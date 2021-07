Hyundai Mobis utilise des ondes cérébrales dans la technologie ADAS pour la première fois au monde





- La nouvelle technologie, « M. Brain », détecte l'état du conducteur grâce à ses ondes cérébrales et réduit les accidents de voiture causés par la somnolence ou la négligence.

- Elle sera testée dans les services de transport public de bus à Gyeonggi-do et élargira le champ d'application de la biotechnologie aux villes connectées et aux véhicules spécialement conçus à cet effet.

SÉOUL, Corée du Sud, 21 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Après trois ans de recherches, Hyundai Mobis (KRX: 012330) a finalement réussi à développer M. Brain, une nouvelle technologie de soins de santé basée sur la mesure des ondes cérébrales. Cette réussite fait l'objet d'une grande attention en raison car il s'agit de la première application de cette technologie de mesure des ondes cérébrales à l'industrie automobile. Parmi les autres biosignaux, la mesure des ondes cérébrales est connue pour être l'une des technologies les plus avancées et les plus difficiles à utiliser.

M. Brain est capable d'identifier l'état d'un conducteur en temps réel en détectant les ondes cérébrales autour de ses oreilles à l'aide de capteurs portés tels des oreillettes. La clé se cache dans la technologie logicielle qui analyse et détermine les données provenant des ondes cérébrales. Hyundai Mobis s'est engagé dans la R&D et a même adopté la technique de l'apprentissage automatique pour interpréter les signaux des ondes cérébrales.

M. Brain peut également être associé à une application pour smartphone et lancer un signal d'alerte lorsque le conducteur perd son attention. Cette technologie de prévention des accidents fournit également des alertes pour les différents organes sensoriels, tels que la vue (LED autour du siège du conducteur), le toucher (siège vibrant), l'audition (haut-parleur sur l'appui-tête), etc.

Hyundai Mobis prévoit d'appliquer diverses technologies de biosanté aux transports en commun afin de contribuer à la sécurité publique. M. Brain sera donc d'abord testé dans les bus publics de Gyeonggi-do.

Le marché mondial des soins de santé à bord des véhicules a maintenant franchi une première étape. Des technologies de mesure du rythme cardiaque ou de suivi oculaire sont introduites. En attendant, la technologie basée sur les ondes cérébrales présente un potentiel de développement infini car elle est capable de mesurer des quantités massives de données, c'est pourquoi M. Brain de Hyundai Mobis est considéré comme une technologie innovante.

Hyundai Mobis montre qu'elle réalise des progrès dans le développement d'une technologie de santé pour la conduite autonome à l'aide de biosignaux. Lors du CES de 2018, l'entreprise a présenté le DDREM (Departed Driver Rescue & Exit Maneuver), qui oeuvre à la prévention des accidents survenant à la suite d'une somnolence au volant. Hyundai Mobis a ensuite réussi à mettre au point le système de surveillance oculaire DSW (Driver State Warning) en 2019 et le système ROA (Rear Occupant Alert) pour détecter les nourrissons sur la banquette arrière à l'aide d'un radar l'année dernière.

À propos de Hyundai Mobis

Hyundai Mobis est le 7e plus grand fournisseur automobile. Fondée en 1977 et basée à Séoul, en Corée, la société Hyundai Mobis a pour objectif de devenir un partenaire technologique sur la durée pour les véhicules et les personnes.

Hyundai Mobis excelle dans les capteurs, la fusion de capteurs dans les contrôleurs et les capacités de conception de logiciels dans le contrôle de sécurité. Parmi ses produits figurent également divers composants d'électrification, des freins, des suspensions, des éléments de direction, des airbags, des feux et de l'électronique automobile.

Mobis compte actuellement plus de 30 000 employés et produit dans plus de 30 régions dans 10 pays. Outre son siège de recherche et développement en Corée, Mobis dispose de quatre centres technologiques en Allemagne, en Chine, en Inde et aux États-Unis.

