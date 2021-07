Legends Awaken figure dans la mise à jour du troisième anniversaire de Darkness Rises





Darkness Rises, le jeu de rôle (JdR) d'action mobile à la troisième personne, de Nexon America, célèbre son troisième anniversaire avec un contenu inédit, des événements anniversaires spéciaux, et de multiples récompenses, avec notamment un cadeau gratuit pour tous ceux qui se connectent dès aujourd'hui et jusqu'au 22 août 2021.

La mise à jour de Legends Awaken ajoute un nouveau contenu passionnant qui, tout en marquant le cap du troisième anniversaire, enrichit la tradition du jeu avec la nouvelle habileté Character Awakening, le nouveau Demonic Raid, le tout aussi nouveau Royal Kitty Pet, et plusieurs événements anniversaires qui permettent aux joueurs de participer à la célébration.

Nouvelles habiletés - Character Awakening : Permet aux personnages existants de surpasser leurs habiletés actuelles en débloquant de nouvelles habiletés et des traits Awakening puissants. Les habiletés Character Awakening améliorent la puissance globale des habiletés d'un personnage, qu'elle augmente jusqu'à atteindre les niveaux maximums d'habileté et d'optimisation.

Nouveau Demonic Raid : Tout en formant de nouvelles habiletés, les joueurs peuvent s'attaquer au tout nouveau raid coopératif en temps réel, en faisant équipe avec deux autres joueurs maximum, contre le tout dernier boss de haut niveau, Bakura, et s'emparer du tout nouvel équipement de haut niveau, de Rank L, fabriquer ainsi encore plus d'équipement de haut niveau grâce au butin des matériaux acquis, et gagner des récompenses bonus en jouant avec les membres de la guilde.

Evènements/Équipement : Pour aider les joueurs à renforcer leur dernière ligne de défense contre les commandants Demonic, participez aux événements à venir et au nouveau raid ; vous et votre équipe serez ainsi assurés d'avoir tous les atouts pour protéger le Mortal Plane de l'invasion de Bakura, tant que sa force n'est qu'à 30 %. Allez encore plus loin, et gagnez des Ailes exclusives en parcourant jusqu'au bout le Demonic Raid.

Outre le contenu du jeu Legends Awaken, la mise à jour offre également une série d'événements chronométrés et de récompenses, destinés aux joueurs qui se joindront à la célébration, avec notamment les événements anniversaires suivants :

Cadeau gratuit - Du 20 juillet au 22 août, tous les joueurs qui se connectent au jeu recevront un cadeau gratuit. Il leur suffira de se connecter pendant l'événement anniversaire ; le cadeau comprend deux armes Niveau 60 Rank S++

Événement de connexion du 3e anniversaire - À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 16 août, les joueurs qui se connecteront au jeu pendant plusieurs jours consécutifs recevront tout un assortiment d'or, de gemmes, de billets Pet Summon, de billets Gear Summon, de Rank S Refining Stones, de Rank S Jewels, et de Rank S Runes. Les joueurs qui se connectent pendant les sept jours complets recevront les récompenses précédentes plus un équipement Rank S++

Lucky spin - Du 20 juillet au 17 août, un événement roulette spécial aura lieu à Iron Guard Square, où les joueurs pourront gagner, une fois par jour, quatre types de pièces de monnaie à l'effigie du troisième anniversaire, qui pourront ensuite être vendues contre de l'or

Collection de costumes - Du 20 juillet au 17 août, les joueurs qui collectionnent toutes les parties d'un costume en particulier, appartenant au Costume Treasure Chest #9 se verront offrir une icône (un buff) pour ce personnage qui durera quatre semaines.

Événement de mission - Du 20 juillet au 17 août, les joueurs peuvent compléter certaines missions pendant la période attribuée, et gagner des points qui peuvent être échangés contre toute une gamme de nouveaux articles, dont des Rank L Awakening Stones, des billets de changement d'habileté Rank L, des Pet Eggs, des matériaux d'artisanat de haut niveau, et bien plus encore.

La mise à jour comporte également de tout nouveaux costumes Military Band, de nouvelles habiletés Awakening Link, et plus de 19 traits Awakening passifs sélectionnables, à choisir.

Pour participer aux festivités, les joueurs peuvent télécharger le jeu pour iOS ou Android. Pour en savoir plus sur Darkness Rises, rendez-vous sur : https://dr.nexon.com.

À propos de Darkness Rises https://dr.nexon.com/

Lancé en 2018, Darkness Rises est un JdR d'action révolutionnaire de nouvelle génération, créé par Nexon, qui combine des graphismes époustouflants, un gameplay immersif à la pointe de la technologie, et des combats acharnés entre boss que vous dirigerez dans la paume de vos mains. Avec des catégories uniques et des batailles magnifiquement rendues sur iOS et Android, Darkness Rises rassemble à ce jour plus de 23 millions de joueurs, 35 millions de personnages personnalisés, et 2,4 millions de quêtes accomplies depuis le lancement du jeu.

À propos de Nexon America Inc. https://www.nexon.com/

Fondée en 2005, la société Nexon America Inc. propose des jeux gratuits en ligne, exceptionnels et un support de jeu en direct, en tirant parti des atouts de NEXON Co., Ltd. (« Nexon ») pour les appliquer à un public occidental. Depuis plus d'une décennie, Nexon America soutient en continu des franchises emblématiques telles que MapleStory et Mabinogi, qui suscitent l'engouement des joueurs et battent des records de popularité. Forte de ses nouveaux projets en préparation, Nexon America fait preuve de l'esprit pionnier et innovant de sa maison-mère, avec son approche axée sur le joueur, tout en concevant les meilleures expériences de jeu possible pour le marché occidental.

