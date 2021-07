C'est le Jour des camps Tim Hortons®! Célébrez avec nous le 30e anniversaire de cette campagne transformatrice qui a permis d'amasser plus de 212 millions de dollars pour soutenir les jeunes issus de milieux défavorisés





Aujourd'hui seulement, la totalité des recettes des ventes de café chaud et de TimGlacé sera versée aux Camps de la Fondation Tim Hortons, qui offrent à des jeunes issus de milieux défavorisés un programme éducatif pluriannuel dans l'un des sept Camps Tim Hortons en Amérique du Nord et via le programme de Cyber-Camp.





Grâce au Jour des camps, 212 millions de dollars ont été amassés jusqu'à maintenant. Plus de 300 000 jeunes âgés de 12 à 16 ans ont pu bénéficier d'un programme d'apprentissage rigoureux et axé sur les forces, pour croire en leur potentiel et prendre leur avenir en main.

TORONTO, le 21 juill. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, les propriétaires de restaurant Tim Hortons d'un océan à l'autre célèbrent le 30e anniversaire du Jour des camps. La totalité des recettes des ventes de café chaud et de TimGlacé sera versée au profit des Camps de la Fondation Tim Hortons.

Au cours des trois dernières décennies, le Jour des camps est devenu l'une des journées les plus importantes de l'année chez Tim Hortons. Il a permis de recueillir plus de 212 millions de dollars pour aider plus de 300 000 jeunes issus de milieux défavorisés.

Le modèle d'apprentissage des Camps Tim Hortons est rigoureux et fondé spécifiquement sur les forces et les besoins uniques des campeurs. Les participants développent des compétences telles que le leadership, la persévérance et le sens des responsabilités, ainsi que les moyens d'élargir leurs perspectives.

Comme invité des restaurants Tim Hortons, vous pouvez contribuer au Jour des camps de différentes façons aujourd'hui :







Vous pouvez passer une commande de café chaud ou de TimGlacé en restaurant ou sur notre appli, et venir la chercher sur place ou la faire livrer;





Vous pouvez vous procurer des contenants Tim à la 12, qui comprennent l'équivalent de 12 cafés de petit format, des gobelets, des godets de produits laitiers et des sachets d'édulcorant (les recettes issues des ventes seront également versées à la Fondation);





Vous pouvez faire un don de 2 $ pour obtenir un bracelet du Jour des camps, offert en quatre couleurs vives (la totalité des recettes nettes sera versée aux Camps Tim Hortons);





Vous pouvez arrondir le montant de votre commande au dollar supérieur en restaurant ou sur l'appli Tim Hortons (la totalité de la différence sera versée aux Camps Tim Hortons); ou





Vous pouvez faire un don unique ou mensuel en ligne en tout temps au www.campstimhortons.com ou sur l'appli mobile.

« Prendre soin des communautés que nous servons et les soutenir est au coeur de la mission de Tim Hortons. Il est tellement inspirant de voir comment les 1 500 propriétaires de restaurant dans tout le Canada et leurs membres d'équipe soutiennent fièrement le Jour des camps chaque année. Joignez-vous à nous aujourd'hui et achetez un café pour nous aider à faire de ce Jour des camps le plus marquant jusqu'à maintenant », a déclaré Axel Schwan, président de Tim Hortons.

Le tout a commencé par une campagne de financement organisée par les propriétaires de restaurant Tim Hortons du Canada atlantique, qui ont décidé de verser la totalité des recettes des ventes de café d'une journée pour soutenir les jeunes de leur communauté. En 1991, grâce à la participation de propriétaires partout au pays, la campagne est devenue nationale et a pris le nom de « Jour des camps du Canada ».

« En tant que propriétaire d'un restaurant Tim Hortons et membre de l'équipe des Camps de la Fondation Tim Hortons, je suis très fier de constater la réussite du Jour des camps et de pouvoir aider tant de jeunes à réaliser leur plein potentiel », a déclaré Graham Oliver, président des Camps de la Fondation Tim Hortons.

« Ces jeunes inspirants de partout au pays et de tous les horizons représentent l'avenir du Canada, et il est incroyable de voir toute l'aide que nous pouvons leur apporter par le simple fait d'acheter un café. »

Nous avons rencontré huit anciens campeurs et campeurs actuels des Camps Tim Hortons pour en savoir plus sur leur histoire et sur la façon dont leur expérience au camp a transformé leur quotidien. Découvrez les histoires des campeurs Aimen, Zakary-Georges, Maxwell, Leo, JiYu, Gustavo, Catherine et Antonio dans la salle de presse de Tim Hortons.

À propos de Tim Hortons

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, les cafés Deux-DeuxMC, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons. Cela fait maintenant 55 ans que Tim Hortons ravit le coeur et satisfait les goûts des gens d'ici. Tim Hortons est la plus importante chaîne de restaurants oeuvrant dans l'industrie de la restauration rapide au Canada, et ses restaurants servent plus de 5 millions de tasses de café par jour. Au Canada, 80 % de la population se rend à l'un des quelque 4 000 restaurants Tim Hortons du pays au moins une fois par mois. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs, wraps, soupes et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 4 800 restaurants au Canada, aux États-Unis et dans le monde. Pour en savoir plus sur Tim Hortons, veuillez consulter le www.timhortons.ca.

À propos des Camps de la Fondation Tim Hortons

Les Camps de la Fondation Tim Hortons®, organisme à but non lucratif, ont été fondés en 1974 afin d'aider les jeunes à élargir leur champ de possibilités. Véritables chefs de file dans le développement des jeunes, les Camps de la Fondation Tim Hortons accueillent des participants de 12 à 16 ans provenant de ménages à faible revenu et à une période déterminante de leur vie, pour les aider à décider ce qu'ils deviendront à l'âge adulte. Ils offrent un programme de camps pluriannuel permettant à ces jeunes de développer leur leadership, leur persévérance et leur sens des responsabilités, afin de les amener à croire en leur potentiel. Durant l'année, au moyen de programmes estivaux et scolaires dans ses sept emplacements en Amérique du Nord, l'organisme appuie les jeunes afin qu'à leur retour à la maison, ils puissent poursuivre des études postsecondaires, réussir au travail et contribuer positivement à leur communauté. À ce jour, plus de 300 000 jeunes ont participé à un camp de la Fondation, sans frais ni pour eux ni pour leur famille. Pour en savoir plus sur les Camps de la Fondation Tim Hortons®, veuillez consulter le www.campstimhortons.com.

