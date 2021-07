Prodigy Technovations annonce un exerciseur et un analyseur de protocole QSPI, SMI, SM Bus et JTAG





BANGALORE, Inde, le 21 juillet, 2021 /PRNewswire/ -- Prodigy Technovations Pvt. Ltd, basée à Bangalore, en Inde, présente PGY-QSPI-EX-PD , PGY-SMI-EX-PD , PGY-SMBus-EX-PD et PGY-JTAG-EX-PD . Ces exerciseurs de bus série et analyseurs de protocole sont destinés au développement d'interfaces pour les applications grand public, automobiles et 5G. PGY-EX-PD est une famille d'instruments de pointe qui permet aux ingénieurs de conception et de test de tester les conceptions QSPI, SMI (MDIO), SM Bus et JTAG en fonction de leurs spécifications en configurant PGY-EX-ED comme maître/esclave, en générant un trafic d'interface avec une capacité d'injection d'erreurs et en décodant les paquets de protocole. Cela permet aux ingénieurs de validation du silicium de caractériser et de valider l'interface dans un outil facile à utiliser et de réduire le temps de mise sur le marché. Ces produits améliorent les exerciseurs et les analyseurs de protocole I3C , SPMI , RFFE , I2C , SPI et UART déjà disponibles chez Prodigy Technovations.

Multidomain View dans le logiciel fournit une vue complète de l'activité du protocole de ces interfaces dans une seule interface graphique. L'utilisateur peut facilement configurer l'exerciseur pour générer du trafic en utilisant une interface graphique ou un script. Sur l'analyseur, l'utilisateur peut définir différentes conditions de déclenchement pour capturer l'activité spécifique du protocole et décoder la communication entre le maître et l'esclave. Les résultats décodés sont affichés dans une fenêtre de diagramme de temps et de liste de protocoles avec autocorrélation. Cet affichage complet des informations en fait le meilleur outil du secteur, offrant une solution facile à utiliser pour déboguer ces conceptions de bus série.

Caractéristiques principales de PGY- QSPI, JTAG , SMI et SM Exerciseur de bus et analyseur de protocole

Possibilité de le configurer en tant que maître/hôte et esclave/appareil

Générer des paquets de protocole différents

Injection d'erreurs telles que les erreurs CRC, les erreurs de parité et les erreurs ACK/NACK

Prise en charge du débit de données maximal

Scripting pour l'automatisation

Pour des informations détaillées sur les produits, visitez le site www.prodigytechno.com

Prodigy Technovations Pvt Ltd. est un membre contributeur de MIPI Alliance et membre de JEDEC, PCISig, SD Association.

Prix, disponibilité :

Le PGY- QSPI, JTAG , SMI and SM l'exerciseur de bus et l'analyseur de protocole sont désormais commandables. Les produits seront livrés dans un délai de 6 à 8 semaines. Pour l'évaluation et la tarification contact@prodigytechno.com

À propos de Prodigy Technovations

Prodigy Technovations est le principal fournisseur de solutions innovantes d'analyse de protocole pour les technologies courantes et émergentes telles que eMMC , SD , SDIO , UHS II , UFS2.0/3.0/4.0 Nous fournissons des solutions de décodage de protocole et de test de la couche PHY sur des équipements de test et de mesure. Les efforts continus de la société comprennent la mise en oeuvre réussie de solutions d'analyse de protocoles innovantes et complètes utilisant les dernières technologies matérielles.

Vidéo: https://mma.prnewswire.com/media/1577457/Silicon_Validation.mp4

Communiqué envoyé le 21 juillet 2021 à 01:35 et diffusé par :