Experian est reconnue mondialement comme un « Excellent lieu de travail »





Experian a été reconnue dans toutes ses régions du monde comme un Great Place to Work®.

Cette année, pour la première fois, Experian a participé à l'enquête Great Place to Work® au niveau mondial et a été reconnue dans 211 pays. Il s'agit notamment de nos principaux marchés, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud, l'Italie et l'Australie.

Great Place to Work® implique un lieu de travail exceptionnel comme une organisation où les employés se sentent en confiance et valorisés. Il mesure les expériences des employés en fonction de cinq critères : crédibilité, respect, équité, fierté et camaraderie.

Jacky Simmonds, responsable des ressources humaines chez Experian, a déclaré : « Nous sommes ravis d'être certifiés Great Place to Work-Certifiedtm dans plus de 20 pays. Notre ambition est d'être l'une des meilleures entreprises au monde où il fait bon travailler. Nous sommes donc ravis de constater que nous sommes bien placés par rapport à certains des meilleurs lieux de travail au monde. Ces résultats témoignent du travail acharné et de l'engagement de nos collaborateurs à faire d'Experian un excellent lieu de travail. »

« Nous félicitons Experian pour sa certification », a déclaré Benedict Gautrey, directeur général de Great Place to Work® UK. « Les organisations qui placent l'expérience des leurs employés au coeur de leurs activités gagnent la confiance de leurs équipes, et celles-ci, à leur tour, sont vraiment en mesure de créer une culture d'entreprise exceptionnelle qui produira des résultats commerciaux spectaculaires. »

Great Place to Work® est l'autorité mondiale en matière de culture d'entreprise, d'expérience des employés et de comportements de leadership dont il est prouvé qu'ils permettent de générer des revenus supérieurs à ceux du marché et d'accroître l'innovation.

Note à l'attention des rédacteurs

[1] Experian a été certifié Great Place to Worktm en Allemagne, Afrique du Sud, Argentine, Australie, Brésil, Bulgarie, Chili, Chine, Colombie, Costa Rica, Inde, Indonésie, Irlande, Italie, Malaisie, Monaco, Pérou, Russie, Singapour, ainsi qu'aux États-Unis et au Royaume-Uni.

