sécurité psychologique et physique encouragent également la confiance.





- Les entreprises doivent reconnaître et répondre à tous les besoins de chaque type de travailleur. Les entreprises qui favorisent la sécurité psychologique et physique encouragent également la confiance. Développer la maîtrise du numérique - Les entreprises qui maîtrisent le numérique enregistrent une plus forte croissance de leurs revenus et sont plus susceptibles d'être considérées comme un lieu de travail agréable. Concentrez-vous sur la conception de parcours de compétences et d'apprentissage sur mesure qui répondent aux besoins de tous les segments de la main-d'oeuvre.





- Les entreprises qui maîtrisent le numérique enregistrent une plus forte croissance de leurs revenus et sont plus susceptibles d'être considérées comme un lieu de travail agréable. Concentrez-vous sur la conception de parcours de compétences et d'apprentissage sur mesure qui répondent aux besoins de tous les segments de la main-d'oeuvre. Diriger avec humanité - Les dirigeants responsables créent des environnements dans lesquels un conseil d'administration moderne, le PDG et l'ensemble de la direction travaillent ensemble, où qu'ils soient.

Pour en savoir plus sur ce rapport, consultez le site https://www.accenture.com/us-en/insights/consulting/future-work

À propos de l'étude

Accenture Research a mené une enquête au cours du mois de mars 2021 auprès de 9 326 travailleurs internationaux dans les pays suivants : Australie, Brésil, Canada, Chine, France, Allemagne, Japon, Singapour, Suède, Royaume-Uni et États-Unis et dans les secteurs suivants : Banque/assurance/marchés des capitaux, haute technologie, vente au détail, biens et services à la clientèle, secteur public, santé, communications et médias, services publics, énergie et sciences de la vie.

L'analyse de la recherche a été menée comme suit :

Regroupements de la main-d'oeuvre : Les travailleurs ont été classés en quatre groupes distincts en fonction de leurs réponses aux éléments des échelles de productivité et de bien-être. Les travailleurs « productivité sur le lieu du travail uniquement » sont ceux qui ont obtenu un pointage moyen de 3,5 ou plus sur l'échelle de productivité sur le lieu de travail et un pointage moyen inférieur à 3,49 sur l'échelle de productivité à distance. Les travailleurs « productivité à distance uniquement » ont été classés comme ceux qui ont obtenu un pointage moyen de 3,5 ou plus sur l'échelle de productivité à distance et inférieur à 3,49 sur l'échelle de productivité sur site. Les « travailleurs productifs partout (hybrides) » ont été classés sur la base de pointages moyens de 3,5 ou plus sur les échelles de productivité à distance et sur le lieu du travail. Enfin, le « groupe non productif » était constitué de ceux qui avaient obtenu un pointage moyen inférieur à 3,49 sur les deux échelles de productivité.



Les mentalités de la main-d'oeuvre ont été dérivées après avoir évalué les sentiments de la main-d'oeuvre sur plus de 140 questions et regroupées en 4 mentalités principales en utilisant une analyse factorielle et un test de fiabilité.



Pour mieux comprendre ce qui détermine la productivité et la santé des travailleurs sur le lieu de travail et à distance, nous avons effectué une analyse de régression hiérarchique de 18 variables organisationnelles, en tenant compte des différences individuelles telles que l'âge, l'ancienneté, le secteur, la géographie et le sexe. Les résultats présentés sont ceux qui étaient statiquement significatifs lorsque la productivité a régressé sur les ressources organisationnelles.



Un test ANOVA a été effectué pour déterminer les différences de ressources organisationnelles entre nos groupes de travailleurs, en se concentrant sur les différences entre notre groupe de travailleurs productifs partout et ceux qui estiment ne pas pouvoir être productifs sur place ou à distance. Les différences statistiquement significatives entre les 18 variables testées sont signalées.



Enfin, nous avons évalué les perceptions de la performance de l'entreprise et corrélé les pointages Net Better Off (voir le rapport Care to Do Better) et les groupes d'employés avec la croissance des revenus sur trois ans.

À propos d'Accenture

Accenture est une entreprise mondiale de services professionnels dotée de capacités de pointe dans les domaines du numérique, de l'infonuagique et de la sécurité. Alliant une expérience inégalée et des compétences spécialisées dans plus de 40 secteurs, nous offrons des services en stratégie et services-conseils, interactivité, technologies et opérations, tous propulsés par le plus grand réseau de centres de technologies de pointe et d'opérations intelligentes au monde. Chaque jour, nos 569 000 employés concrétisent notre promesse à l'égard des technologies et de l'ingéniosité humaine, au service de nos clients situés dans plus de 120 pays. Nous maîtrisons la puissance du changement pour créer une valeur et un succès partagés par nos clients, nos employés et nos collectivités. Consultez notre site Web : www.accenture.com.

Le programme Talent & Organisation / Potentiel humain d'Accenture met en relation les personnes et la technologie afin de libérer l'ingéniosité humaine et de favoriser le changement dans toute l'entreprise. Pour en savoir plus, visitez le site https://www.accenture.com/us-en/services/talent-organization-human-potential-index

