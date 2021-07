L'incertitude des employés canadiens à l'égard des plans de retour au travail contribue à la détérioration de leur santé mentale





Solutions Mieux-être LifeWorks, important fournisseur de solutions de mieux-être global axées sur la technologie, a publié aujourd'hui son rapport mensuel de l'Indice de santé mentaleMC, révélant pour un quinzième mois consécutif un score de santé mentale négatif au pays. En juin, le score à l'Indice de santé mentaleMC s'établit à -10,7, comparativement au score de référence antérieur à la pandémie.

En juin, l'enquête montre que, bien que de nombreuses organisations aient commencé à élaborer des stratégies de retour au travail, un pourcentage important des Canadiens veulent qu'on leur communique plus clairement les plans de réouverture des bureaux. Un quart (25 pour cent) des Canadiens n'ont pas une idée claire du plan de retour au travail de leur employeur, tandis que 12 pour cent ne croient pas que leur employeur a un plan. Ces groupes obtiennent les scores de santé mentale les plus bas (-17,9 et -14,9 respectivement), comparativement à ceux des employés qui affirment avoir une idée claire du plan de leur employeur. L'examen des attentes des employés à l'égard du retour au travail révèle ce qui suit :

Plus du tiers (38 pour cent) des employés s'attendent à ce que leur employeur exige que tous les employés retournent travailler dans l'environnement d'avant la pandémie;

Dix-sept pour cent croient que leur employeur leur permettra de poursuivre le télétravail;

Quatorze pour cent s'attendent à travailler sur place, à leur bureau, au moins une certaine partie du temps;

Seulement six pour cent croient qu'ils pourront choisir leur lieu de travail.

« Alors que les environnements de travail offrant de la souplesse et une formule hybride sont devenus partie intégrante de la vie quotidienne, une autre transition au travail est toutefois susceptible d'augmenter la tension mentale des Canadiens en emploi », affirme Stephen Liptrap, président et chef de la direction. « Maintenant qu'on envisage l'avenir post-pandémie, les organisations devraient penser à placer le mieux-être au coeur de leur culture. Pour ce faire, elles doivent donc continuer à prioriser la santé mentale des employés en faisant preuve d'empathie, en communiquant clairement avec eux et en leur offrant d'excellentes ressources en santé mentale. »

Le statut vaccinal a une incidence sur le mieux-être mental des Canadiens

En avril 2021, plus de la moitié (55 pour cent) des Canadiens ont déclaré que la vaccination contre la COVID-19 ou l'atteinte d'une immunité vaccinale améliorerait le plus leur perception de l'avenir. En juin 2021, l'enquête a révélé que les participants qui affirment être partiellement vaccinés contre la COVID-19 obtiennent le score de santé mentale le plus favorable (-9,3). On observe le score le moins favorable (-15,7) auprès des participants qui ne sont pas vaccinés, mais qui ont l'intention de se faire vacciner. De plus, on note que ceux qui ne sont pas vaccinés et qui ne comptent pas se faire vacciner présentent le pire score relatif à l'isolement (-18,9).

« Depuis le début de la pandémie, l'incertitude qui persiste suscite des sentiments d'anxiété et une diminution de l'optimisme chez les Canadiens », mentionne Paula Allen, directrice mondiale et première vice-présidente, Recherche et mieux-être global. « Alors que l'allègement des restrictions se poursuit du fait de l'augmentation des taux de vaccination, on constate une amélioration de l'état d'esprit chez les gens entièrement et partiellement vaccinés. Bien que ce soit encourageant, l'amélioration est fragile et les résultats se situent bien en dessous de ceux enregistrés avant la pandémie. Les mois à venir seront cruciaux. On doit retrouver un sentiment de contrôle et composer avec la tension mentale accrue qui est devenue monnaie courante. »

Le rapport complet de l'Indice de santé mentaleMC pour le Canada se trouve ici. Ce mois-ci, il comprend des renseignements sur la tension mentale subie par les étudiants, l'incidence de la pandémie sur les enfants, et plusieurs autres sujets.

À propos de l'Indice de santé mentaleMC

L'enquête mensuelle de Solutions Mieux-être LifeWorks a été menée en ligne entre le 28 mai et le 4 juin 2021 auprès de 3 000 répondants au Canada, en anglais et en français. Tous les répondants résident au Canada et étaient employés au cours des six mois précédents. Les données ont été pondérées statistiquement pour assurer que la composition régionale et hommes-femmes de l'échantillon est représentative de cette population. L'Indice de santé mentaleMC est publié une fois par mois depuis le mois d'avril 2020, et compare les scores obtenus aux données de référence recueillies en 2017, 2018 et 2019.

À propos de Solutions Mieux-être LifeWorks

Solutions Mieux-être LifeWorks est un chef de file mondial en solutions technologiques oeuvrant auprès de clients qui souhaitent favoriser le mieux-être global de leurs employés tout en renforçant leur résilience organisationnelle. En veillant au mieux-être des gens, nous contribuons au succès des entreprises. Nos solutions portent sur l'aide aux employés et à la famille, la santé et le mieux-être, la reconnaissance, l'administration des régimes de retraite et d'assurance collective, les services-conseils en régimes de retraite et en finances, et les services en actuariat et en placements. Solutions Mieux-être LifeWorks compte au-delà de 7 000 employés au service de plus de 24 000 organisations clientes dans plus de 160 pays. Elle est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : LWRK). Pour de plus amples renseignements, visitez le site lifeworks.com.

ID-CORP, ID-MH

Communiqué envoyé le 21 juillet 2021 à 06:05 et diffusé par :