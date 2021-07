Les Aliments Maple Leaf célèbre la Journée nationale du hot-dog avec une mise à jour des « règles d'étiquette canadiennes pour les hot-dogs »





Un nouveau sondage conclu juste à temps pour le 21 juillet indique qu'au Canada, on préfère les saucisses fumées grillées et garnies de ketchup

MISSISSAUGA, ON, le 21 juill. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, les Aliments Maple Leaf, fabricant des saucisses fumées Natural Top DogsMC Maple Leaf, a publié un guide des « Règles d'étiquette canadiennes pour les hot-dogs » mis à jour afin d'aider les Canadiens à recommencer graduellement à se réunir et à fraterniser à l'extérieur pour célébrer la Journée nationale du hot-dog (21 juillet) et tout au long du mois de juillet, Mois national du hot-dog.

Au cours de l'été 2019, les Aliments Maple Leaf a publié le tout premier guide sur les Règles d'étiquette canadiennes pour les hot-dogs, ce dont les Canadiens se sont délectés. Maintenant, après une longue période d'isolement social et de repas de hot-dogs solitaires, les Aliments Maple Leaf a émis une mise à jour des règles d'étiquette pour les hot-dogs afin d'aider les Canadiens à éviter un « franc faux pas » lorsqu'ils soupent avec leurs amis à l'occasion de leurs barbecues d'été.

« Chez les Aliments Maple Leaf, nous connaissons la passion que les Canadiens réservent aux hot-dogs, affirme Janet Riley, vice-présidente, Communications chez les Aliments Maple Leaf, surnommée la bonne Fée des saucisses fumées. Au cours de l'année passée, au Canada, on a acheté près d'un milliard de saucisses fumées* au détail - c'est donc dire qu'on les affectionne sérieusement. Par conséquent, nous voulons offrir aux Canadiens des conseils afin qu'ils profitent pleinement de leurs saucisses fumées bien-aimées. »

Il convient de noter que, bien que les Canadiens et les Américains partagent une frontière et une prédilection pour des aliments semblables, une nouvelle recherche révèle une nette distinction lorsqu'il s'agit des garnitures qu'ils préfèrent sur leurs hot-dogs. Il est clair que les Canadiens privilégient le ketchup sur leurs saucisses fumées (45 pour cent)**, tandis que les données du National Hot Dog and Sausage Council montrent que les Américains préfèrent nettement la moutarde.***

Néanmoins, les Canadiens et les Américains conviennent que le goût des saucisses fumées est à son meilleur lorsqu'il provient directement du barbecue. Cinquante-neuf pour cent des Canadiens disent que la cuisson au barbecue est leur méthode préférée, tandis que la deuxième méthode préférée est de faire bouillir les saucisses fumées (19 pour cent)**, suivie de la cuisson au four à micro-ondes qui n'est privilégiée que dans six pour cent des cas.**

« Même si les Canadiens et les Américains ne préfèrent pas les mêmes choix de garnitures, les deux nations partagent un amour indéniable pour les hot-dogs, » explique Mme Riley.

Les règles d'étiquette préparées par les Aliments Maple Leaf approuvent l'utilisation de sauce brune et de fromage en grains sur les hot-dogs et soulignent s'il est approprié de manger des hot-dogs lorsqu'on porte des mitaines et des gants, au Canada. « Les hot-dogs sont le summum des aliments à main, énoncent les règles d'étiquette. De plus, manger avec les mains représente la méthode la plus respectueuse de l'environnement. »

Malgré la politesse naturelle des Canadiens, ces derniers ne devraient pas se sentir obligés de manger en prenant de toutes petites bouchées ou de faire semblant de ne plus avoir faim, lorsqu'ils savourent une vénérable saucisse fumée. « La limite recommandée est de cinq à six bouchées pour un hot-dog ordinaire, tandis que huit à 10 bouchées sont acceptables pour un hot-dog « jumbo » au stade de baseball, » explique la règle d'étiquette.

Dans la catégorie des « choses à éviter », les gens ne devraient pas se soucier d'envoyer un mot de remerciement après un repas qui comprend des hot-dogs. Un texte simple convient parfaitement, mais il n'est pas nécessaire ou attendu. En outre, un hot-dog ne devrait jamais être qualifié de sandwich. Selon les règles de l'étiquette, « les saucisses fumées sont sacrées au Canada, qu'elles se trouvent dans un pain à hot-dog ou pas. Mais un sandwich sans pain, ça ne représente que - eh bien, des ingrédients. »

Madame Riley, ancienne présidente et « bonne Fée des saucisses fumées » qui a siégé au National Hot Dog and Sausage Council à Washington DC pendant 25 années, est spécialiste de la culture du hot-dog et elle met maintenant son savoir et l'aspect fantaisiste du hot-dog au service du Canada et des Aliments Maple Leaf, où elle peut être interviewée par les médias au sujet des nouvelles règles améliorées d'étiquette du hot-dog ou de tous les faits concevables par rapport à l'histoire, aux traditions, à la nutrition ou à la préparation du hot-dog.

*Total exact : 916 289 725, source : Nielsen MarketTrack, échelle nationale et T.-N., épiceries, pharmacies et grandes surfaces, 52 dernières semaines prenant fin le 22 mai 2021

**Statistiques fondées sur une étude menée auprès de 810 Canadiens consommateurs de viande qui ont consommé des saucisses fumées au cours des trois derniers mois (mai 2021 à juillet 2021) créée pour les Aliments Maple Leaf, conçue et programmée à l'interne en utilisant un logiciel Questionpro, à l'aide d'un échantillonnage fourni par Delvinia Asking Canadians.

***National Hot Dog and Sausage Council

À propos des Aliments Maple Leaf

Les Aliments Maple Leaf Inc. (les « Aliments Maple Leaf ») est une entreprise carboneutre dont la vision est d'être l'entreprise de produits protéinés la plus durable sur terre en fabriquant de façon responsable des produits alimentaires sous des marques nationales comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural Selections Maple Leaf®, Schneiders®, Country NaturalsMD Schneiders®, MinaMD, Greenfield Natural Meat Co.MC, Lightlife® et Field RoastMC. Les Aliments Maple Leaf emploie environ 13 500 personnes et exerce ses activités au Canada, aux États Unis et en Asie. Le siège social de l'entreprise se trouve à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

SOURCE Les Aliments Maple Leaf Inc.

Communiqué envoyé le 21 juillet 2021 à 04:30 et diffusé par :