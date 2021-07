Biospectal obtient un financement de démarrage de 4 millions CHF mené par SeedLink, un investisseur dans le domaine de la santé numérique.





La société de télémédecine et de biodétection utilisera son investissement pour développer son produit de mesure et de monitoring de la pression artérielle OptiBPtm et ses activités dans le monde entier.

Le Dr Fred St. Goar, MD, cardiologue interventionnel et inventeur renommé, et Tim Juergens, de SeedLink, sont nommés au conseil d'administration de Biospectal

LAUSANNE, Suisse et SAN FRANCISCO, 21 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Biospectal SA , société de logiciels de monitoring à distance des patients et de biodétection, a annoncé aujourd'hui la clôture d'un tour de table de 4 millions CHF ($4,3 millions de dollars) mené par SeedLink , investisseur dans le domaine de la santé numérique, avec des fonds supplémentaires de LabCorp , Athensmed , Privilege Ventures , basé en Suisse, et d'autres investisseurs européens et américains. Biospectal s'appuiera sur ces nouveaux fonds pour faire évoluer son application de monitoring de la pression artérielle sur smartphone OptiBPtm et sa technologie de plateforme de données dans le monde entier. Biospectal OptiBPtm pour Android a été lancé en version bêta publique en janvier 2021. Biospectal OptiBPtmpour iOS est actuellement en alpha et son lancement en bêta publique est prévu pour le second semestre 2021. Visionnez une courte vidéo sur le fonctionnement de Biospectal OptiBPtm ici .

"La technologie de Biospectal a la capacité de transformer le réseau mondial de smartphones en une plateforme connectée de monitoring de la pression artérielle de qualité clinique, qui transfère les capacités cliniques hors des cadres institutionnels traditionnels", a déclaré Eliott Jones, PDG et cofondateur de Biospectal. "Le financement que nous avons reçu va accélérer la trajectoire de croissance de Biospectal, tout comme les nominations au conseil d'administration de Biospectal du Dr Fred St. Goar, MD, cardiologue interventionnel de la Silicon Valley et innovateur influent dans le domaine des soins de santé, de Tim Juergens, directeur général et cofondateur de SeedLink, de William Hanlon de LabCorp et de Kustaa Piha, entrepreneur et investisseur prospère dans le domaine des technologies de la santé d'Athensmed."

Comment fonctionne Biospectal OptiBPtm

L'application OptiBPtm de Biospectal, de qualité médicale, utilise l'objectif optique de l'appareil photo d'un smartphone pour mesurer et enregistrer facilement la pression artérielle d'un utilisateur au bout de son doigt. Les algorithmes de Biospectal et les méthodes de capture du signal optique transforment les données capturées en valeurs de pression artérielle en 20 secondes environ, soit deux fois moins de temps qu'avec un brassard de pression artérielle classique. Grâce à OptiBPtmde Biospectal, toute personne dans le monde possédant un smartphone peut transformer son appareil en un moniteur connecté, intelligent et de qualité clinique, et ce, dans le temps nécessaire pour télécharger et installer une application. Les données d'OptiBPtm se connectent également de manière transparente avec les cliniciens pour soutenir les régimes de traitement qui aident à améliorer la santé et la qualité de vie. La technologie brevetée OptiBPtm de Biospectal remplace le brassard de tensiomètre traditionnel, obsolète et peu pratique, et apporte une mesure de la pression artérielle de qualité médicale au "point de contact" avec le patient, sans qu'il soit nécessaire d'utiliser un autre dispositif portable ou du matériel encombrant supplémentaire qui peut se casser ou doit être remplacé.

Selon le CDC, l'hypertension touche près de 46 % (100 millions) des adultes américains , et l' Organisation mondiale de la santé estime que 1,13 milliard de personnes dans le monde souffrent de cette maladie . Surnommée le "tueur silencieux", seule une personne sur cinq souffrant d'hypertension est sous contrôle.

"Je suis honoré de rejoindre le conseil d'administration de Biospectal. S'attaquer à la crise mondiale de l'hypertension par une surveillance plus fréquente et plus significative est devenu critique et plus important que jamais - un besoin que l'apparition de COVID-19 et la demande de solutions de télésanté n'ont fait qu'amplifier. Les gens ont besoin d'un moyen numérique facile à utiliser pour mesurer, surveiller, suivre et partager avec précision les données relatives à leur tension artérielle avec leur médecin. Biospectal est la première société que j'ai rencontrée dans le secteur de la surveillance à distance des patients à mettre sur le marché à l'échelle mondiale une technologie de monitoring de la pression artérielle accessible, sécurisée et centrée sur le client", a déclaré le Dr Fred St. Goar, MD. "OptiBPtm de Biospectal change la donne et promet d'avoir un impact énorme sur l'amélioration de l'accès et du traitement de l'hypertension."

Fondée en 2017 et soutenue par des subventions de la Fondation Bill & Melinda Gates, de Grands Défis Canada et d' Innosuisse La technologie brevetée de Biospectal a été développée et validée en partenariat avec le Centre suisse d'électronique et de microtechnique (CSEM) et représente plus de 10 ans de R&D en biodétection optique non invasive. Une récente étude de recherche clinique à grande échelle et indépendante, publiée par Scientific Reports in Nature, a validé la capacité de l'application OptiBPtm à mesurer la pression artérielle avec autant de précision qu'un brassard standard. De plus, en mai 2021, Biospectal a annoncé deux études mondiales indépendantes de recherche et de validation financées par la Fondation Bill & Melinda Gates et l'initiative Saving Lives at Birth de Global Grand Challenges Canada. Ces études renforcent la capacité de Biospectal à transformer le réseau mondial de smartphones en une plateforme connectée de surveillance de la pression artérielle de qualité clinique - démocratisant l'accès et apportant la puissance de la surveillance à distance des patients aux personnes et aux communautés du monde entier.

"Biospectal OptiBPtm est une technologie révolutionnaire qui permet un suivi des patients plus accessible et plus efficace afin de leur donner les moyens de contribuer et de participer au régime clinique de suivi et de gestion des maladies chroniques", a déclaré Tim Juergens, directeur général et cofondateur de SeedLink. La dynamique du "patient participatif" s'accélère et fait partie intégrante de la recherche et du paysage clinique. Biospectal répond à la demande croissante de solutions de télésanté et contribuera à améliorer la santé et la qualité de vie de millions de personnes et nous sommes enthousiastes à l'idée de soutenir le succès futur de Biospectal."

À propos de Biospectal

Biospectal SA est une société de logiciels de télémédecine et de biodétection axée sur la démocratisation mondiale du monitoring clinique. Nous permettons aux patients souffrant d'hypertension et aux consommateurs soucieux de leur santé de s'attaquer facilement à l'hypertension, le " tueur silencieux " et le premier problème de santé chronique dans le monde. L'application pour smartphone et la plateforme de données OptiBPtm de Biospectal supprime la barrière traditionnelle du brassard de tensiomètre et permet un suivi fréquent et intelligent de la pression artérielle via le bout du doigt appliqué à l'objectif de la caméra du smartphone. En mesurant optiquement le flux sanguin à travers la peau, notre algorithme propriétaire transforme les informations lumineuses en valeurs de pression artérielle. Désormais, toute personne possédant un smartphone peut bénéficier de la commodité d'un tensiomètre connecté à tout moment et en tout lieu.

Fondée en juillet 2017, Biospectal SA a son siège social à Lausanne, en Suisse, et dispose d'un bureau supplémentaire dans la Silicon Valley. La technologie brevetée et validée cliniquement de Biospectal a été développée en collaboration avec le Centre suisse d'électronique et de microtechnique CSEM et représente plus de 10 ans de R&D en biodétection optique non invasive. Lisez nos actualités , aimez-nous sur Facebook , suivez-nous sur Twitter , ou apprenez-en davantage sur https://www.biospectal.com.

À propos de SeedLink

SeedLink SL aide les fondateurs à mettre en place et à développer avec succès des solutions dans le domaine de la santé numérique, en mettant l'accent sur la thérapeutique numérique (DtX), les biomarqueurs numériques et les modèles commerciaux basés sur des plateformes. SeedLink s'engage dans les phases de pré-amorçage et d'amorçage en fournissant des fonds, des services et un soutien pratique, offrant l'expertise et le réseau de plus de 20 ans d'expérience dans les technologies de la santé, l'informatique, la mise en oeuvre de services partagés et s'appuyant sur un réseau de conseillers multidisciplinaires.

Toutes les marques commerciales utilisées dans le présent document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

