Avis aux médias - Le gouvernement du Canada accueillera un sommet national sur l'antisémitisme





Le gouvernement du Canada accueillera un sommet national sur l'antisémitisme convoqué par l'honorable Irwin Cotler, envoyé spécial du Canada pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme, et l'honorable Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse

OTTAWA, ON, le 20 juill. 2021 /CNW/ - L'honorable Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, participera virtuellement au Sommet national sur l'antisémitisme, le 21 juillet, au cours duquel elle prononcera l'allocution d'ouverture. Convoqué par l'honorable Irwin Cotler, envoyé spécial du Canada pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme, et la ministre Chagger, le Sommet réunira des leaders de la communauté juive, le premier ministre Justin Trudeau, des ministres fédéraux, des députés et des représentants de gouvernements provinciaux et d'administrations municipales.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

POUR L'ACTIVITÉ VIRTUELLE :

Le discours d'ouverture et la séance de discussion portant sur la lutte contre le racisme dans nos communautés seront diffusés en direct sur la page Facebook de Patrimoine canadien.

Discours d'ouverture

DATE : le mercredi 21 juillet 2021

HEURE : midi

Séance de discussion portant sur la lutte contre le racisme dans nos communautés

DATE : le mercredi 21 juillet 2021

HEURE : 15 h 10

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 20 juillet 2021 à 22:09 et diffusé par :