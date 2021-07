/R E P R I S E -- Avis aux médias - Annonce de financement au sujet de la revitalisation des lois autochtones/





OTTAWA, ON, le 20 juill. 2021 /CNW/ - L'honorable David Lametti, C.P., c.r., ministre de la Justice et procureur général du Canada, l'honorable Patty Hajdu, C.P., ministre de la Santé et Peter Fragiskatos, député de London-Centre-Nord (Ontario) feront une annonce de financement liée à l'appel à l'action no 50 de la Commission de vérité et réconciliation. Ils seront accompagnés de Jula Hughes, doyenne et professeure à la faculté de droit Bora-Laskin de l'Université Lakehead, de la professeure Nancy Sandy, LL.B, LL.M, Université Lakehead et du grand chef Joel Abram de l'Association des Iroquois et des Indiens alliés.

Date : Le mercredi 21 juillet 2021



Heure : 10 h 15 (HE)

