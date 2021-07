ELEVATOR MARQUE SON 20E ANNIVERSAIRE AVEC UNE NOUVELLE IDENTITÉ DE MARQUE ET UNE EXPANSION DE SES SERVICES





Pour célébrer ses 20 ans d'activité, l'entreprise Canadienne de relations publiques ELEVATOR (Elevator Communications Inc) lancera une nouvelle identité de marque, solidifiant son approche unique des relations publiques prouvant qu'elles sont bien plus que la distribution d'un communiqué de presse.

ELEVATOR est heureux de présenter le concept d'« architectes du message ». En effet, après des années à bâtir sa notoriété fondée sur la « création du message parfait », l'agence continue à se donner pour mission d'assister les entreprises qui cherchent à positionner plus distinctement leurs produits et services. Pour ELEVATOR, il s'agit de créer le bon message, pour les bons canaux, pour le bon public.

« Notre nouvelle identité de marque est conçue pour intégrer notre approche des relations publiques que nous comparons à celle de l'architecture », explique Melanie Rego, Présidente, ELEVATOR. « Elle évoque un sentiment de connectivité et d'interaction. L'établissement de relations solides à tous les niveaux est au coeur de notre entreprise et le nouveau logo reflète cette connexion harmonieuse; ce lien parfait. Nous sommes prêts à présenter un modèle de réussite et à affirmer notre position sur le marché et dans ce monde. »

À ce jour, la majorité des clients collaborent avec ELEVATOR pour ses services de « RP » et constatent par la suite qu'ils recherchent une approche créative pour développer la notoriété de leur marque. La nouvelle identité de marque d'ELEVATOR consolide la mission de l'entreprise, à savoir d'offrir des « nouvelles RP ». En effet, grâce à son expertise dans ce domaine, ELEVATOR élabore le message parfait et choisit les meilleurs canaux pour l'amplifier. La stratégie et l'exécution de contenus sur les réseaux sociaux, l'évènementiel et le marketing expérientiel, la gestion de communauté, l'adaptation en français (et récemment en espagnol) et l'amplification payante font désormais partie des services de l'entreprise en raison du modèle nouvellement défini de « nouvelles RP » d'ELEVATOR.

Les fondements d'ELEVATOR en relations publiques servent souvent à obtenir un siège de consultant avec la haute direction de ses clients. L'intention est de continuer à bâtir sur ces bases solides, en acceptant chaque opportunité de se connecter avec des responsables marketing pour présenter une proposition de relations publiques plus stratégique conçue pour dépasser leurs attentes.

La liste des clients actuels d'ELEVATOR est composée des secteurs suivants : voyage et technologie; nutraceutiques; soins de la peau et produits capillaires; vente au détail; chemin de fer; alcool; chocolat; mode et habillement; et produits chimiques. Nos expériences passées nous ont amenées à travailler pour les industries suivantes: produits de consommation courante, cosmétiques, cannabis, appareils électroménagers et meubles; chaussures et accessoires. L'entreprise aspire à s'imposer dans les domaines pharmaceutiques et immobiliers entre autres, tout en renforçant sa position dans l'industrie de l'art de vivre et de la santé.

« Le 20 juillet a marqué notre 20e anniversaire et je suis vraiment excitée par les projets à venir!! Je fais partie d'une équipe de direction mais aussi d'une équipe globale qui jouent un rôle si important pour assister nos clients, locaux et internationaux, à se développer grâce à notre approche de « nouvelles RP », raconte Melanie.

Avec des bureaux à Montréal, Toronto et Calgary, l'entreprise envisage d'autres marchés dans le cadre de sa stratégie de croissance quinquennale. Pour plus d'informations, visitez http://www.elevatorinc.com ou la page Instagram @elevatorinc.

À propos d'ELEVATOR

ELEVATOR est une agence boutique de relations publiques non conventionnelle avec des bureaux à Toronto, Montréal et Calgary. Elle a été fondée en 2001 par Melanie Rego avec pour volonté de travailler mieux, en s'entourant des personnes les plus talentueuses, pour les meilleurs clients et dans l'environnement le plus amusant dans le monde fou des relations publiques. ELEVATOR propose une approche de « nouvelles relations publiques »; à partir de son expertise en relations publiques, ELEVATOR met à disposition les meilleurs canaux et services pour amplifier les messages de ses clients. Pour plus d'informations, visitez http://www.elevatorinc.com ou la page Instagram @elevatorinc.

