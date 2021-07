/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce importante en matière de logement a la region de Durham/





OSHAWA, ON, le 20 juill. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada fera une annonce importante en matière de logement.

Les médias sont invités à se joindre à Adam Vaughan, secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et député de Spadina-Fort York, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, Ryan Turnbull, député de Whitby, et John Henry, Président régional, Le Conseil régional de Durham, pour l'annonce.

Date : Le 21 juillet 2021



Heure : 9 h HDE



Lieu : Durham Regional HQ 605 Rossland Rd E, Whitby, ON L1N 6A3

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Communiqué envoyé le 21 juillet 2021 à 07:00 et diffusé par :