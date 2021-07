Tigo Energy étend le portefeuille d'électronique de puissance au niveau du module pour les installateurs solaires dans le monde





Tigo Energy, Inc., le premier fournisseur d'électronique modulaire à puissance flexible (Module-Level Power Electronics, Flex MLPE) de l'industrie solaire, a annoncé aujourd'hui la disponibilité sur le marché mondial des dispositifs d'arrêt rapide (RSD) Tigo TS4-A-F et TS4-A-2F. La disponibilité étendue des deux produits apporte un soutien en matière de sécurité incendie pour les modules solaires de pointe jusqu'à 700 watts (Tigo TS4-A-F) et pour deux modules photovoltaïques jusqu'à 500 watts (Tigo TS4-A-2F). Avec cette version, et en incluant le Tigo TS4-A-O, Tigo dispose désormais d'une suite complète de produits disponibles dans le monde entier.

La plateforme Tigo Energy TS4 maximise les avantages des systèmes photovoltaïques pour les installateurs. Avec des installations sur tous les continents, de moins de 10kW à plus de 10MW, une installation en moins de 10 secondes par module, Tigo dispose d'un portefeuille de produits éprouvés, fiables et dignes de confiance dans le monde entier. En outre, les produits Tigo peuvent être raccordés avec plus de 300 modèles d'onduleurs provenant de vingt fournisseurs différents. La société a proposé des produits d'optimisation et d'arrêt rapide en Amérique du Nord et étend désormais cette gamme complète aux marchés internationaux, en complétant la solution d'optimisation populaire par une option d'arrêt rapide.

Grâce à la fonctionnalité d'arrêt rapide, les propriétaires de systèmes, les pompiers et les premiers intervenants peuvent désormais travailler en toute sécurité sans être confrontés au courant continu haute tension des composants solaires. Comme le souligne le soutien des premiers intervenants brésiliens, la nécessité d'une énergie solaire photovoltaïque sûre est reconnue au niveau international. Les spécifications d'arrêt rapide, auparavant uniquement obligatoires en Amérique du Nord, ont été adoptées aux Philippines, en Thaïlande et à Singapour, et de nombreux autres pays envisagent ou évaluent des réglementations similaires dans le monde entier.

« Tigo est un leader dans le domaine des MLPE depuis plus de dix ans grâce aux optimiseurs solaires très fiables qu'il fournit dans le monde entier », a déclaré Jing Tian, Responsable de la croissance chez Tigo Energy. « Lorsque les États-Unis ont codifié la sécurité incendie avec NEC 2014, nous avons commencé à proposer des dispositifs Tigo RSD pour les installations nécessitant un arrêt rapide. Nous sommes heureux de proposer désormais les versions simple et double de ce produit à l'échelle internationale, alors que la tendance à l'utilisation de produits solaires photovoltaïques sûrs fait son chemin dans le monde. »

Les produits RSD Tigo TS4-A-F et TS4-A-2F seront disponibles à l'achat directement des partenaires de distribution de Tigo à partir du 18 juillet 2021. Les parties intéressées peuvent contacter l'équipe commerciale de Tigo à l'adresse www.tigoenergy.com/contacts.

Pour en savoir plus sur ces produits sur les marchés internationaux, veuillez assister à l'un des nombreux webinaires locaux de Tigo Energy. Pour en savoir plus sur le Tigo TS4-A-F, téléchargez ici la fiche technique. Pour le RSD TS4-A-2F, veuillez trouver des détails supplémentaires ici.

À propos de Tigo Energy

Tigo Energy est le leader mondial de l'électronique modulaire à puissance flexible (Module-Level Power Electronics, Flex MLPE) et propose des solutions innovantes qui augmentent la production d'énergie solaire, réduisent les coûts d'exploitation, et améliorent considérablement la sécurité des systèmes d'énergie solaire. La plateforme TS4 de Tigo maximise les bénéfices de l'énergie solaire et fournit aux clients la solution MLPE la plus évolutive, la plus versatile et la plus fiable qui soit. Tigo a été fondée dans la Silicon Valley en 2007 pour accélérer l'adoption de l'énergie solaire à travers le monde. Les systèmes Tigo sont utilisés sur les sept continents et produisent chaque jour des gigawattheures d'énergie solaire, fiable, propre, abordable, et sûre. Doté d'une équipe mondiale, Tigo Energy se consacre à produire la meilleure MLPE de la planète, pour que le nombre de personnes bénéficiant des avantages du solaire ne cesse de croître. Retrouvez-nous en ligne sur www.tigoenergy.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

